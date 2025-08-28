Fani wyprzedaży garażowych w najbliższy weekend będą mieli w Warszawie całkiem spory wybór miejsc, w których można poszukać skarbów z drugiej ręki w okazyjnych cenach. Zarówno w sobotę, jak i w niedzielę w różnych częściach stolicy odbędzie się kilka garażówek.



Popularność garażówek w stolicy nie słabnie. W ostatni weekend wakacji będzie można odwiedzić ich kilka. Takie wyprzedaże to nie tylko świetna okazja, by wśród rzeczy, które innym przestały być potrzebne, złowić dla siebie prawdziwe perełki. Wpisują się także w ideę zero waste.

Reklama Reklama

Garażówki w Warszawie. Weekend 30-31 sierpnia

W najbliższy weekend w Warszawie tzw. garażówki odbędą się w kilku dzielnicach. W sobotę 30 sierpnia wyprzedaży garażowych można szukać m.in. na Wawrze i na Pradze-Północ. Następnego dnia w stolicy również nie zabraknie tego typu atrakcji. W niedzielę 31 sierpnia garażówki odbędą się na Woli, Ochocie i na Bielanach.

„Garażówka” - Sąsiedzka wyprzedaż

W sobotę 31 sierpnia w Wawerskim Centrum Kulury - Filia Marysin przy ul. Korkowej 119/123 odbędzie się sąsiedzka wyprzedaż garażowa. W godz. 11-14 na parkingu na tyłach budynku wszyscy chętni mogą wystawić się ze swoimi ubraniami i innymi rzeczami, zwłaszcza przeznaczonymi dla dzieci lub przyjść i kupić używane rzeczy. Wstęp jest wolny.

Vintage Market na Nowym Bazarze Różyckiego

Również w sobotę 30 sierpnia odbędzie się Vintage Market na Nowym Bazarze Różyckiego, przy ulicy Targowej 52 (wejście bramą obok Muzeum Pragi). Market odbywa się w każdą sobotę. Przyjść można w godz. 12-17. Miłośnicy rzeczy „z duszą” znajdą na straganach ubrania, akcesoria, bibeloty vintage, a także rękodzieło, sztukę i inne unikatowe produkty.