Schronisko na Paluchu uruchamia pierwszą w Polsce karetkę weterynaryjną

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt „Na Paluchu” w Warszawie wprowadziło do użytku pierwszą w kraju specjalistyczną karetkę weterynaryjną pozostającą w dyspozycji miejskiego schroniska.
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt „Na Paluchu” w Warszawie wprowadziło do użytku pierwszą w kraju specjalistyczną karetkę weterynaryjną pozostającą w dyspozycji miejskiego schroniska. Pojazd został zaprojektowany z myślą o ratowaniu zwierząt w stanie zagrożenia życia i umożliwia udzielanie pomocy medycznej jeszcze przed dotarciem do lecznicy.
Ambulans będzie odbierał zwierzęta z lecznic weterynaryjnych na terenie m.st. Warszawy na podstawie zgłoszeń Straży Miejskiej. To ważny krok w rozwoju profesjonalnego ratownictwa weterynaryjnego i podnoszeniu standardów opieki nad zwierzętami bezdomnymi.
Zakup i uruchomienie nowoczesnej karetki weterynaryjnej to część długofalowej strategii miasta stołecznego Warszawy. Dokument ten zakłada m.in. zwiększenie liczby interwencji podejmowanych przez miejskie służby oraz poprawę dobrostanu zwierząt, w szczególności tych bezdomnych i poszkodowanych w wypadkach.
Dzięki nowemu pojazdowi Schronisko na Paluchu – największe i jedno z najnowocześniejszych schronisk w Polsce – umacnia swoją pozycję lidera w zakresie innowacyjnych rozwiązań w opiece i ratownictwie weterynaryjnym.
Nowy pojazd umożliwia stabilizację stanu zwierzęcia podczas transportu
Specjalistyczna karetka została zaprojektowana od podstaw, z uwzględnieniem realnych potrzeb schroniska oraz specyfiki transportu zwierząt w ciężkim stanie. Wyposażenie ambulansu opiera się na rozwiązaniach znanych z ratownictwa medycznego, jednak zostało w pełni dostosowane do wymogów weterynarii.
Nowy pojazd umożliwia stabilizację stanu zwierzęcia podczas transportu, co w wielu przypadkach może decydować o jego życiu.
Na wyposażeniu karetki znalazły się m.in.:
– To nie jest tylko samochód, ale narzędzie ratujące życie. Nowa karetka umożliwia bezpieczne i profesjonalne udzielanie pomocy zwierzętom w najcięższych stanach, gdy liczą się minuty. Jesteśmy dumni, że Warszawa wyznacza nowe standardy w tym obszarze – podkreśla Magdalena Młochowska, dyrektorka-koordynatorka ds. Zielonej Warszawy.
To pierwszy w Polsce pojazd tego typu, który pozwala miejskiemu schronisku na realną stabilizację stanu zwierząt jeszcze przed dotarciem do kliniki weterynaryjnej, znacząco ograniczając ryzyko powikłań w czasie transportu.
Schronisko na Paluchu od lat przyjmuje zwierzęta poszkodowane w wypadkach komunikacyjnych, często w stanie bezpośredniego zagrożenia życia. Dotychczas transport takich zwierząt realizował głównie Ekopatrol Straży Miejskiej m.st. Warszawy.
Nowa karetka weterynaryjna znacząco rozszerza możliwości interwencyjne miasta, umożliwiając m.in.:
Uruchomienie specjalistycznej karetki weterynaryjnej to kolejny dowód na to, że Warszawa konsekwentnie inwestuje w systemowe rozwiązania na rzecz ochrony zwierząt i podnoszenia standardów opieki nad bezdomnymi czworonogami.