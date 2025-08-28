30.7°C
Życie Warszawy

Poszukaj rzeczy „z duszą". W ostatni weekend wakacji garażówki w kilku dzielnicach

Publikacja: 28.08.2025 13:45

Wyprzedaże garażowe w Warszawie 30-31 sierpnia

Wyprzedaże garażowe w Warszawie 30-31 sierpnia

Anna Rogalska
Fani wyprzedaży garażowych w najbliższy weekend będą mieli w Warszawie całkiem spory wybór miejsc, w których można poszukać skarbów z drugiej ręki w okazyjnych cenach. Zarówno w sobotę, jak i w niedzielę w różnych częściach stolicy odbędzie się kilka garażówek.

Popularność garażówek w stolicy nie słabnie. W ostatni weekend wakacji będzie można odwiedzić ich kilka. Takie wyprzedaże to nie tylko świetna okazja, by wśród rzeczy, które innym przestały być potrzebne, złowić dla siebie prawdziwe perełki. Wpisują się także w ideę zero waste. 

Garażówki w Warszawie. Weekend 30-31 sierpnia

W najbliższy weekend w Warszawie tzw. garażówki odbędą się w kilku dzielnicach. W sobotę 30 sierpnia wyprzedaży garażowych można szukać m.in. na Wawrze i na Pradze-Północ. Następnego dnia w stolicy również nie zabraknie tego typu atrakcji. W niedzielę 31 sierpnia garażówki odbędą się na Woli, Ochocie i na Bielanach.

„Garażówka” - Sąsiedzka wyprzedaż

W sobotę 31 sierpnia w Wawerskim Centrum Kulury - Filia Marysin przy ul. Korkowej 119/123 odbędzie się sąsiedzka wyprzedaż garażowa. W godz. 11-14 na parkingu na tyłach budynku wszyscy chętni mogą wystawić się ze swoimi ubraniami i innymi rzeczami, zwłaszcza przeznaczonymi dla dzieci lub przyjść i kupić używane rzeczy. Wstęp jest wolny.

Vintage Market na Nowym Bazarze Różyckiego

Również w sobotę 30 sierpnia odbędzie się Vintage Market na Nowym Bazarze Różyckiego, przy ulicy Targowej 52 (wejście bramą obok Muzeum Pragi). Market odbywa się w każdą sobotę. Przyjść można w godz. 12-17. Miłośnicy rzeczy „z duszą” znajdą na straganach ubrania, akcesoria, bibeloty vintage, a także rękodzieło, sztukę i inne unikatowe produkty.

Bielańskie Wyprzedaże Garażowe

W niedzielę 31 sierpnia na terenie rekreacyjnym przy Urzędzie Dzielnicy Bielany, przy ul. S. Żeromskiego 29 odbędzie się Bielańska Wyprzedaż Garażowa. Zaplanowana jest w godz. 8.50-16. Będzie tam można znaleźć wszystko – od ubrań, przez książki, płyty, zabawki, po meble i sprzęty domowe. Bielańskie Wyprzedaże Garażowe odbywają się tego lata cyklicznie. Następna okazja, by wziąć udział w wydarzeniu będzie 14 września, w godz. 12-16

Garażówka na Ochocie

Kolejnym miejscem, w którym w niedzielę 31 sierpnia będzie można upolować ciekawe przedmioty jest Garażówka na Ochocie. Odbędzie się na terenie Zieleniaka przy Hali Banacha, przy ul. Grójeckiej 97. Początek o godz. 10. Wyprzedaż będzie odbywać się będzie w każdą ostatnia niedzielę miesiąca do listopada 2025 r.

Nocne Targi Unikatów

Również w niedzielę 31 sierpnia na Woli odbędą się Nocne Targi Unikatów. Wydarzenie startuje o godz. 16. na terenie Nocnego Marketu przy ul. Towarowej 3. Potrwa do godz. 21. Stanowiska będą znajdować się po prawej stronie od głównego wejścia, na wzniesieniu. To propozycja dla osób zainteresowanych sztuką, customowymi ubraniami, ozdobami, niestandardowymi dodatkami do domu lub poszukujących ciekawego prezentu dla bliskich. Swoją ofertę zaprezentują wystawcy tworzący handmade wszelkiego rodzaju - od plakatów, przez biżuterię, obrazy, ceramikę, odzież małych i większych gabarytów, aż po niestandardowe, ciekawe rękodzieła.

