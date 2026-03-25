Alarm w Ptasim Azylu przy warszawskim ZOO. Setki ptaków trafiają tam… niepotrzebnie

W Ptasim Punkcie Przyjęć coraz częściej pojawia się adnotacja „bez urazów”. Oznacza to jedno – ptak nie wymagał pomocy
W warszawskim zoo trwa prawdziwy ptasi sezon – i to na długo przed jego oficjalnym początkiem. Do działającego tam Ptasiego Azylu tylko w pierwszych dwóch miesiącach roku trafiło aż 865 ptaków. Problem w tym, że wiele z nich wcale nie powinno się tam znaleźć.
Skala zjawiska zaskakuje nawet pracowników ośrodka. Średnio każdego dnia przyjmowanych jest aż 14 ptaków – to niemal dwa razy więcej niż w poprzednich latach.
Wśród „pacjentów” znalazły się m.in.:
To jednak nie liczby są największym problemem, a fakt, że spora część tych zwierząt jest zupełnie zdrowa.
W Ptasim Punkcie Przyjęć coraz częściej pojawia się adnotacja „bez urazów”. Oznacza to jedno – ptak nie wymagał pomocy, a jego zabranie z naturalnego środowiska mogło mu wręcz zaszkodzić.
Pracownicy azylu podkreślają: dobre intencje to za mało. Młode ptaki często wyglądają na porzucone, bo uczą się samodzielności. W rzeczywistości ich rodzice są w pobliżu i nadal się nimi opiekują.
Niepotrzebna interwencja może skończyć się dla takiego ptaka stresem, a nawet utratą szansy na normalne życie na wolności.
Ptasim Azyl apeluje do mieszkańców, by nie reagowali pochopnie na każdy widok samotnego ptaka. Zanim zdecydujemy się go zabrać, warto upewnić się, czy naprawdę potrzebuje pomocy.
Eksperci zachęcają, by korzystać z dostępnych materiałów edukacyjnych i wskazówek specjalistów. To prosty sposób, by nie zrobić więcej szkody niż pożytku.
Choć problem niepotrzebnych interwencji rośnie, w ośrodku nie ma czasu na przestój. Przełom zimy i wiosny to najintensywniejszy okres pracy.
W tej chwili zespół:
Dobra wiadomość? W tym roku azyl dysponuje nowymi wolierami, które zwiększą możliwości pomocy.
Jedno się jednak nie zmienia – najważniejsze jest, by do ośrodka trafiały tylko te ptaki, które naprawdę tego potrzebują. Bo czasem najlepszą pomocą jest… pozostawienie ich w spokoju.