„Darmowy sklep” powraca do Warszawy. We Współdzielniku walutą jest wzajemność

W centrum handlowym Wola Park 27 marca ponownie otworzy się Współdzielnik. To Miejsce Aktywności Lokalnej wraca na mapę Warszawy, oferując przestrzeń bezpłatnej wymiany, napraw i edukacji ekologicznej dla każdego.



Warszawa przygotowuje się do otwarcia jednej z najbardziej nietypowych placówek kulturalno-społecznych w mieście. Współdzielnik nie jest zwykłym punktem usługowym ani sklepem w tradycyjnym tego słowa znaczeniu. To przestrzeń, w której zamiast portfela liczy się zaangażowanie i chęć współpracy. Po okresie nieobecności w stałej lokalizacji, projekt prowadzony przez Wolskie Centrum Kultury powraca.

Fundamenty wolskiej ekosystemu wymiany

Historia Współdzielnika sięga 2021 roku. Powstał on wówczas jako nowatorski efekt współpracy Wolskiego Centrum Kultury oraz Centrum Handlowego Wola Park. Od samego początku głównym celem inicjatywy była promocja gospodarki obiegu zamkniętego oraz edukacja ekologiczna mieszkańców stolicy. Projektodawcy postawili na budowanie silnych więzi sąsiedzkich poprzez wspólne działanie.

Centralnym punktem tej idei stała się tak zwana waluta wzajemności. Oznacza to, że za żadną z oferowanych usług czy przedmiotów nie trzeba płacić pieniędzmi. Uczestnicy wymieniają się swoją wiedzą, wolnym czasem lub rzeczami, które dla jednego straciły wartość, a dla drugiego mogą być nowym nabytkiem.

Przemyślana architektura dbałości o przedmioty

Zanim doszło do czasowego zamknięcia, Współdzielnik zajmował lokal o powierzchni 186 metrów kwadratowych na pierwszym piętrze centrum handlowego. Dokumentacja projektowa z tamtego okresu ukazuje niezwykle przemyślany podział przestrzeni. Pierwsza sala służyła głównie rotacji przedmiotów i odpoczynkowi. Mieścił się tam darmowy sklep z przymierzalnią oraz Jadłodzielnia wyposażona w lodówkę i regały na żywność.