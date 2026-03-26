Sukces mieszkańców. 521 będzie jeździł do Dworca Centralnego

Apelowali w niej do Zarządu Transportu Miejskiego, aby odszedł od pomysłu skrócenia trasy do Ronda Wiatraczna, zwłaszcza w czasie, gdy stracą większość połączeń kolejowych.

Nieprzekonujące tłumaczenia ZTM

Tomasz Kunert, rzecznik Zarządu Transportu Miejskiego, przekonywał, że z danych ZTM wynika, iż większość pasażerów wysiada z autobusu 521 na ulicy Płowieckiej, Grochowskiej i przy Rondzie Wiatraczna, gdzie można przesiąść się do autobusów i tramwajów kursujących w różne rejony miasta, także do centrum.

– Na trasie za Rondem Wiatraczna autobusy 521 są dublowane przez połączenia tramwajowe, które są sprawniejsze, bo tramwaje poruszają się po wydzielonym torowisku. Tramwaje są też efektywniejsze, bo zabierają większą liczbę pasażerów – podkreślał Tomasz Kunert.

Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy Linia 521 będzie kursowała na trasie Falenica – Rondo Wiatraczna co 7,5 minuty w szczycie, a do Dworca Centralnego – tak jak obecnie, czyli co 30 minut

Dodał, że autobusy linii 521 z Falenicy na Dworzec Centralny według rozkładu jadą 49 minut, a pociąg S1 Falenica – Warszawa Śródmieście jedzie według rozkładu 33 minuty.

Rzecznik ZTM tłumaczył, że od 12 do 26 kwietnia, kiedy PKP PLK zapowiada całkowite wyłączenie ruchu pociągów między Warszawą Wawer a Otwockiem, ZTM zwiększy częstotliwość na linii 521.

Autobusy miały jeździć wówczas w godzinach szczytu co ok. pięć minut, a po 26 kwietnia, gdy wróci część połączeń kolejowych – co ok. 7,5 minuty.

Prezydent Warszawy: Chcemy, by utrudnienia były jak najmniejsze

W środę z mieszkańcami Wawra nie tylko w tej sprawie spotkał się prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. I po tym spotkaniu – dziś – zmienił zdanie w sprawie linii 521. Nadal te autobusy będą jeździły do Dworca Centralnego.

– Wkrótce rozpocznie się remont kolejowej linii otwockiej. To długo wyczekiwana inwestycja realizowana przez PKP PLK. Przebudowa torów, która będzie trwać do 2028 roku, wiąże się niestety z dużymi utrudnieniami dla mieszkańców warszawskiego Wawra. A my robimy wszystko, żeby te utrudnienia były jak najmniej uciążliwe – przekazał prezydent Trzaskowski.

Podkreślił, że na czas remontu miasto przygotowało komunikację zastępczą. – Autobusy będą kursować ze zwiększoną częstotliwością, będą też dodatkowe linie. I tak, potwierdzam – wsłuchaliśmy się w głosy mieszkańców. Linia 521 będzie kursowała na trasie Falenica – Rondo Wiatraczna co 7,5 minuty w szczycie, a do Dworca Centralnego – tak jak obecnie, czyli co 30 minut – zapewnia prezydent Warszawy.

Decyzja ucieszyła mieszkańców wschodniej części miasta. – To był absurdalny pomysł. Cieszę się, że go nie zrealizowano – napisała jedna z mieszkanek Wawra pod informacją prezydenta Trzaskowskiego w mediach społecznościowych.