Życie Warszawy

Wyjątkowe pożegnanie lata. W programie m.in. garażowa wymiana ubrań i silent disco

Publikacja: 27.08.2025 12:15

„Pożegnanie lata w stylu ZERO WASTE" już 30 sierpnia w Warszawie

„Pożegnanie lata w stylu ZERO WASTE" już 30 sierpnia w Warszawie

Foto: Adobe Stock, facebook / Parlament Europejski - Biuro w Polsce

Joanna Kamińska
W sobotę 30 sierpnia w Centrum Multimedialnym Europa Experience – Spotkania z Europą w Warszawie odbędzie się „Pożegnanie lata w stylu ZERO WASTE!”. Impreza potrwa cały dzień, a wstęp na nią jest bezpłatny. W programie m.in. garażowa wymiana ubrań i silent disco.

Na wydarzenie zaprasza Biuro Parlamentu Europejskiego oraz Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce wraz z Radiem Nowy Świat.

„Pożegnanie lata w stylu ZERO WASTE!”. Bezpłatna impreza już w sobotę 30 sierpnia w Warszawie

„Pożegnanie lata w stylu ZERO WASTE!” odbędzie się w sobotę 30 sierpnia w Centrum Multimedialnym Europa Experience – Spotkania z Europą w Warszawie przy ul. Jasnej 14/16A. Impreza rozpocznie się o godz. 10 i potrwa do północy. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny i nie wymaga wcześniejszego zapisu. Na uczestników czeka darmowa kawa, herbata i czekolada, a także „najlepsza kranówka prosto z beczkowozu”.

Kameralny koncert na podwórku warszawskiej kamienicy
„Życie Warszawy” poleca
Koncertowy koniec wakacji

Zabawa, według zapewnień organizatorów, ma być kreatywna i odpowiedzialna: „Bo świetna zabawa i troska o planetę mogą iść w parze!”.

„To dobry moment, by uświadomić sobie, że nasze codzienne wybory – od tego, jak kupujemy, po to, co robimy z niepotrzebnymi ubraniami – mają realny wpływ na środowisko i przyszłość” – podkreśla Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce w swoim komunikacie dotyczącym wydarzenia.

„Pożegnanie Lata w stylu ZERO WASTE!”: Program

Program „Pożegnania lata w stylu ZERO WASTE!” przedstawia się następująco:

  • godz. 10-12 – „Koncert życzeń” – prowadzą Jagna Niedzielska i Weronika Wawrzkowic;
  • godz. 10-15 – stoisko z darmową kawą, herbatą i czekoladą;
  • godz. 12-15 – garażowa wymiana ubrań: nie wyrzucaj, nie kupuj, daj swoim ubraniom drugie życie;
  • godz. 12-15 – DJ set: Burn Reynolds (Soul Service);
  • godz. 12-16 – strefa sitodruku (będzie można wykonać nadruk na koszulkę, torbę, spodnie itp. według projektu autorstwa Fisza);
  • godz. 18-24 – strefa napojów: zamiast plastiku najlepsza kranówka prosto z beczkowozu;
  • godz. 20-24 – Silent disco – DJ-e: Agnieszka Lipka-Barnett (muzyka francuska), Maria Zamachowska, Jan Malinowski, Patryk Rabiega, Mikołaj Tyczyński.
