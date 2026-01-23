Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu w Muzeum POLIN

Brama obozu koncentracyjnego w Auschwitz z napisem Arbeit Macht Frei (Praca Czyni Wolnym)
Centralnym punktem wydarzenia będzie rozmowa z Joanną Sobolewską-Pyz oraz Zuzanną Stefaniak. Dyskusję poprowadzi Remigiusz Grzela, autor licznych publikacji reporterskich i kierownik literacki Teatru Żydowskiego. Spotkanie stanowi okazję do wysłuchania relacji osób, które ocalały z Zagłady i przez lata angażowały się w pielęgnowanie pamięci o tamtych wydarzeniach.
Zuzanna Stefaniak, z wykształcenia historyk, o swoim pochodzeniu dowiedziała się dopiero w wieku 80 lat dzięki badaniom DNA. Joanna Sobolewska-Pyz, wieloletnia przewodnicząca Stowarzyszenia Dzieci Holocaustu, od lat aktywnie uczestniczy w edukacji o Zagładzie i upamiętnianiu Sprawiedliwych wśród Narodów Świata.
Joanna Sobolewska-Pyz, wieloletnia przewodnicząca Stowarzyszenia Dzieci Holocaustu
W drugiej części spotkania zaplanowano pokaz filmu dokumentalnego pod tytułem „Auschwitz nie spadło z nieba”. Produkcja ta analizuje przyczyny narastania antysemityzmu w Niemczech oraz innych krajach europejskich w latach 30. XX wieku. Polska wersja dokumentu została opracowana w ramach programu Erase Indifference.
Wydarzenie rozpocznie się 25 stycznia o godz. 17 w Audytorium Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.
Udział w spotkaniu i projekcji jest bezpłatny, jednak ze względu na ograniczoną liczbę miejsc wymagane jest pobranie wejściówek. Są one dostępne na oficjalnej stronie internetowej muzeum. Głównym partnerem organizacyjnym przedsięwzięcia jest Fundacja Auschwitz Pledge.