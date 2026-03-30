Życie Warszawy
Współdzielnik wraca na Wolę. Przestrzeń dla mieszkańców i ekologicznych inicjatyw

Publikacja: 30.03.2026 17:00

Nowa odsłona Współdzielnika jeszcze mocniej koncentruje się na ekologii i idei less waste.

Nowa odsłona Współdzielnika jeszcze mocniej koncentruje się na ekologii i idei less waste.

M.B.
Współdzielnik znów otwarty na Woli. Nowa lokalizacja, więcej warsztatów i jeszcze większy nacisk na ekologię oraz sąsiedzką integrację. Co się zmieniło?

Po krótkiej przerwie Współdzielnik wraca w nowej odsłonie i z jeszcze większym rozmachem. Miejsce, które od początku łączyło mieszkańców wokół idei współdzielenia i ekologii, ponownie otworzyło swoje drzwi – tym razem w odświeżonej przestrzeni i z nowymi pomysłami na działania.

Za inicjatywą stoją Wolskie Centrum Kultury oraz Wola Park – duet, który udowadnia, że współpraca kultury i biznesu może przynieść realne korzyści lokalnej społeczności.

Nowe miejsce, ta sama idea

Współdzielnik działa teraz w nowej lokalizacji – na pierwszym piętrze Wola Parku. Choć zmienił się adres, jego misja pozostaje niezmienna: budowanie społeczności opartej na współpracy, wymianie i odpowiedzialnym podejściu do środowiska.

To miejsce inne niż wszystkie – zamiast zakupów stawia na relacje. W samym sercu centrum handlowego powstała przestrzeń, w której można po prostu się spotkać, porozmawiać, napić kawy czy wspólnie coś stworzyć.

W samym sercu centrum handlowego powstała przestrzeń, w której można po prostu się spotkać, porozmaw

W samym sercu centrum handlowego powstała przestrzeń, w której można po prostu się spotkać, porozmawiać, napić kawy czy wspólnie coś stworzyć.

Ekologia w praktyce, nie w teorii

Nowa odsłona Współdzielnika jeszcze mocniej koncentruje się na ekologii i idei less waste. Nie chodzi tu jednak o hasła, a o konkretne działania.

Na miejscu można:

  • wziąć udział w bezpłatnych warsztatach upcyklingowych i rękodzielniczych
  • skorzystać ze strefy szycia i drobnych napraw
  • odwiedzić jadłodzielnię i eko-biblioteczkę
  • nauczyć się, jak dawać rzeczom drugie życie

To przestrzeń, która pokazuje, że zmiana codziennych nawyków wcale nie musi być trudna – wystarczy zacząć od małych kroków.

Współdzielnik nie jest zwykłym punktem usługowym ani sklepem w tradycyjnym tego słowa znaczeniu.
dobroczynność
„Darmowy sklep” wraca. We Współdzielniku walutą jest wzajemność

Zmiany, które warto znać

Wraz z ponownym otwarciem pojawiły się też nowe zasady funkcjonowania. Największa zmiana dotyczy wymiany ubrań. Zamiast codziennej dostępności, wydarzenia tego typu będą odbywać się dwa razy w miesiącu – w formule sąsiedzkich „garażówek”.

Dzięki temu mają być jeszcze lepiej zorganizowane i bardziej angażujące dla mieszkańców.

Miejsce tworzone przez ludzi

To, co wyróżnia Współdzielnik, to otwartość na inicjatywy oddolne. Każdy może przyjść z własnym pomysłem i współtworzyć to miejsce razem z innymi.

Twórcy projektu podkreślają, że to właśnie mieszkańcy nadają mu charakter. Współdzielnik nie jest „gotowym produktem”, ale żywą przestrzenią, która zmienia się wraz z potrzebami lokalnej społeczności.

W Polsce rocznie marnuje się około 5 milionów ton żywności
Kampania
Warszawskie targowiska przeciw marnowaniu żywności

Wola Park jako centrum lokalnego życia

Działalność Współdzielnika wpisuje się w szerszą strategię Wola Park, który coraz wyraźniej stawia na bycie miejscem spotkań, a nie tylko zakupów.

Obok sklepów i usług powstają tu przestrzenie społeczne, takie jak Park Ulricha czy strefy coworkingowe. Współdzielnik jest kolejnym krokiem w stronę budowania lokalnej wspólnoty – takiej, która opiera się na relacjach, a nie konsumpcji.

