Renowacja orła nad Bramą Główną UW. Symbol uczelni odzyska dawny blask

W szponach orła znajdują się gałązki palmy i wawrzynu
Prace obejmują odświeżenie i zabezpieczenie rzeźby, która przez lata była narażona na działanie warunków atmosferycznych. Celem renowacji jest przywrócenie detali oraz odpowiednie zabezpieczenie materiału, tak aby symbol uczelni zachował swoją formę na kolejne lata. Tego typu działania są standardowym elementem opieki nad zabytkowymi obiektami, szczególnie w przestrzeni tak intensywnie użytkowanej jak Krakowskie Przedmieście.
Brama Główna Uniwersytetu Warszawskiego jest jednym z najważniejszych symboli uczelni i jednym z najbardziej rozpoznawalnych punktów Warszawy. Jej obecny kształt pochodzi z początku XX wieku – została wzniesiona według projektu Stefana Szyllera i łączy elementy różnych stylów architektonicznych, od późnego renesansu po barok.
Nad bramą znajduje się godło uczelni – orzeł w koronie, trzymający w szponach gałązki wawrzynu i palmy. Symbol ten ma nie tylko znaczenie dekoracyjne, lecz także odnosi się do tradycji akademickiej i idei wiedzy oraz zwycięstwa.
Jednym z mniej oczywistych elementów godła Uniwersytetu Warszawskiego są otaczające orła gwiazdy. Nie pełnią one wyłącznie funkcji dekoracyjnej, lecz mają konkretne znaczenie historyczne – symbolizują pięć pierwszych wydziałów uczelni. Odnoszą się do pierwotnej struktury Uniwersytetu i przypominają o jego początkach jako instytucji o klasycznym, szerokim profilu kształcenia, obejmującym zarówno nauki humanistyczne, jak i ścisłe czy medyczne.
Równie istotna jest symbolika elementów trzymanych przez orła. W jego szponach znajdują się gałązki palmy i wawrzynu, które mają głęboko zakorzenione znaczenie w tradycji europejskiej. Palma symbolizuje trud i wytrwałość, natomiast laur jest znakiem zwycięstwa i nagrody. Zestawienie tych dwóch motywów tworzy spójną opowieść o procesie zdobywania wiedzy – od wysiłku i pracy po osiągnięcie sukcesu, co dobrze oddaje ideę działalności Uniwersytetu.
Ciekawym i rzadziej przywoływanym wątkiem jest obecność wizerunku orła Uniwersytetu Warszawskiego poza granicami Polski. Symbol uczelni pojawia się w przestrzeni akademickiej za granicą, co wiąże się z działalnością środowisk naukowych i absolwenckich oraz międzynarodowymi kontaktami uczelni. W praktyce oznacza to, że znak rozpoznawczy Uniwersytetu funkcjonuje nie tylko jako element lokalnej tożsamości, ale także jako wizualny reprezentant instytucji w szerszym, globalnym kontekście akademickim. Obecność godła w takich miejscach podkreśla ciągłość tradycji uczelni oraz jej udział w międzynarodowej wymianie naukowej i dydaktycznej.
Historia orła nad Bramą Główną Uniwersytetu Warszawskiego sięga początków XX wieku i jest ściśle związana z dziejami samej uczelni. Obecna brama powstała w 1911 roku, jednak dopiero kilka lat później została zwieńczona godłem. W październiku 1916 roku umieszczono na niej orła w koronie otoczonego pięcioma gwiazdami, które symbolizowały pięć pierwszych wydziałów uczelni.
Umieszczenie godła miało wymiar nie tylko estetyczny, ale także polityczny i symboliczny. W czasie, gdy Polska nie była jeszcze niepodległym państwem, pojawienie się orła na bramie uczelni było wyrazem aspiracji i tożsamości narodowej środowiska akademickiego.
Losy orła odzwierciedlają burzliwą historię XX wieku. W czasie II wojny światowej symbol zniknął z bramy, a teren uczelni został zajęty przez wojska niemieckie. Po wojnie, w okresie Polski Ludowej, nad bramą zawisła zmieniona wersja godła, pozbawiona korony. Dopiero w latach 80. przywrócono historyczny wizerunek orła, zgodny z tradycją uniwersytetu.
Dziś orzeł nad Bramą Główną UW jest nie tylko elementem architektonicznym, ale także jednym z najważniejszych symboli uczelni. Stanowi wizualny znak wejścia do przestrzeni akademickiej, oddzielając ruchliwe Krakowskie Przedmieście od kampusu, który od ponad dwóch stuleci pozostaje jednym z najważniejszych ośrodków nauki w Polsce.
Jak podkreślają władze uczelni, zakończenie prac konserwatorskich oznacza nie tylko odnowienie jednego z detali architektonicznych, ale także utrzymanie ciągłości symbolicznej, która od ponad stu lat towarzyszy społeczności akademickiej Uniwersytetu Warszawskiego.