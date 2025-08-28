30.7°C
Lubisz filmy Stanisława Barei? Ta impreza jest dla ciebie. Wstęp darmowy

Publikacja: 28.08.2025 13:30

„Powiśle w filmach Stanisława Barei. Spacer z przewodnikiem” odbędzie się w sobotę 30 sierpnia

Foto: BlackMediaHouse / Adobe Stock, Spacery po dawnej Warszawie z Tytusem / facebook

Joanna Kamińska
„Powiśle w filmach Stanisława Barei. Spacer z przewodnikiem” to wydarzenie, które odbędzie się w sobotę 30 sierpnia w Warszawie. Uczestnicy odwiedzą miejsca w stolicy związane z filmami Barei. Nie zabraknie kultowych cytatów i humoru.

Organizatorem wydarzenia są Spacery po dawnej Warszawie z Tytusem oraz Na Winklu.

„Powiśle w filmach Stanisława Barei”. Spacer z przewodnikiem w sobotę 30 sierpnia o godz. 16:00

Zbiórkę uczestników spaceru z przewodnikiem „Powiśle w filmach Stanisława Barei” zaplanowano na godz. 16 w Śródmieściu, na rogu ulic Foksal i Nowego Światu. Stamtąd zwiedzający udadzą się na Powiśle. Spacer potrwa ok. 2,5 godziny i zakończy się w Parku im. marszałka Rydza-Śmigłego. Zaproszone są osoby w każdym wieku niezależnie od poziomu znajomości filmowych dzieł Barei.

Udział w wydarzeniu nie wymaga wcześniejszych zapisów i jest bezpłatny, jednak – jak informują organizatorzy – „napiwek do kaszkietu jak najbardziej mile widziany”. Spacer poprowadzi przewodnik Tytus ze Spacerów po dawnej Warszawie z Tytusem, będącej obok organizacji Na Winklu organizatorem wydarzenia.

