7.9°C
1014.5 hPa
Życie Warszawy
Reklama

Droższy wstęp, ale więcej atrakcji. Warszawskie zoo podnosi ceny biletów

Publikacja: 04.04.2026 15:20

Władze ogrodu podkreślają, że dodatkowe środki są niezbędne do utrzymania wysokich standardów opieki

Władze ogrodu podkreślają, że dodatkowe środki są niezbędne do utrzymania wysokich standardów opieki nad zwierzętami

Foto: mat. pras.

Kacper Komaiszko
Od 1 kwietnia 2026 roku warszawskie zoo wprowadziło nowy cennik biletów oraz wiosenny grafik otwarcia. Podwyżki wesprą modernizację wybiegów, w tym nową przestrzeń dla pingwinów. Ogród pozostaje otwarty we wszystkie dni świąteczne.

Warszawski Ogród Zoologiczny przygotowuje się do intensywnego sezonu wiosennego, który wiąże się z istotnymi zmianami organizacyjnymi oraz finansowymi. Najważniejszą wiadomością dla mieszkańców stolicy jest aktualizacja stawek za wstęp, która zaczyna obowiązywać z początkiem kwietnia.

Decyzja ta została podyktowana koniecznością dostosowania budżetu placówki do aktualnych realiów gospodarczych. Władze ogrodu podkreślają, że dodatkowe środki są niezbędne do utrzymania wysokich standardów opieki nad zwierzętami oraz kontynuowania zaplanowanych prac remontowych.

Ogród zoologiczny będzie dostępna dla gości we wszystkie nadchodzące dni świąteczne bez żadnych wyjątków. 

Szczegóły nowego cennika biletów

Wprowadzona od 1 kwietnia reforma cenowa zakłada ujednoliconą podwyżkę o 10 zł w odniesieniu do biletów jednorazowych. Oznacza to, że za bilet normalny w sezonie letnim zapłacimy 45 zł zamiast dotychczasowych 35 zł. Podobna zmiana dotyczy biletów ulgowych, których cena wzrosła z 25 do 35 zł.

Dyrekcja placówki wyjaśnia, że modyfikacja ta wynika bezpośrednio z rosnących kosztów bieżącego utrzymania infrastruktury oraz zwierząt. Nowe stawki mają zapewnić bezpieczną równowagę między ogólną dostępnością ogrodu dla szerokiej publiczności a potrzebą stałego rozwoju i modernizacji technicznej obiektu.

Reklama
Reklama
Inwestycje w dobrostan zwierząt i nowoczesne wybiegi

Podniesienie cen biletów przekłada się bezpośrednio na jakość życia mieszkańców ogrodu. Kluczową inwestycją, która zostanie oddana do użytku jeszcze w tym roku, jest nowoczesny wybieg dla pingwinów. Został on zaprojektowany w taki sposób, aby zapewnić ptakom warunki jak najbardziej zbliżone do naturalnych.

Nowa przestrzeń to nie tylko korzyść dla zwierząt, ale również znacznie większy komfort dla zwiedzających, którzy będą mogli obserwować pingwiny w bardziej atrakcyjnym i przestronnym otoczeniu. Inwestycja ułatwi także codzienną pracę opiekunom. Informacje o pozostałych realizowanych projektach budowlanych i modernizacyjnych są systematycznie udostępniane na oficjalnej stronie internetowej placówki w sekcji poświęconej inwestycjom.

Wiosenne godziny otwarcia i dostępność w święta

Wraz ze zmianą cennika ogród przechodzi na wiosenny tryb pracy. Od kwietnia bramy zoo są otwarte dla zwiedzających codziennie w godz. 9-18. Należy jednak pamiętać, że kasy biletowe kończą swoją pracę godzinę wcześniej, czyli o godz. 17. Bardzo istotną informacją dla osób planujących wypoczynek jest fakt, że warszawskie zoo funkcjonuje przez 365 dni w roku.

Oznacza to, że placówka będzie dostępna dla gości we wszystkie nadchodzące dni świąteczne bez żadnych wyjątków. Zwierzęta wymagają stałej opieki niezależnie od kalendarza, dlatego dyrekcja zaprasza warszawiaków do rodzinnych spacerów również w okresach ustawowo wolnych od pracy.

Reklama
Reklama
Praktyczne wskazówki dla planujących wizytę

Osoby decydujące się na odwiedziny mają do dyspozycji trzy niezależne wejścia na teren ogrodu. Znajdują się one przy ulicy Ratuszowej, ulicy Jagiellońskiej oraz od strony Mostu Gdańskiego. Codziennie w godzinach pracy kas dostępny jest również Punkt Obsługi Klienta. Aby uniknąć stania w kolejkach, warto rozważyć zakup biletu przez Internet za pośrednictwem oficjalnej strony ogrodu lub popularnych systemów biletowych.

Na miejscu dostępne są także biletomaty, które obsługują wyłącznie płatności bezgotówkowe. Tradycyjne kasy biletowe nadal przyjmują zarówno gotówkę, jak i karty płatnicze. Wybór odpowiedniej formy zakupu pozwoli na szybsze rozpoczęcie spaceru i korzystanie z uroków budzącej się do życia wiosennej przyrody.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Reklama
Reklama
© Copyright by GREMI MEDIA SA