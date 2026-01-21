Mrozy to sprawdzian z empatii. Jak skutecznie zadbać o zwierzęta zimą?

Gdy zwierzę ulegnie wychłodzeniu, należy mu zapewnić stopniowe dogrzewanie
Urząd Miasta przypomina: to na właścicielu spoczywa prawny i moralny obowiązek zapewnienia zwierzętom bezpiecznego schronienia. Jak przygotować pupila na atak zimy i co zrobić, gdy spotkasz wycieńczone zwierzę.
Zima w mieście i na wsi wymaga od opiekunów szczególnej uważności. Zgodnie z wytycznymi Głównego Lekarza Weterynarii, kluczem do przetrwania mrozów jest odpowiednia izolacja od zimna oraz energetyczna dieta. Poniżej przedstawiamy kompleksowy poradnik, jak pomóc przetrwać ten trudny czas psom, kotom i ptakom.
Podstawą walki z mrozem jest woda. Należy dbać o to, by była ona stale świeża i płynna. Wymiana wody kilka razy dziennie zapobiegnie jej zamarzaniu, co jest krytyczne dla nawodnienia organizmu. Zimą zapotrzebowanie na energię rośnie, dlatego psy powinny otrzymywać częstsze posiłki. W przypadku zwierząt przebywających na zewnątrz warto serwować suchą lub ciepłą karmę, która nie zamarznie w misce tak szybko, jak tradycyjne jedzenie.
Jeśli Twój pies spędza czas na zewnątrz, jego buda musi stać się prawdziwą twierdzą przeciwko mrozowi. Urzędnicy apelują o ocieplenie ścian styropianem oraz wyłożenie wnętrza materiałami, które nie chłoną wilgoci – najlepiej sprawdzi się słoma lub siano.
Ważna jest również konstrukcja:
Pies pozostający na podwórku musi mieć możliwość swobodnego poruszania się, co pozwala mu naturalnie rozgrzać organizm. Jednak w przypadku siarczystych mrozów lub u psów z krótką sierścią, należy drastycznie ograniczyć czas spacerów. Warto również pamiętać, że nocą każde zwierzę powinno mieć udostępnione ciepłe pomieszczenie.
W sytuacjach ekstremalnych spadków temperatur żadne zwierzę – a w szczególności chore lub starsze – nie może pozostawać na mrozie bez nadzoru.
Zima to czas próby dla wolnożyjących kotów oraz ptaków. Możemy im pomóc, pozostawiając uchylone okienka piwniczne lub wystawiając przygotowane wcześniej schronienia. Podobnie jak w przypadku psów domowych, wystawianie miski z ciepłą wodą na podwórku może uratować życie bezdomnym kotom i ptactwu.
Co zrobić, gdy znajdziemy zwierzę, które uległo wychłodzeniu? Najważniejszy jest spokój i działanie etapowe:
Ważne! Jeśli zauważymy wycieńczone lub zamarzające zwierzę, nie pozostańmy obojętni. Niezwłocznie należy powiadomić Straż Miejską, Policję lub lokalną organizację zajmującą się ochroną zwierząt. Od naszej reakcji zależy czy zwierzę będzie miało szansę na ratunek, to często jego jedyna szansa uratowania życia.