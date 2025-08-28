„Powiśle w filmach Stanisława Barei. Spacer z przewodnikiem” odbędzie się w sobotę 30 sierpnia
Organizatorem wydarzenia są Spacery po dawnej Warszawie z Tytusem oraz Na Winklu.
Zbiórkę uczestników spaceru z przewodnikiem „Powiśle w filmach Stanisława Barei” zaplanowano na godz. 16 w Śródmieściu, na rogu ulic Foksal i Nowego Światu. Stamtąd zwiedzający udadzą się na Powiśle. Spacer potrwa ok. 2,5 godziny i zakończy się w Parku im. marszałka Rydza-Śmigłego. Zaproszone są osoby w każdym wieku niezależnie od poziomu znajomości filmowych dzieł Barei.
Udział w wydarzeniu nie wymaga wcześniejszych zapisów i jest bezpłatny, jednak – jak informują organizatorzy – „napiwek do kaszkietu jak najbardziej mile widziany”. Spacer poprowadzi przewodnik Tytus ze Spacerów po dawnej Warszawie z Tytusem, będącej obok organizacji Na Winklu organizatorem wydarzenia.
W trakcie spaceru z przewodnikiem uczestnicy odwiedzą na warszawskim Powiślu miejsca znane z filmów Stanisława Barei. „Odwiedzimy sobie przywiślańskie miejsca filmowe, które każden jeden barejowy fantyk wspomina z każdem obejrzeniem Misia, Zmienników czy Bruneta. […] Będzie okazja też wspomnieć i przyuważyć, gdzie u Barei pojawia się warszawska gwara oraz nasz ukochany stołeczny folklor” (pisownia oryginalna – przyp. red.) – zapewniają organizatorzy.
Nie zabraknie kultowych tekstów oraz wspomnień absurdów minionych czasów. Przewodnik opowie „[…] o kinach, sklepach spożywczych, cyrku, kolejkach, kangurach i Powstaniu”. Organizatorzy gwarantują humor i dobrą atmosferę.