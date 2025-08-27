„Pożegnanie lata w stylu ZERO WASTE" już 30 sierpnia w Warszawie
Na wydarzenie zaprasza Biuro Parlamentu Europejskiego oraz Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce wraz z Radiem Nowy Świat.
„Pożegnanie lata w stylu ZERO WASTE!” odbędzie się w sobotę 30 sierpnia w Centrum Multimedialnym Europa Experience – Spotkania z Europą w Warszawie przy ul. Jasnej 14/16A. Impreza rozpocznie się o godz. 10 i potrwa do północy. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny i nie wymaga wcześniejszego zapisu. Na uczestników czeka darmowa kawa, herbata i czekolada, a także „najlepsza kranówka prosto z beczkowozu”.
Zabawa, według zapewnień organizatorów, ma być kreatywna i odpowiedzialna: „Bo świetna zabawa i troska o planetę mogą iść w parze!”.
„To dobry moment, by uświadomić sobie, że nasze codzienne wybory – od tego, jak kupujemy, po to, co robimy z niepotrzebnymi ubraniami – mają realny wpływ na środowisko i przyszłość” – podkreśla Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce w swoim komunikacie dotyczącym wydarzenia.
Program „Pożegnania lata w stylu ZERO WASTE!” przedstawia się następująco: