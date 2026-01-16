-5.6°C
Schronisko na Paluchu uruchamia pierwszą w Polsce karetkę weterynaryjną

Publikacja: 16.01.2026 17:10

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt „Na Paluchu” w Warszawie wprowadziło do użytku pierwszą w kraju specjalistyczną karetkę weterynaryjną pozostającą w dyspozycji miejskiego schroniska.

Foto: mat. pras.

M.B.
Schronisko na Paluchu im. Jana Lityńskiego jako pierwsze w Polsce uruchomiło specjalistyczną karetkę weterynaryjną dla miejskiego schroniska. Nowoczesny ambulans umożliwia tlenoterapię, stabilizację oddechu i podstawowe zabezpieczenie medyczne zwierząt już w trakcie transportu, realnie zwiększając ich szanse na przeżycie.

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt „Na Paluchu” w Warszawie wprowadziło do użytku pierwszą w kraju specjalistyczną karetkę weterynaryjną pozostającą w dyspozycji miejskiego schroniska. Pojazd został zaprojektowany z myślą o ratowaniu zwierząt w stanie zagrożenia życia i umożliwia udzielanie pomocy medycznej jeszcze przed dotarciem do lecznicy.

Ambulans będzie odbierał zwierzęta z lecznic weterynaryjnych na terenie m.st. Warszawy na podstawie zgłoszeń Straży Miejskiej. To ważny krok w rozwoju profesjonalnego ratownictwa weterynaryjnego i podnoszeniu standardów opieki nad zwierzętami bezdomnymi.

Element strategii Warszawy na rzecz dobrostanu zwierząt

Zakup i uruchomienie nowoczesnej karetki weterynaryjnej to część długofalowej strategii miasta stołecznego Warszawy. Dokument ten zakłada m.in. zwiększenie liczby interwencji podejmowanych przez miejskie służby oraz poprawę dobrostanu zwierząt, w szczególności tych bezdomnych i poszkodowanych w wypadkach.

Dzięki nowemu pojazdowi Schronisko na Paluchu – największe i jedno z najnowocześniejszych schronisk w Polsce – umacnia swoją pozycję lidera w zakresie innowacyjnych rozwiązań w opiece i ratownictwie weterynaryjnym.

Nowy pojazd umożliwia stabilizację stanu zwierzęcia podczas transportu

Nowy pojazd umożliwia stabilizację stanu zwierzęcia podczas transportu

Foto: mat. pras.

Nowoczesny standard ratownictwa zwierząt

Specjalistyczna karetka została zaprojektowana od podstaw, z uwzględnieniem realnych potrzeb schroniska oraz specyfiki transportu zwierząt w ciężkim stanie. Wyposażenie ambulansu opiera się na rozwiązaniach znanych z ratownictwa medycznego, jednak zostało w pełni dostosowane do wymogów weterynarii.

Nowy pojazd umożliwia stabilizację stanu zwierzęcia podczas transportu, co w wielu przypadkach może decydować o jego życiu.

Specjalistyczne wyposażenie karetki weterynaryjnej

Na wyposażeniu karetki znalazły się m.in.:

  • system tlenoterapii z regulacją przepływu, dostosowany do kotów oraz małych i dużych psów, z możliwością podawania leków drogą inhalacyjną,
  • dwa moduły transportowe do terapii tlenowej – osobne dla psa i kota – umożliwiające również utrzymanie bezpiecznej temperatury,
  • nosze oraz weterynaryjna deska ortopedyczna,
  • maty grzewcze wspierające komfort termiczny zwierząt,
  • zabezpieczenia antypoślizgowe i antywstrząsowe,
  • system monitoringu z kamerą w przedziale medycznym,
  • podwyższona izolacja i wydajna wentylacja, kluczowe dla zwierząt z problemami oddechowymi,
  • rozbudowany system sterowania oświetleniem, temperaturą i wentylacją.

Foto: mat. pras.

Pomoc ratująca życie jeszcze w trakcie transportu

– To nie jest tylko samochód, ale narzędzie ratujące życie. Nowa karetka umożliwia bezpieczne i profesjonalne udzielanie pomocy zwierzętom w najcięższych stanach, gdy liczą się minuty. Jesteśmy dumni, że Warszawa wyznacza nowe standardy w tym obszarze – podkreśla Magdalena Młochowska, dyrektorka-koordynatorka ds. Zielonej Warszawy.

To pierwszy w Polsce pojazd tego typu, który pozwala miejskiemu schronisku na realną stabilizację stanu zwierząt jeszcze przed dotarciem do kliniki weterynaryjnej, znacząco ograniczając ryzyko powikłań w czasie transportu.

Nowe możliwości interwencji dla miasta

Schronisko na Paluchu od lat przyjmuje zwierzęta poszkodowane w wypadkach komunikacyjnych, często w stanie bezpośredniego zagrożenia życia. Dotychczas transport takich zwierząt realizował głównie Ekopatrol Straży Miejskiej m.st. Warszawy.

