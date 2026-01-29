-4.3°C
PKO BP sprzedaje biurowiec w sercu Warszawy. 55 mln zł za działkę z ogromnym potencjałem

Publikacja: 29.01.2026 19:05

Sprzedawany obiekt ma powierzchnię użytkową 11 946,57 mkw. i znajduje się na działce o powierzchni 0

Sprzedawany obiekt ma powierzchnię użytkową 11 946,57 mkw. i znajduje się na działce o powierzchni 0,2176 ha.

M.B.
PKO Bank Polski wystawił na sprzedaż biurowiec u zbiegu Marszałkowskiej i Nowogrodzkiej. Cena wywoławcza to 55 mln zł. Nieruchomość w ścisłym centrum Warszawy jest tak atrakcyjna, bo może w przyszłości zmienić funkcję z biurowej na mieszkaniową.

PKO Bank Polski ogłosił przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż jednej z najbardziej prestiżowo położonych nieruchomości w stolicy. Chodzi o biurowiec zlokalizowany przy skrzyżowaniu ulic Marszałkowskiej 91/97 oraz Nowogrodzkiej 35/41, zaledwie kilkadziesiąt metrów od ronda Dmowskiego i stacji metra Centrum. Cena wywoławcza wynosi 55 mln zł, a oferty można składać do 27 maja 2026 roku.

Choć formalnie przedmiotem sprzedaży jest budynek biurowy o powierzchni niemal 12 tys. m2 , to kluczową wartością tej oferty jest lokalizacja oraz planistyczny potencjał działki. To właśnie one sprawiają, że nieruchomość może stać się jedną z ciekawszych transakcji na warszawskim rynku nieruchomości w najbliższych latach.

Biurowiec w centrum miasta

Sprzedawany obiekt ma powierzchnię użytkową 11 946,57 m2 i znajduje się na działce o powierzchni 0,2176 ha. Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, jednak zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy leży na terenach wielofunkcyjnych oznaczonych symbolem C.30.

Sprzedaż biurowca przy Marszałkowskiej i Nowogrodzkiej jest o tyle interesująca, że mniej więcej dek

Sprzedaż biurowca przy Marszałkowskiej i Nowogrodzkiej jest o tyle interesująca, że mniej więcej dekadę temu sam PKO BP planował w tym miejscu zupełnie nową inwestycję.

To istotna informacja dla potencjalnych inwestorów, ponieważ daje szerokie możliwości przyszłego zagospodarowania terenu. Dodatkowym atutem jest fakt, że budynek nie figuruje w rejestrze zabytków województwa mazowieckiego, co znacząco ułatwia ewentualną przebudowę lub rozbiórkę i realizację nowej inwestycji.

Lokalizacja, która buduje wartość

Nieruchomość położona jest w jednym z najlepiej skomunikowanych punktów Warszawy. Bezpośredni dostęp do ulicy Nowogrodzkiej, bliskość Marszałkowskiej oraz odległość ok. 250 m od stacji metra Centrum sprawiają, że lokalizacja ta od lat uznawana jest za jedną z najbardziej atrakcyjnych w Śródmieściu.

Najbliższy przystanek autobusowy znajduje się około 20 m od budynku, a tramwajowy ok. 60 m. Dworzec Warszawa Centralna oddalony jest o ok. 600 m, natomiast do lotniska Chopina można dojechać koleją miejską w niespełna pół godziny. W bezpośrednim otoczeniu dostępna jest pełna infrastruktura miejska: hotele, biura, sklepy, restauracje, instytucje publiczne oraz zabudowa mieszkaniowa.

Projekt biurowca Wolf Marszałkowska (z lewej strony kadru) od początku uwzględniał możliwe zmiany w

Projekt biurowca Wolf Marszałkowska (z lewej strony kadru) od początku uwzględniał możliwe zmiany w sąsiedztwie. Po stronie północnej obiekt posiada dużą ścianę szczytową pozbawioną okien

Prestiżowe sąsiedztwo i ślepa ściana

Od północy nieruchomość graniczy z ulicą Nowogrodzką, za którą znajdują się budynki mieszkalne z lokalami usługowymi w parterach, obiekty handlowe oraz hotel Polonia. Od wschodu sąsiaduje z ulicą Marszałkowską i zabudową w jej pierzei, w tym z hotelem Novotel. Od zachodu znajduje się Urząd Dzielnicy Śródmieście, a od południa biurowiec Wolf – dwunastokondygnacyjny budynek oddany do użytku w lipcu 2010 roku, który wyróżnia się zielonym tarasem na dachu niższej części, głębokimi kondygnacjami podziemnymi sięgającymi ok. 20 m w głąb ziemi. 

Projekt biurowca Wolf Marszałkowska autorstwa pracowni Kuryłowicz & Associates od początku uwzględniał możliwe zmiany w sąsiedztwie. Po stronie północnej obiekt posiada dużą ścianę szczytową pozbawioną okien, co dziś okazuje się rozwiązaniem niezwykle dalekowzrocznym. Taka konstrukcja pozwala bezkolizyjnie realizować nową zabudowę na sąsiedniej działce, bez konfliktów związanych z doświetleniem czy zachowaniem odległości od okien.

Ambicje deweloperskie PKO BP sprzed lat

Sprzedaż biurowca przy Marszałkowskiej i Nowogrodzkiej jest o tyle interesująca, że mniej więcej dekadę temu sam PKO Bank Polski planował w tym miejscu zupełnie nową inwestycję. Bank powołał wówczas spółkę deweloperską Qualia Development, która miała zrealizować nowoczesny kompleks biurowo-usługowy.

PKO BP powołał dekadę temu spółkę deweloperską Qualia Development, która miała zrealizować nowoczesn

PKO BP powołał dekadę temu spółkę deweloperską Qualia Development, która miała zrealizować nowoczesny kompleks biurowo-usługowy – na wizualizacji jego patio.

Według koncepcji z 2018 roku planowany obiekt miał mieć niemal 47 tys. m2 powierzchni całkowitej, w tym ponad 27 tys. m2 powierzchni biurowej. Projekt zakładał powstanie podium z lokalami handlowymi i usługowymi oraz 27-kondygnacyjnej wieży biurowej, z pięcioma kondygnacjami parkingu podziemnego. Inwestycja miała zostać zrealizowana również we współpracy z pracownią Kuryłowicz & Associates i spełniać wymagania certyfikacji ekologicznej LEED.

Plany te ostatecznie nie doszły do skutku, a dziś bank decyduje się na sprzedaż nieruchomości, pozostawiając nowemu właścicielowi pełną swobodę w zakresie dalszych działań.

Kto kupi nieruchomość za 55 mln zł?

Wadium wymagane w przetargu wynosi 5 mln zł. Cena wywoławcza, choć wysoka, nie dziwi ekspertów rynku nieruchomości. Wartość tej oferty buduje przede wszystkim lokalizacja w ścisłym centrum miasta, doskonała komunikacja oraz brak istotnych ograniczeń planistycznych i konserwatorskich.

Od zachodu kompleks biurowy PKO BP sąsiaduje z Urzędem Dzielnicy Śródmieście, a dokładnie ze skwerem

Od zachodu kompleks biurowy PKO BP sąsiaduje z Urzędem Dzielnicy Śródmieście, a dokładnie ze skwerem przed nim

Biura ustępują mieszkaniom

Sprzedaż nieruchomości przez PKO Bank Polski wpisuje się w szerszy trend obserwowany w Warszawie i innych europejskich metropoliach. Coraz częściej biurowce w centralnych lokalizacjach zmieniają swoją funkcję na mieszkaniową – albo poprzez gruntowną przebudowę, albo przez całkowite wyburzenie i realizację nowego gmachu.

Zdarzenie zauważyli patrolujący okolicę strażnicy miejscy, którzy dostrzegli zbiegowisko zaniepokojo
