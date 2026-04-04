Droższy wstęp, ale więcej atrakcji. Warszawskie zoo podnosi ceny biletów

Inwestycje w dobrostan zwierząt i nowoczesne wybiegi

Podniesienie cen biletów przekłada się bezpośrednio na jakość życia mieszkańców ogrodu. Kluczową inwestycją, która zostanie oddana do użytku jeszcze w tym roku, jest nowoczesny wybieg dla pingwinów. Został on zaprojektowany w taki sposób, aby zapewnić ptakom warunki jak najbardziej zbliżone do naturalnych.

Nowa przestrzeń to nie tylko korzyść dla zwierząt, ale również znacznie większy komfort dla zwiedzających, którzy będą mogli obserwować pingwiny w bardziej atrakcyjnym i przestronnym otoczeniu. Inwestycja ułatwi także codzienną pracę opiekunom. Informacje o pozostałych realizowanych projektach budowlanych i modernizacyjnych są systematycznie udostępniane na oficjalnej stronie internetowej placówki w sekcji poświęconej inwestycjom.

Wiosenne godziny otwarcia i dostępność w święta

Wraz ze zmianą cennika ogród przechodzi na wiosenny tryb pracy. Od kwietnia bramy zoo są otwarte dla zwiedzających codziennie w godz. 9-18. Należy jednak pamiętać, że kasy biletowe kończą swoją pracę godzinę wcześniej, czyli o godz. 17. Bardzo istotną informacją dla osób planujących wypoczynek jest fakt, że warszawskie zoo funkcjonuje przez 365 dni w roku.

Oznacza to, że placówka będzie dostępna dla gości we wszystkie nadchodzące dni świąteczne bez żadnych wyjątków. Zwierzęta wymagają stałej opieki niezależnie od kalendarza, dlatego dyrekcja zaprasza warszawiaków do rodzinnych spacerów również w okresach ustawowo wolnych od pracy.

Praktyczne wskazówki dla planujących wizytę

Osoby decydujące się na odwiedziny mają do dyspozycji trzy niezależne wejścia na teren ogrodu. Znajdują się one przy ulicy Ratuszowej, ulicy Jagiellońskiej oraz od strony Mostu Gdańskiego. Codziennie w godzinach pracy kas dostępny jest również Punkt Obsługi Klienta. Aby uniknąć stania w kolejkach, warto rozważyć zakup biletu przez Internet za pośrednictwem oficjalnej strony ogrodu lub popularnych systemów biletowych.

Na miejscu dostępne są także biletomaty, które obsługują wyłącznie płatności bezgotówkowe. Tradycyjne kasy biletowe nadal przyjmują zarówno gotówkę, jak i karty płatnicze. Wybór odpowiedniej formy zakupu pozwoli na szybsze rozpoczęcie spaceru i korzystanie z uroków budzącej się do życia wiosennej przyrody.