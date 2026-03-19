Życie Warszawy
„Darmowy sklep” powraca do Warszawy. We Współdzielniku walutą jest wzajemność

Publikacja: 19.03.2026 09:20

Współdzielnik nie jest zwykłym punktem usługowym ani sklepem w tradycyjnym tego słowa znaczeniu.

W centrum handlowym Wola Park 27 marca ponownie otworzy się Współdzielnik. To Miejsce Aktywności Lokalnej wraca na mapę Warszawy, oferując przestrzeń bezpłatnej wymiany, napraw i edukacji ekologicznej dla każdego.

Warszawa przygotowuje się do otwarcia jednej z najbardziej nietypowych placówek kulturalno-społecznych w mieście. Współdzielnik nie jest zwykłym punktem usługowym ani sklepem w tradycyjnym tego słowa znaczeniu. To przestrzeń, w której zamiast portfela liczy się zaangażowanie i chęć współpracy. Po okresie nieobecności w stałej lokalizacji, projekt prowadzony przez Wolskie Centrum Kultury powraca.

Fundamenty wolskiej ekosystemu wymiany

Historia Współdzielnika sięga 2021 roku. Powstał on wówczas jako nowatorski efekt współpracy Wolskiego Centrum Kultury oraz Centrum Handlowego Wola Park. Od samego początku głównym celem inicjatywy była promocja gospodarki obiegu zamkniętego oraz edukacja ekologiczna mieszkańców stolicy. Projektodawcy postawili na budowanie silnych więzi sąsiedzkich poprzez wspólne działanie.

Centralnym punktem tej idei stała się tak zwana waluta wzajemności. Oznacza to, że za żadną z oferowanych usług czy przedmiotów nie trzeba płacić pieniędzmi. Uczestnicy wymieniają się swoją wiedzą, wolnym czasem lub rzeczami, które dla jednego straciły wartość, a dla drugiego mogą być nowym nabytkiem.

Przemyślana architektura dbałości o przedmioty

Zanim doszło do czasowego zamknięcia, Współdzielnik zajmował lokal o powierzchni 186 metrów kwadratowych na pierwszym piętrze centrum handlowego. Dokumentacja projektowa z tamtego okresu ukazuje niezwykle przemyślany podział przestrzeni. Pierwsza sala służyła głównie rotacji przedmiotów i odpoczynkowi. Mieścił się tam darmowy sklep z przymierzalnią oraz Jadłodzielnia wyposażona w lodówkę i regały na żywność.

Druga część lokalu miała charakter techniczny i edukacyjny. To tam znajdowała się sala warsztatowa oraz warsztat naprawczy ze stanowiskami do renowacji mebli czy drobnej elektroniki. Wnętrze zaprojektowano z poszanowaniem natury, unikając tworzyw sztucznych i wykorzystując materiały z recyklingu. Unikalnym elementem było sanatorium dla roślin, gdzie ratowano chore kwiaty doniczkowe.

Czas zmian i wyjaśnienie nieporozumień

Funkcjonowanie starej siedziby zakończyło się w czerwcu 2024 roku wraz z wygaśnięciem dotychczasowych umów lokalowych. Organizatorzy projektu przekonują, że zamknięcie to miało charakter wyłącznie techniczny i było etapem przygotowań do relokacji. Współdzielnik kontynuował swoją misję w okresie przejściowym. Cykliczne warsztaty i spotkania przeniesiono do innych placówek Wolskiego Centrum Kultury. Dzięki temu społeczność skupiona wokół idei zero waste pozostała aktywna nawet bez stałej bazy w centrum handlowym.

Nowa odsłona naprzeciwko Auchan

Oficjalne otwarcie nowej siedziby nastąpi 27 marca 2026 roku o godzinie 12:00. Współdzielnik znajdzie się teraz na pierwszym piętrze w nowej, strategicznej lokalizacji bezpośrednio naprzeciwko wejścia do marketu Auchan. Taka zmiana miejsca ma ułatwić mieszkańcom korzystanie z Jadłodzielni podczas codziennych zakupów.

Nowa przestrzeń została zaprojektowana tak, aby jeszcze mocniej kłaść nacisk na edukację i spotkania międzyludzkie. W ofercie pojawi się dedykowana strefa szycia, która umożliwi samodzielne przerabianie ubrań i naukę upcyklingu tekstyliów. Nowością będzie także eko-biblioteczka oraz specjalna strefa relaksu, gdzie przy wspólnej kawie będzie można po prostu porozmawiać z sąsiadami.

Marzec pod znakiem rzemiosła i nauki

Inauguracja nowej przestrzeni zostanie połączona z intensywnym programem wydarzeń. Już pierwszego dnia goście będą mogli poznać metody artystycznego odnawiania ubrań pod okiem specjalistów z Intucircularity. Zaplanowano także dyżury naprawcze dla małego sprzętu AGD oraz warsztaty haftu ręcznego. Kolejny dzień, sobota 28 marca, upłynie pod znakiem warsztatów inauguracyjnych.

Mieszkańcy będą mogli nauczyć się tworzenia japońskich kokedam, budowy drewnianych tac czy szycia ozdobnych poduszek. Na wszystkie zajęcia warsztatowe obowiązują wcześniejsze zapisy, co wynika z ograniczonej liczby miejsc w nowej sali warsztatowej. Organizatorzy niezmiennie przypominają, że wszystkie te atrakcje pozostają bezpłatne dla każdego uczestnika.

