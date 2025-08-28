Warszawskie targowiska przeciw marnowaniu żywności. Stolica stawia na edukację

W Polsce rocznie marnuje się około 5 milionów ton żywności
Marnowanie żywności to jeden z największych globalnych problemów. W Polsce każdego roku do kosza trafia około 5 milionów ton jedzenia. Zgodnie z danymi Federacji Polskich Banków Żywności i SGGW, aż 60 proc. tej ilości pochodzi z gospodarstw domowych. Najczęściej marnowanymi produktami są pieczywo, wędliny, warzywa i owoce.
Chociaż brak dokładnych, dedykowanych statystyk dla samej Warszawy, można założyć, że jako największe miasto w Polsce, stolica jest jednym z epicentrów tego problemu. Władze miasta od lat podejmują jednak działania, aby mu przeciwdziałać, m.in. poprzez rozwijanie sieci jadłodzielni czy regularne zbiórki niesprzedanej żywności z lokalnych targowisk. Teraz Warszawa idzie o krok dalej.
Stołeczny ratusz, w ramach kampanii „Warszawskie targowiska nie marnują”, przenosi edukację ekologiczną w samo serce handlu – na lokalne bazary. Jak podkreśla Maciej Fijałkowski, sekretarz m.st. Warszawy, targowiska to „naturalna przestrzeń do rozmowy o niemarnowaniu”. Przez osiem kolejnych sobót, wybrane bazary staną się miejscem otwartych spotkań, warsztatów i eventów, które mają promować odpowiedzialną konsumpcję i zmianę codziennych nawyków mieszkańców.
Centralnym punktem kampanii są warsztaty kulinarne prowadzone przez Sylwię Majcher, blogerkę i edukatorkę ekologiczną. Uczestnicy dowiedzą się, jak lepiej planować zakupy, prawidłowo przechowywać żywność oraz kreatywnie gotować, wykorzystując produkty, które często lądują w koszu. To praktyczne podejście ma pomóc warszawiakom w realnym zmniejszeniu ilości bioodpadów w ich domach.
Oprócz aspektów kulinarnych, wydarzenia na targowiskach będą miały także wymiar szeroko pojętej edukacji ekologicznej. Eventy poświęcone będą m.in. tematyce prawidłowej segregacji śmieci, korzyściom z używania opakowań wielorazowych oraz idei dzielenia się i ponownego wykorzystywania zasobów. Na uczestników czekają również warsztaty dla dzieci, gry i quizy z nagrodami, co ma zachęcić całe rodziny do wspólnej nauki i zabawy. Akcja jest bezpłatna i otwarta dla wszystkich.
Wydarzenia odbędą się na czterech targowiskach w różnych dzielnicach Warszawy:
• „Falenica” w Wawrze: 30 sierpnia i 27 września
• „Pasaż Wołoska” na Mokotowie: 6 września i 4 października
• „Tarbem” na Bemowie: 20 września i 18 października
• „Bazarek Trocka” na Targówku: 13 września i 11 października
Więcej szczegółów na temat akcji można znaleźć na miejskiej stronie internetowej. Akcja pokazuje, że władze stolicy widzą w edukacji klucz do rozwiązania problemu marnowania żywności, a sukces kampanii będzie zależał od zaangażowania i otwartości samych warszawiaków na zmianę nawyków.