Współdzielnik wraca na Wolę. Przestrzeń dla mieszkańców i ekologicznych inicjatyw

Po krótkiej przerwie Współdzielnik wraca w nowej odsłonie i z jeszcze większym rozmachem. Miejsce, które od początku łączyło mieszkańców wokół idei współdzielenia i ekologii, ponownie otworzyło swoje drzwi – tym razem w odświeżonej przestrzeni i z nowymi pomysłami na działania.
Za inicjatywą stoją Wolskie Centrum Kultury oraz Wola Park – duet, który udowadnia, że współpraca kultury i biznesu może przynieść realne korzyści lokalnej społeczności.
Współdzielnik działa teraz w nowej lokalizacji – na pierwszym piętrze Wola Parku. Choć zmienił się adres, jego misja pozostaje niezmienna: budowanie społeczności opartej na współpracy, wymianie i odpowiedzialnym podejściu do środowiska.
To miejsce inne niż wszystkie – zamiast zakupów stawia na relacje. W samym sercu centrum handlowego powstała przestrzeń, w której można po prostu się spotkać, porozmawiać, napić kawy czy wspólnie coś stworzyć.
Nowa odsłona Współdzielnika jeszcze mocniej koncentruje się na ekologii i idei less waste. Nie chodzi tu jednak o hasła, a o konkretne działania.
Na miejscu można:
To przestrzeń, która pokazuje, że zmiana codziennych nawyków wcale nie musi być trudna – wystarczy zacząć od małych kroków.
Wraz z ponownym otwarciem pojawiły się też nowe zasady funkcjonowania. Największa zmiana dotyczy wymiany ubrań. Zamiast codziennej dostępności, wydarzenia tego typu będą odbywać się dwa razy w miesiącu – w formule sąsiedzkich „garażówek”.
Dzięki temu mają być jeszcze lepiej zorganizowane i bardziej angażujące dla mieszkańców.
To, co wyróżnia Współdzielnik, to otwartość na inicjatywy oddolne. Każdy może przyjść z własnym pomysłem i współtworzyć to miejsce razem z innymi.
Twórcy projektu podkreślają, że to właśnie mieszkańcy nadają mu charakter. Współdzielnik nie jest „gotowym produktem”, ale żywą przestrzenią, która zmienia się wraz z potrzebami lokalnej społeczności.
Działalność Współdzielnika wpisuje się w szerszą strategię Wola Park, który coraz wyraźniej stawia na bycie miejscem spotkań, a nie tylko zakupów.
Obok sklepów i usług powstają tu przestrzenie społeczne, takie jak Park Ulricha czy strefy coworkingowe. Współdzielnik jest kolejnym krokiem w stronę budowania lokalnej wspólnoty – takiej, która opiera się na relacjach, a nie konsumpcji.