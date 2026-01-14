Schronisko na Paluchu ratuje psy z likwidowanej placówki w Mąkosach

Osoby zainteresowane udzieleniem pomocy mogą zapoznać się ze szczegółowymi procedurami adopcyjnymi na stronie internetowej Schroniska na Paluchu im. Jana Lityńskiego.
Decyzja o przejęciu zwierząt przez warszawską jednostkę miejską jest bezpośrednio związana z procesem likwidacji schroniska Kocham Psisko w miejscowości Mąkosy Nowe. W placówce tej przebywało około 260 psów, które nie miały zapewnionej stałej opieki ani wystarczającego zabezpieczenia przed niskimi temperaturami.
Sytuacja zwierząt stała się przedmiotem zainteresowania organizacji prozwierzęcych, samorządów oraz ogólnopolskich mediów, co zainicjowało szeroko zakrojoną akcję ratunkową. Psy zostały przejęte przez warszawską placówkę od Fundacji dla Szczeniąt Judyta.
Zwierzęta, które zostały przetransportowane do Warszawy, przechodzą obecnie standardowe procedury weryfikacyjne. Schronisko na Paluchu zapewnia nowym podopiecznym pełne wsparcie, które obejmuje diagnostykę weterynaryjną oraz obserwację behawioralną.
Każdy pies zostanie poddany procesowi socjalizacji, co stanowi niezbędny etap przygotowania do późniejszej adopcji zgodnie z obowiązującymi standardami. Jako jednostka organizacyjna m.st. Warszawy, placówka regularnie uczestniczy w tego typu działaniach interwencyjnych, współpracując z fundacjami i innymi samorządami w kraju.
Mimo zaangażowania wielu podmiotów w relokację psów z Mąkos Nowych, potrzeba znalezienia dla nich nowych opiekunów pozostaje aktualna. Po zakończeniu okresu kwarantanny i niezbędnych badań, psy będą gotowe do zamieszkania w domach stałych lub tymczasowych.
Osoby zainteresowane udzieleniem pomocy mogą zapoznać się ze szczegółowymi procedurami adopcyjnymi na stronie internetowej Schroniska na Paluchu im. Jana Lityńskiego. Adopcja jest wskazywana jako najbardziej efektywny sposób na zapewnienie zwierzętom długofalowego bezpieczeństwa i właściwych warunków bytowych.