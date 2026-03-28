Renowacja orła nad Bramą Główną UW. Symbol uczelni odzyska dawny blask

Równie istotna jest symbolika elementów trzymanych przez orła. W jego szponach znajdują się gałązki palmy i wawrzynu, które mają głęboko zakorzenione znaczenie w tradycji europejskiej. Palma symbolizuje trud i wytrwałość, natomiast laur jest znakiem zwycięstwa i nagrody. Zestawienie tych dwóch motywów tworzy spójną opowieść o procesie zdobywania wiedzy – od wysiłku i pracy po osiągnięcie sukcesu, co dobrze oddaje ideę działalności Uniwersytetu.

Ciekawym i rzadziej przywoływanym wątkiem jest obecność wizerunku orła Uniwersytetu Warszawskiego poza granicami Polski. Symbol uczelni pojawia się w przestrzeni akademickiej za granicą, co wiąże się z działalnością środowisk naukowych i absolwenckich oraz międzynarodowymi kontaktami uczelni. W praktyce oznacza to, że znak rozpoznawczy Uniwersytetu funkcjonuje nie tylko jako element lokalnej tożsamości, ale także jako wizualny reprezentant instytucji w szerszym, globalnym kontekście akademickim. Obecność godła w takich miejscach podkreśla ciągłość tradycji uczelni oraz jej udział w międzynarodowej wymianie naukowej i dydaktycznej.

Historia orła z bramy Uniwersytetu Warszawskiego

Historia orła nad Bramą Główną Uniwersytetu Warszawskiego sięga początków XX wieku i jest ściśle związana z dziejami samej uczelni. Obecna brama powstała w 1911 roku, jednak dopiero kilka lat później została zwieńczona godłem. W październiku 1916 roku umieszczono na niej orła w koronie otoczonego pięcioma gwiazdami, które symbolizowały pięć pierwszych wydziałów uczelni.

Umieszczenie godła miało wymiar nie tylko estetyczny, ale także polityczny i symboliczny. W czasie, gdy Polska nie była jeszcze niepodległym państwem, pojawienie się orła na bramie uczelni było wyrazem aspiracji i tożsamości narodowej środowiska akademickiego.

Losy orła odzwierciedlają burzliwą historię XX wieku. W czasie II wojny światowej symbol zniknął z bramy, a teren uczelni został zajęty przez wojska niemieckie. Po wojnie, w okresie Polski Ludowej, nad bramą zawisła zmieniona wersja godła, pozbawiona korony. Dopiero w latach 80. przywrócono historyczny wizerunek orła, zgodny z tradycją uniwersytetu.

Dziś orzeł nad Bramą Główną UW jest nie tylko elementem architektonicznym, ale także jednym z najważniejszych symboli uczelni. Stanowi wizualny znak wejścia do przestrzeni akademickiej, oddzielając ruchliwe Krakowskie Przedmieście od kampusu, który od ponad dwóch stuleci pozostaje jednym z najważniejszych ośrodków nauki w Polsce.

Jak podkreślają władze uczelni, zakończenie prac konserwatorskich oznacza nie tylko odnowienie jednego z detali architektonicznych, ale także utrzymanie ciągłości symbolicznej, która od ponad stu lat towarzyszy społeczności akademickiej Uniwersytetu Warszawskiego.