Życie Warszawy
Mrozy to sprawdzian z empatii. Jak skutecznie zadbać o zwierzęta zimą?

Publikacja: 21.01.2026 07:55

Gdy zwierzę ulegnie wychłodzeniu, należy mu zapewnić stopniowe dogrzewanie

Foto: Adobe Stock

rbi
„To na właścicielu lub opiekunie ciąży zapewnienie odpowiednich warunków do bytowania dla zwierząt” – przypomina urząd miasta i pDługo utrzymujące się ujemne temperatury i gęste opady śniegu to dla naszych czworonożnych podopiecznych nie tylko dyskomfort, ale realne zagrożenie zdrowia i życia.

Urząd Miasta przypomina: to na właścicielu spoczywa prawny i moralny obowiązek zapewnienia zwierzętom bezpiecznego schronienia. Jak przygotować pupila na atak zimy i co zrobić, gdy spotkasz wycieńczone zwierzę.

Zima w mieście i na wsi wymaga od opiekunów szczególnej uważności. Zgodnie z wytycznymi Głównego Lekarza Weterynarii, kluczem do przetrwania mrozów jest odpowiednia izolacja od zimna oraz energetyczna dieta. Poniżej przedstawiamy kompleksowy poradnik, jak pomóc przetrwać ten trudny czas psom, kotom i ptakom.

Termos w misce i kaloryczny posiłek

Podstawą walki z mrozem jest woda. Należy dbać o to, by była ona stale świeża i płynna. Wymiana wody kilka razy dziennie zapobiegnie jej zamarzaniu, co jest krytyczne dla nawodnienia organizmu. Zimą zapotrzebowanie na energię rośnie, dlatego psy powinny otrzymywać częstsze posiłki. W przypadku zwierząt przebywających na zewnątrz warto serwować suchą lub ciepłą karmę, która nie zamarznie w misce tak szybko, jak tradycyjne jedzenie.

Budy pod lupą: słoma lepsza niż koce

Jeśli Twój pies spędza czas na zewnątrz, jego buda musi stać się prawdziwą twierdzą przeciwko mrozowi. Urzędnicy apelują o ocieplenie ścian styropianem oraz wyłożenie wnętrza materiałami, które nie chłoną wilgoci – najlepiej sprawdzi się słoma lub siano.

Ważna jest również konstrukcja:

  • Izolacja od podłoża:
  • Ochrona wejścia:
  • Bezpieczne akcesoria:

Ruch to ciepło, ale zachowaj umiar

Pies pozostający na podwórku musi mieć możliwość swobodnego poruszania się, co pozwala mu naturalnie rozgrzać organizm. Jednak w przypadku siarczystych mrozów lub u psów z krótką sierścią, należy drastycznie ograniczyć czas spacerów. Warto również pamiętać, że nocą każde zwierzę powinno mieć udostępnione ciepłe pomieszczenie.

W sytuacjach ekstremalnych spadków temperatur żadne zwierzę – a w szczególności chore lub starsze – nie może pozostawać na mrozie bez nadzoru.

Nie zapominajmy o „dzikich” sąsiadach

Zima to czas próby dla wolnożyjących kotów oraz ptaków. Możemy im pomóc, pozostawiając uchylone okienka piwniczne lub wystawiając przygotowane wcześniej schronienia. Podobnie jak w przypadku psów domowych, wystawianie miski z ciepłą wodą na podwórku może uratować życie bezdomnym kotom i ptactwu.

Pierwsza pomoc przy wychłodzeniu

Co zrobić, gdy znajdziemy zwierzę, które uległo wychłodzeniu? Najważniejszy jest spokój i działanie etapowe:

  1. Stopniowe ogrzewanie: Należy unikać gwałtownych skoków temperatury.
  2. Osuszanie i izolacja: Trzeba owinąć zwierzę kocem i umieść w pobliżu źródła ciepła.
  3. Nawadnianie: Podawać do picia wyłącznie letnią wodę.

Ważne! Jeśli zauważymy wycieńczone lub zamarzające zwierzę, nie pozostańmy obojętni. Niezwłocznie należy powiadomić Straż Miejską, Policję lub lokalną organizację zajmującą się ochroną zwierząt. Od naszej reakcji zależy czy zwierzę będzie miało szansę na ratunek, to często jego  jedyna szansa uratowania życia.

Źródło: zyciewarszawy.pl

