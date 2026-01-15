Roślinożercy ze stołecznego zoo obdarowani przez CPK

Spółka Centralny Port Komunikacyjny (CPK) oraz Miejski Ogród Zoologiczny im. Antoniny i Jana Żabińskich w Warszawie nawiązały współpracę, dzięki której zasoby naturalne z terenów inwestycyjnych zostaną wykorzystane w celach żywieniowych.



Porozumienie przewiduje przekazywanie drzew owocowych, które posłużą jako pokarm oraz element wzbogacenia środowiskowego dla dużych ssaków roślinożernych. Inicjatywa ta ma na celu racjonalne zagospodarowanie roślinności z obszarów przeznaczonych pod budowę węzła transportowego.

Szczegóły porozumienia i zaangażowane strony

Umowę regulującą zasady współpracy podpisali przedstawiciele obu instytucji: Zastępczyni Dyrektora Warszawskiego Zoo Katarzyna Myszkorowska oraz Rafał Garpiel, Pełnomocnik Zarządu Portu Polska ds. Nieruchomości i Rozwoju Otoczenia. Na mocy porozumienia, roślinność pozyskiwana podczas przygotowywania terenów pod inwestycję lotniskową nie zostanie zutylizowana, lecz trafi bezpośrednio do stołecznego ogrodu zoologicznego.

Żyrafy to kolejni wielcy roślinożercy, którzy pożywią się zielonym prezentem od CPK Foto: materiały prasowe

Źródło pokarmu i gatunki objęte wsparciem

Głównym źródłem paszy będzie sad brzoskwiniowy zlokalizowany w miejscowości Skrzelew, na którego terenie znajduje się ok. 1200 drzew. Uzyskane rośliny zostaną wykorzystane do urozmaicenia diety zwierząt o wysokim zapotrzebowaniu energetycznym i objętościowym. Beneficjentami współpracy będą przede wszystkim: