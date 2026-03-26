Życie Warszawy
Sukces mieszkańców. 521 będzie jeździł do Dworca Centralnego

Publikacja: 26.03.2026 14:35

Decyzja o nieskracaniu linii 521 ucieszyła mieszkańców wschodniej części miasta

Decyzja o nieskracaniu linii 521 ucieszyła mieszkańców wschodniej części miasta

Janina Blikowska
Linia 521 wciąż będzie kursowała na trasie Falenica – Dworzec Centralny – zapowiedział dziś Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy. Taką decyzję podjął po środowym spotkaniu z mieszkańcami Wawra, zarządem dzielnicy oraz ZTM.

Kilka tygodni temu ZTM prezydent Trzaskowski zapowiedział, że od kwietnia nastąpi skrócenie trasy linii 521. Wszystkie autobusy miały dojeżdżać tylko do Ronda Wiatraczna.

To nie spodobało się mieszkańcom Falenicy, Radości czy Międzylesia, ale też Grochowa i protestowali przeciwko temu.

Zwłaszcza że do skrócenia trasy miało dojść w czasie prac przy rozbudowie linii kolejowej do Otwocka. Mieszkańcy podkreślali, że setki osób z dzielnicy każdego dnia stracą jedyne bezpośrednie połączenie autobusowe prowadzące najkrótszą trasą do ścisłego centrum Warszawy.

– Te autobusy są bardzo ważnym środkiem transportu dla mieszkańców Wawra – i to wszystkich grup wiekowych i zawodowych. O popularności połączenia może się przekonać każdy, wsiadając do kursu do centrum o dowolnej porze dnia – napisali w specjalnej petycji.

Apelowali w niej do Zarządu Transportu Miejskiego, aby odszedł od pomysłu skrócenia trasy do Ronda Wiatraczna, zwłaszcza w czasie, gdy stracą większość połączeń kolejowych.

Nieprzekonujące tłumaczenia ZTM 

Tomasz Kunert, rzecznik Zarządu Transportu Miejskiego, przekonywał, że z danych ZTM wynika, iż większość pasażerów wysiada z autobusu 521 na ulicy Płowieckiej, Grochowskiej i przy Rondzie Wiatraczna, gdzie można przesiąść się do autobusów i tramwajów kursujących w różne rejony miasta, także do centrum.

– Na trasie za Rondem Wiatraczna autobusy 521 są dublowane przez połączenia tramwajowe, które są sprawniejsze, bo tramwaje poruszają się po wydzielonym torowisku. Tramwaje są też efektywniejsze, bo zabierają większą liczbę pasażerów – podkreślał Tomasz Kunert.

Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy

Linia 521 będzie kursowała na trasie Falenica – Rondo Wiatraczna co 7,5 minuty w szczycie, a do Dworca Centralnego – tak jak obecnie, czyli co 30 minut 

Dodał, że autobusy linii 521 z Falenicy na Dworzec Centralny według rozkładu jadą 49 minut, a pociąg S1 Falenica – Warszawa Śródmieście jedzie według rozkładu 33 minuty.

Rzecznik ZTM tłumaczył, że od 12 do 26 kwietnia, kiedy PKP PLK zapowiada całkowite wyłączenie ruchu pociągów między Warszawą Wawer a Otwockiem, ZTM zwiększy częstotliwość na linii 521.

Autobusy miały jeździć wówczas w godzinach szczytu co ok. pięć minut, a po 26 kwietnia, gdy wróci część połączeń kolejowych – co ok. 7,5 minuty.

Prezydent Warszawy: Chcemy, by utrudnienia były jak najmniejsze

W środę z mieszkańcami Wawra nie tylko w tej sprawie spotkał się prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. I po tym spotkaniu – dziś – zmienił zdanie w sprawie linii 521. Nadal te autobusy będą jeździły do Dworca Centralnego.

– Wkrótce rozpocznie się remont kolejowej linii otwockiej. To długo wyczekiwana inwestycja realizowana przez PKP PLK. Przebudowa torów, która będzie trwać do 2028 roku, wiąże się niestety z dużymi utrudnieniami dla mieszkańców warszawskiego Wawra. A my robimy wszystko, żeby te utrudnienia były jak najmniej uciążliwe – przekazał prezydent Trzaskowski.

Podkreślił, że na czas remontu miasto przygotowało komunikację zastępczą. – Autobusy będą kursować ze zwiększoną częstotliwością, będą też dodatkowe linie. I tak, potwierdzam – wsłuchaliśmy się w głosy mieszkańców. Linia 521 będzie kursowała na trasie Falenica – Rondo Wiatraczna co 7,5 minuty w szczycie, a do Dworca Centralnego – tak jak obecnie, czyli co 30 minut – zapewnia prezydent Warszawy.

Decyzja ucieszyła mieszkańców wschodniej części miasta. – To był absurdalny pomysł. Cieszę się, że go nie zrealizowano – napisała jedna z mieszkanek Wawra pod informacją prezydenta Trzaskowskiego w mediach społecznościowych.

