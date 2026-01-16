Ursynów będzie mięć nowe rondo

Przebudowa skrzyżowania ul. Płaskowickiej z ul. Lanciego wkracza w kolejny etap. Warszawski Zarząd Dróg Miejskich otworzył oferty w przetargu na realizację tej długo wyczekiwanej przez mieszkańców Ursynowa inwestycji. Zainteresowanie budową nowego ronda wyraziło siedem firm, a zaproponowane ceny wahają się od nieco ponad 6 mln zł do ponad 11 mln zł.
Teraz oferty zostaną dokładnie przeanalizowane, a po wyborze najkorzystniejszej i podpisaniu umowy wykonawca będzie miał 500 dni na realizację zadania, w tym na opracowanie projektów branżowych.
Ulica Płaskowickiej to jedna z kluczowych osi komunikacyjnych Ursynowa. Dodatkowo przebiega ona nad tunelem Południowej Obwodnicy Warszawy, co jeszcze bardziej zwiększa natężenie ruchu. Równie istotna jest ul. Lanciego, będąca głównym wyjazdem z osiedli położonych na wschód od al. KEN.
Obecnie włączenie się do ruchu z ul. Lanciego bywa trudne, zwłaszcza przy dużym potoku pojazdów na ul. Płaskowickiej. Budowa ronda ma rozwiązać ten problem, usprawniając ruch i zwiększając komfort kierowców. To rozwiązanie sprawdziło się już na innych skrzyżowaniach w ciągu ul. Płaskowickiej – m.in. z al. KEN, ul. Stryjeńskich, ul. Pileckiego i ul. Roentgena.
Nowe rondo ma nie tylko usprawnić ruch, ale przede wszystkim zwiększyć bezpieczeństwo pieszych. Na skrzyżowaniu znajdują się dwa przejścia dla pieszych, które w audycie bezpieczeństwa otrzymały niskie oceny.
Zakres inwestycji obejmuje nie tylko samo skrzyżowanie. W planach jest również przebudowa chodników wzdłuż ul. Płaskowickiej:
Wyremontowane zostaną także przystanki autobusowe. Zmiany obejmą również skrzyżowanie z ul. Cynamonową, gdzie ruch zostanie uspokojony za pomocą wyspy z prefabrykatu. Dzięki temu możliwe będzie utworzenie zatoki autobusowej na przystanku w kierunku al. KEN.
Istotnym elementem inwestycji będzie także poprawa warunków dla rowerzystów. Powstanie brakujący odcinek drogi dla rowerów między al. KEN a ul. Cynamonową. Trasa zostanie połączona z istniejącą infrastrukturą, zapewniając ciągłość połączeń rowerowych wzdłuż al. KEN oraz ul. Rosoła.
Nie zabraknie również przejazdu rowerowego przez ul. Lanciego, co znacząco poprawi bezpieczeństwo i wygodę poruszania się na tym odcinku.
Ulica Płaskowickiej to jedna z kluczowych osi komunikacyjnych Ursynowa.
Nowe rondo ma nie tylko usprawnić ruch, ale przede wszystkim zwiększyć bezpieczeństwo pieszych. Na skrzyżowaniu znajdują się dwa przejścia dla pieszych, które w audycie bezpieczeństwa otrzymały niskie oceny. Przejście przez ul. Płaskowickiej uzyskało zaledwie 2 w pięciostopniowej skali, głównie ze względu na wysokie prędkości rozwijane przez kierowców oraz dużą długość zebry. Przejście przez ul. Lanciego oceniono na 3.
Budowa ronda zmusi kierowców do redukcji prędkości przed przejściami. Na zebrze przez ul. Lanciego powstanie azyl dla pieszych, a azyl na przejściu przez ul. Płaskowickiej zostanie wydłużony. Dodatkowo poprawiona zostanie lokalizacja przejścia między al. KEN a ul. Lanciego, które zostanie przesunięte bliżej skrzyżowania.
Nowe rondo na ul. Płaskowickiej to odpowiedź na wieloletnie postulaty mieszkańców Ursynowa. Połączenie usprawnienia ruchu, poprawy bezpieczeństwa oraz rozwoju infrastruktury pieszej i rowerowej sprawi, że ta część dzielnicy stanie się bardziej funkcjonalna i przyjazna dla wszystkich użytkowników dróg.