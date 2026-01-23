-6.2°C
1011.1 hPa
Życie Warszawy
Reklama

Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu w Muzeum POLIN

Publikacja: 23.01.2026 12:15

Brama obozu koncentracyjnego w Auschwitz z napisem Arbeit Macht Frei (Praca Czyni Wolnym)

Brama obozu koncentracyjnego w Auschwitz z napisem Arbeit Macht Frei (Praca Czyni Wolnym)

Foto: mat. pras.

M.B.
Muzeum POLIN zaprasza 25 stycznia na spotkanie z Ocalałymi z Zagłady oraz pokaz filmu „Auschwitz nie spadło z nieba”. Wydarzenie w Audytorium muzeum pozwoli poznać osobiste świadectwa historii i genezę antysemityzmu w Europie.

Centralnym punktem wydarzenia będzie rozmowa z Joanną Sobolewską-Pyz oraz Zuzanną Stefaniak. Dyskusję poprowadzi Remigiusz Grzela, autor licznych publikacji reporterskich i kierownik literacki Teatru Żydowskiego. Spotkanie stanowi okazję do wysłuchania relacji osób, które ocalały z Zagłady i przez lata angażowały się w pielęgnowanie pamięci o tamtych wydarzeniach.

Zuzanna Stefaniak, z wykształcenia historyk, o swoim pochodzeniu dowiedziała się dopiero w wieku 80

Zuzanna Stefaniak, z wykształcenia historyk, o swoim pochodzeniu dowiedziała się dopiero w wieku 80 lat dzięki badaniom DNA

Foto: Jacek Gałązka

Zuzanna Stefaniak, z wykształcenia historyk, o swoim pochodzeniu dowiedziała się dopiero w wieku 80 lat dzięki badaniom DNA. Joanna Sobolewska-Pyz, wieloletnia przewodnicząca Stowarzyszenia Dzieci Holocaustu, od lat aktywnie uczestniczy w edukacji o Zagładzie i upamiętnianiu Sprawiedliwych wśród Narodów Świata.

Joanna Sobolewska-Pyz, wieloletnia przewodnicząca Stowarzyszenia Dzieci Holocaustu

Joanna Sobolewska-Pyz, wieloletnia przewodnicząca Stowarzyszenia Dzieci Holocaustu

Foto: Joanna Liminowicz

Projekcja filmu dokumentalnego

W drugiej części spotkania zaplanowano pokaz filmu dokumentalnego pod tytułem „Auschwitz nie spadło z nieba”. Produkcja ta analizuje przyczyny narastania antysemityzmu w Niemczech oraz innych krajach europejskich w latach 30. XX wieku. Polska wersja dokumentu została opracowana w ramach programu Erase Indifference.

Reklama
Reklama

Informacje organizacyjne dla uczestników

Wydarzenie rozpocznie się 25 stycznia o godz. 17 w Audytorium Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

Udział w spotkaniu i projekcji jest bezpłatny, jednak ze względu na ograniczoną liczbę miejsc wymagane jest pobranie wejściówek. Są one dostępne na oficjalnej stronie internetowej muzeum. Głównym partnerem organizacyjnym przedsięwzięcia jest Fundacja Auschwitz Pledge.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

„Darmowy Listopad w Rezydencjach Królewskich”: Wyjątkowa akcja już wkrótce m.in. w Warszawie
zwiedzanie bez opłat

Wraca listopadowa akcja. Rezydencje królewskie za darmo

Podczas wykładu uczestnicy poznają różnorodne rozwiązania w dziedzinie napędów
sobota

Napędy klasyczne i nietypowe. Wykład w Stacji Muzeum

4 i 5 października w Muzeum Narodowym w Warszawie czeka na seniorów wiele atrakcji / zdjęcie ilustra
sobota-niedziela

Specjalny weekend dla seniorów. Do Muzeum Narodowego z 1 złoty

Głównym punktem wystawy jest imponująca makieta kolejowa o długości aż 75 metrów
sobota-niedziela

75 m mini kolei. Rusza IX Warszawska Wystawa Makiety Kolejowej

W Muzeum Bitwy Warszawskiej znalazły się liczne artefakty historyczne
do niedzieli wstęp wolny

Nowa atrakcja zaledwie pół godziny od Warszawy

W Muzeum Bitwy Warszawskiej w Ossowie znalazły się artefakty z czasów bitwy
105. rocznica bitwy warszawskiej

Muzeum w Ossowie już otwarte. Co zobaczymy na wystawie?

Miłośnicy komiksu mają szansę poznać twórczość Bogusława Polcha w Muzeum Karykatury
do końca wakacji

Ostatnia szansa, by zobaczyć Marię, Polcha i fotograficzne historie

Dzięki klarownej dwupoziomowej ścieżce narracji i starannie dobranym materiałom wystawa umożliwia ka
historia

Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku otwiera wystawę stałą

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama