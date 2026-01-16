Ursynów będzie mięć nowe rondo

Na ul. Płaskowickiej na Ursynowie powstanie kolejne rondo. Miasto otworzyło właśnie oferty w przetargu na przebudowę skrzyżowania z ul. Lanciego. Inwestycja poprawi płynność ruchu, zwiększy bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów oraz uzupełni brakujący odcinek drogi rowerowej między al. KEN a ul. Rosoła.



Przebudowa skrzyżowania ul. Płaskowickiej z ul. Lanciego wkracza w kolejny etap. Warszawski Zarząd Dróg Miejskich otworzył oferty w przetargu na realizację tej długo wyczekiwanej przez mieszkańców Ursynowa inwestycji. Zainteresowanie budową nowego ronda wyraziło siedem firm, a zaproponowane ceny wahają się od nieco ponad 6 mln zł do ponad 11 mln zł.

Reklama Reklama

Teraz oferty zostaną dokładnie przeanalizowane, a po wyborze najkorzystniejszej i podpisaniu umowy wykonawca będzie miał 500 dni na realizację zadania, w tym na opracowanie projektów branżowych.

Płynniejszy ruch na jednej z głównych arterii Ursynowa

Ulica Płaskowickiej to jedna z kluczowych osi komunikacyjnych Ursynowa. Dodatkowo przebiega ona nad tunelem Południowej Obwodnicy Warszawy, co jeszcze bardziej zwiększa natężenie ruchu. Równie istotna jest ul. Lanciego, będąca głównym wyjazdem z osiedli położonych na wschód od al. KEN.

Obecnie włączenie się do ruchu z ul. Lanciego bywa trudne, zwłaszcza przy dużym potoku pojazdów na ul. Płaskowickiej. Budowa ronda ma rozwiązać ten problem, usprawniając ruch i zwiększając komfort kierowców. To rozwiązanie sprawdziło się już na innych skrzyżowaniach w ciągu ul. Płaskowickiej – m.in. z al. KEN, ul. Stryjeńskich, ul. Pileckiego i ul. Roentgena.