Warszawskie targowiska przeciw marnowaniu żywności. Stolica stawia na edukację

Warszawa rozpoczyna serię edukacyjnych akcji na lokalnych targowiskach. Celem jest walka z problemem marnowania żywności u jego źródła, czyli w naszych domach.



Marnowanie żywności to jeden z największych globalnych problemów. W Polsce każdego roku do kosza trafia około 5 milionów ton jedzenia. Zgodnie z danymi Federacji Polskich Banków Żywności i SGGW, aż 60 proc. tej ilości pochodzi z gospodarstw domowych. Najczęściej marnowanymi produktami są pieczywo, wędliny, warzywa i owoce.

Reklama Reklama

Chociaż brak dokładnych, dedykowanych statystyk dla samej Warszawy, można założyć, że jako największe miasto w Polsce, stolica jest jednym z epicentrów tego problemu. Władze miasta od lat podejmują jednak działania, aby mu przeciwdziałać, m.in. poprzez rozwijanie sieci jadłodzielni czy regularne zbiórki niesprzedanej żywności z lokalnych targowisk. Teraz Warszawa idzie o krok dalej.

Nowa kampania na bazarach

Stołeczny ratusz, w ramach kampanii „Warszawskie targowiska nie marnują”, przenosi edukację ekologiczną w samo serce handlu – na lokalne bazary. Jak podkreśla Maciej Fijałkowski, sekretarz m.st. Warszawy, targowiska to „naturalna przestrzeń do rozmowy o niemarnowaniu”. Przez osiem kolejnych sobót, wybrane bazary staną się miejscem otwartych spotkań, warsztatów i eventów, które mają promować odpowiedzialną konsumpcję i zmianę codziennych nawyków mieszkańców.

Jak nie marnować, czyli warsztaty z ekspertką

Centralnym punktem kampanii są warsztaty kulinarne prowadzone przez Sylwię Majcher, blogerkę i edukatorkę ekologiczną. Uczestnicy dowiedzą się, jak lepiej planować zakupy, prawidłowo przechowywać żywność oraz kreatywnie gotować, wykorzystując produkty, które często lądują w koszu. To praktyczne podejście ma pomóc warszawiakom w realnym zmniejszeniu ilości bioodpadów w ich domach.