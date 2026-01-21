Mrozy to sprawdzian z empatii. Jak skutecznie zadbać o zwierzęta zimą?

„To na właścicielu lub opiekunie ciąży zapewnienie odpowiednich warunków do bytowania dla zwierząt” – przypomina urząd miasta i pDługo utrzymujące się ujemne temperatury i gęste opady śniegu to dla naszych czworonożnych podopiecznych nie tylko dyskomfort, ale realne zagrożenie zdrowia i życia.



Urząd Miasta przypomina: to na właścicielu spoczywa prawny i moralny obowiązek zapewnienia zwierzętom bezpiecznego schronienia. Jak przygotować pupila na atak zimy i co zrobić, gdy spotkasz wycieńczone zwierzę.

Zima w mieście i na wsi wymaga od opiekunów szczególnej uważności. Zgodnie z wytycznymi Głównego Lekarza Weterynarii, kluczem do przetrwania mrozów jest odpowiednia izolacja od zimna oraz energetyczna dieta. Poniżej przedstawiamy kompleksowy poradnik, jak pomóc przetrwać ten trudny czas psom, kotom i ptakom.

Termos w misce i kaloryczny posiłek

Podstawą walki z mrozem jest woda. Należy dbać o to, by była ona stale świeża i płynna. Wymiana wody kilka razy dziennie zapobiegnie jej zamarzaniu, co jest krytyczne dla nawodnienia organizmu. Zimą zapotrzebowanie na energię rośnie, dlatego psy powinny otrzymywać częstsze posiłki. W przypadku zwierząt przebywających na zewnątrz warto serwować suchą lub ciepłą karmę, która nie zamarznie w misce tak szybko, jak tradycyjne jedzenie.

Budy pod lupą: słoma lepsza niż koce

Jeśli Twój pies spędza czas na zewnątrz, jego buda musi stać się prawdziwą twierdzą przeciwko mrozowi. Urzędnicy apelują o ocieplenie ścian styropianem oraz wyłożenie wnętrza materiałami, które nie chłoną wilgoci – najlepiej sprawdzi się słoma lub siano.