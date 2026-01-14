Schronisko na Paluchu ratuje psy z likwidowanej placówki w Mąkosach

Warszawskie Schronisko na Paluchu aktywnie włączyło się w pomoc zwierzętom z likwidowanej placówki Kocham Psisko. W obliczu trudnych warunków zimowych i braku stałej opieki w Mąkosach Nowych, pierwsze siedem psów bezpiecznie trafiło do stolicy.



Tutaj przejdą pełną diagnostykę i socjalizację, które otworzą im drogę do znalezienia nowych domów.

Przyczyny interwencji w województwie mazowieckim

Decyzja o przejęciu zwierząt przez warszawską jednostkę miejską jest bezpośrednio związana z procesem likwidacji schroniska Kocham Psisko w miejscowości Mąkosy Nowe. W placówce tej przebywało około 260 psów, które nie miały zapewnionej stałej opieki ani wystarczającego zabezpieczenia przed niskimi temperaturami.

Sytuacja zwierząt stała się przedmiotem zainteresowania organizacji prozwierzęcych, samorządów oraz ogólnopolskich mediów, co zainicjowało szeroko zakrojoną akcję ratunkową. Psy zostały przejęte przez warszawską placówkę od Fundacji dla Szczeniąt Judyta.

Zakres opieki nad nowymi podopiecznymi

Zwierzęta, które zostały przetransportowane do Warszawy, przechodzą obecnie standardowe procedury weryfikacyjne. Schronisko na Paluchu zapewnia nowym podopiecznym pełne wsparcie, które obejmuje diagnostykę weterynaryjną oraz obserwację behawioralną.