Życie Warszawy
Roślinożercy ze stołecznego zoo obdarowani przez CPK

Publikacja: 15.01.2026 16:00

Wśród wielkich roślinożerców obdarownych przez CPK są słonie mieszkające w warszawskim zoo

Foto: Patrycja Kasprzak/materiały prasowe

M.B.
Spółka Centralny Port Komunikacyjny (CPK) oraz Miejski Ogród Zoologiczny im. Antoniny i Jana Żabińskich w Warszawie nawiązały współpracę, dzięki której zasoby naturalne z terenów inwestycyjnych zostaną wykorzystane w celach żywieniowych.

Porozumienie przewiduje przekazywanie drzew owocowych, które posłużą jako pokarm oraz element wzbogacenia środowiskowego dla dużych ssaków roślinożernych. Inicjatywa ta ma na celu racjonalne zagospodarowanie roślinności z obszarów przeznaczonych pod budowę węzła transportowego.

Szczegóły porozumienia i zaangażowane strony

Umowę regulującą zasady współpracy podpisali przedstawiciele obu instytucji: Zastępczyni Dyrektora Warszawskiego Zoo Katarzyna Myszkorowska oraz Rafał Garpiel, Pełnomocnik Zarządu Portu Polska ds. Nieruchomości i Rozwoju Otoczenia. Na mocy porozumienia, roślinność pozyskiwana podczas przygotowywania terenów pod inwestycję lotniskową nie zostanie zutylizowana, lecz trafi bezpośrednio do stołecznego ogrodu zoologicznego.

Żyrafy to kolejni wielcy roślinożercy, którzy pożywią się zielonym prezentem od CPK

Foto: materiały prasowe

Źródło pokarmu i gatunki objęte wsparciem

Głównym źródłem paszy będzie sad brzoskwiniowy zlokalizowany w miejscowości Skrzelew, na którego terenie znajduje się ok. 1200 drzew. Uzyskane rośliny zostaną wykorzystane do urozmaicenia diety zwierząt o wysokim zapotrzebowaniu energetycznym i objętościowym. Beneficjentami współpracy będą przede wszystkim:

  • trzy słonie afrykańskie,
  • dwa nosorożce indyjskie,
  • sześć żyraf.
Dostawy naturalnego pokarmu pozwolą na obniżenie kosztów utrzymania zwierząt przy jednoczesnym zapewnieniu im dostępu do bezpiecznej i atrakcyjnej biologicznie karmy.

Pokarm od CPK to nie wszystko - możliwość rozdrabniania, przenoszenia i badania całych pni stymuluje

Foto: warszawskie zoo

Wpływ na dobrostan i wzbogacenie środowiskowe

Przekazywane rośliny, dostarczane w całości wraz z systemami korzeniowymi, pełnią funkcję wykraczającą poza standardowe żywienie. Dla zwierząt takich jak słonie, drzewa stanowią element wzbogacenia środowiskowego (tzw. enrichment).

Możliwość rozdrabniania, przenoszenia i badania całych pni stymuluje naturalne zachowania poznawcze oraz fizyczne dużych ssaków. Takie działania są kluczowe dla zachowania dobrostanu zwierząt przebywających w warunkach kontrolowanych, gdyż zmuszają je do aktywności zbliżonej do tej podejmowanej w środowisku naturalnym.

Partnerstwo na rzecz dobrostanu zwierząt

Inicjatywa łącząca CPK Port Polska z Warszawskim ZOO jest przykładem wykorzystania procesów inwestycyjnych do wsparcia instytucji publicznych. Odpowiedzialne zarządzanie zasobami roślinnymi na terenach Skrzelewa umożliwia przekształcenie materiału drzewnego w wartościowy produkt biologiczny. Współpraca ta wpisuje się w model działań proekologicznych, w których surowce naturalne pochodzące z placu budowy znajdują pożyteczne zastosowanie w innej gałęzi funkcjonowania miasta.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

