Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu w Muzeum POLIN

Muzeum POLIN zaprasza 25 stycznia na spotkanie z Ocalałymi z Zagłady oraz pokaz filmu „Auschwitz nie spadło z nieba”. Wydarzenie w Audytorium muzeum pozwoli poznać osobiste świadectwa historii i genezę antysemityzmu w Europie.



Centralnym punktem wydarzenia będzie rozmowa z Joanną Sobolewską-Pyz oraz Zuzanną Stefaniak. Dyskusję poprowadzi Remigiusz Grzela, autor licznych publikacji reporterskich i kierownik literacki Teatru Żydowskiego. Spotkanie stanowi okazję do wysłuchania relacji osób, które ocalały z Zagłady i przez lata angażowały się w pielęgnowanie pamięci o tamtych wydarzeniach.

Zuzanna Stefaniak, z wykształcenia historyk, o swoim pochodzeniu dowiedziała się dopiero w wieku 80 lat dzięki badaniom DNA. Joanna Sobolewska-Pyz, wieloletnia przewodnicząca Stowarzyszenia Dzieci Holocaustu, od lat aktywnie uczestniczy w edukacji o Zagładzie i upamiętnianiu Sprawiedliwych wśród Narodów Świata.

Projekcja filmu dokumentalnego

W drugiej części spotkania zaplanowano pokaz filmu dokumentalnego pod tytułem „Auschwitz nie spadło z nieba”. Produkcja ta analizuje przyczyny narastania antysemityzmu w Niemczech oraz innych krajach europejskich w latach 30. XX wieku. Polska wersja dokumentu została opracowana w ramach programu Erase Indifference.