Życie Warszawy
Schronisko na Paluchu ratuje psy z likwidowanej placówki w Mąkosach

14.01.2026 07:30

Osoby zainteresowane udzieleniem pomocy mogą zapoznać się ze szczegółowymi procedurami adopcyjnymi na stronie internetowej Schroniska na Paluchu im. Jana Lityńskiego.

Foto: mat. pras.

M.B.
Warszawskie Schronisko na Paluchu aktywnie włączyło się w pomoc zwierzętom z likwidowanej placówki Kocham Psisko. W obliczu trudnych warunków zimowych i braku stałej opieki w Mąkosach Nowych, pierwsze siedem psów bezpiecznie trafiło do stolicy.

Tutaj przejdą pełną diagnostykę i socjalizację, które otworzą im drogę do znalezienia nowych domów.

Przyczyny interwencji w województwie mazowieckim

Decyzja o przejęciu zwierząt przez warszawską jednostkę miejską jest bezpośrednio związana z procesem likwidacji schroniska Kocham Psisko w miejscowości Mąkosy Nowe. W placówce tej przebywało około 260 psów, które nie miały zapewnionej stałej opieki ani wystarczającego zabezpieczenia przed niskimi temperaturami.

Zwierzęta, które zostały przetransportowane do Warszawy, przechodzą obecnie standardowe procedury weryfikacyjne.

Foto: mat. pras.

Sytuacja zwierząt stała się przedmiotem zainteresowania organizacji prozwierzęcych, samorządów oraz ogólnopolskich mediów, co zainicjowało szeroko zakrojoną akcję ratunkową. Psy zostały przejęte przez warszawską placówkę od Fundacji dla Szczeniąt Judyta.

Zakres opieki nad nowymi podopiecznymi

Zwierzęta, które zostały przetransportowane do Warszawy, przechodzą obecnie standardowe procedury weryfikacyjne. Schronisko na Paluchu zapewnia nowym podopiecznym pełne wsparcie, które obejmuje diagnostykę weterynaryjną oraz obserwację behawioralną.

Po zakończeniu okresu kwarantanny i niezbędnych badań, psy będą gotowe do zamieszkania w domach stałych lub tymczasowych.

Foto: mat. pras.

Każdy pies zostanie poddany procesowi socjalizacji, co stanowi niezbędny etap przygotowania do późniejszej adopcji zgodnie z obowiązującymi standardami. Jako jednostka organizacyjna m.st. Warszawy, placówka regularnie uczestniczy w tego typu działaniach interwencyjnych, współpracując z fundacjami i innymi samorządami w kraju.

Procedury adopcyjne i wsparcie dla zwierząt

Mimo zaangażowania wielu podmiotów w relokację psów z Mąkos Nowych, potrzeba znalezienia dla nich nowych opiekunów pozostaje aktualna. Po zakończeniu okresu kwarantanny i niezbędnych badań, psy będą gotowe do zamieszkania w domach stałych lub tymczasowych.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

