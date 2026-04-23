Sąd konkursowy wyłonił pięć pracowni, które powalczą o miano autora projektu przebudowy dawnego kompleksu dyplomatycznego przy ul. Sobieskiego 100. W miejscu tzw. Szpiegowa powstaną mieszkania komunalne oraz nowoczesna przestrzeń usługowa.



Przełom w pracach nad Sobieskiego 100. Warszawski ratusz poinformował o zakończeniu pierwszego etapu konkursu architektoniczno-urbanistycznego dotyczącego zagospodarowania nieruchomości przy ul. Sobieskiego 100. Obiekt, znany szerzej jako „Szpiegowo”, przez dziesięciolecia był bezprawnie zajmowany przez Federację Rosyjską. Po przejęciu go przez miasto w 2022 roku i przekazaniu do dyspozycji samorządu w styczniu 2025 roku, ruszyły procedury mające na celu przywrócenie budynków mieszkańcom.

Reklama Reklama

Spośród 14 nadesłanych propozycji, eksperci wybrali 5 najlepszych koncepcji. Wyselekcjonowane zespoły projektowe mają teraz czas do połowy czerwca na dopracowanie szczegółów swoich wizji.

Funkcjonalność i ochrona zabytku

Głównym założeniem inwestycji jest stworzenie jak największej liczby funkcjonalnych mieszkań komunalnych. Nowy projekt musi jednak godzić współczesne standardy z historią – budynek figuruje w gminnej ewidencji zabytków, co oznacza, że jego charakterystyczna, zewnętrzna bryła podlega ochronie prawnej.

Wytyczne konkursowe kładą szczególny nacisk na:

• zapewnienie pełnej dostępności dla osób z niepełnosprawnościami,

• wysoką jakość przestrzeni mieszkalnej,

• zagospodarowanie parterów pod punkty usługowe,

• uzupełnienie kompleksu o nową zabudowę od strony ulicy Sobieskiego.

Harmonogram i finansowanie inwestycji

Proces inwestycyjny został precyzyjnie zaplanowany na najbliższe lata. Zwycięska pracownia, oprócz nagrody finansowej, otrzyma zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na przygotowanie pełnej dokumentacji projektowej.

Kluczowe terminy:

• Czerwiec 2026 r.: Ogłoszenie zwycięskiej koncepcji.

• Październik 2026 r.: Podpisanie umowy na wykonanie projektu.

• Sierpień 2027 r.: Zakończenie prac projektowych i ogłoszenie przetargu na roboty budowlane.

Miasto Warszawa zabezpieczyło już fundusze na realizację tego przedsięwzięcia. Łączny budżet inwestycji wynosi ponad 132 miliony złotych. Odzyskanie „Szpiegowa” ma wymiar symboliczny, jednak dla władz miasta priorytetem pozostaje realne wykorzystanie tego terenu na potrzeby polityki mieszkaniowej stolicy.