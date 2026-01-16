Schronisko na Paluchu uruchamia pierwszą w Polsce karetkę weterynaryjną

Schronisko na Paluchu im. Jana Lityńskiego jako pierwsze w Polsce uruchomiło specjalistyczną karetkę weterynaryjną dla miejskiego schroniska. Nowoczesny ambulans umożliwia tlenoterapię, stabilizację oddechu i podstawowe zabezpieczenie medyczne zwierząt już w trakcie transportu, realnie zwiększając ich szanse na przeżycie.



Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt „Na Paluchu” w Warszawie wprowadziło do użytku pierwszą w kraju specjalistyczną karetkę weterynaryjną pozostającą w dyspozycji miejskiego schroniska. Pojazd został zaprojektowany z myślą o ratowaniu zwierząt w stanie zagrożenia życia i umożliwia udzielanie pomocy medycznej jeszcze przed dotarciem do lecznicy.

Reklama Reklama

Ambulans będzie odbierał zwierzęta z lecznic weterynaryjnych na terenie m.st. Warszawy na podstawie zgłoszeń Straży Miejskiej. To ważny krok w rozwoju profesjonalnego ratownictwa weterynaryjnego i podnoszeniu standardów opieki nad zwierzętami bezdomnymi.

Element strategii Warszawy na rzecz dobrostanu zwierząt

Zakup i uruchomienie nowoczesnej karetki weterynaryjnej to część długofalowej strategii miasta stołecznego Warszawy. Dokument ten zakłada m.in. zwiększenie liczby interwencji podejmowanych przez miejskie służby oraz poprawę dobrostanu zwierząt, w szczególności tych bezdomnych i poszkodowanych w wypadkach.

Dzięki nowemu pojazdowi Schronisko na Paluchu – największe i jedno z najnowocześniejszych schronisk w Polsce – umacnia swoją pozycję lidera w zakresie innowacyjnych rozwiązań w opiece i ratownictwie weterynaryjnym.