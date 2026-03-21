Warszawa szykuje się na wielką rozbudowę lotniska. Ośmiu gigantów powalczy o kontrakt

Polskie Porty Lotnicze rozpoczęły procedurę wyboru wykonawcy, który zmodernizuje Lotnisko Chopina. O udział w prestiżowym projekcie ubiega się czołówka firm budowlanych, w tym Budimex, Skanska i Strabag, a finał prac zaplanowano na 2029 rok.



Inwestycja ma na celu zwiększenie przepustowości warszawskiego portu do 30 milionów pasażerów rocznie. To kluczowy krok, który pozwoli obsłużyć rosnący ruch lotniczy do czasu pełnego uruchomienia Portu Polska – zauważa rynek-lotniczy.pl. Wśród zainteresowanych dialogiem konkurencyjnym znalazło się osiem podmiotów, w tym polskie firmy oraz międzynarodowe konsorcja, takie jak Doraco z Porr czy Hochtief z Electra M&E.

Nowe oblicze terminala i pirsów

Głównym zadaniem zwycięzcy będzie przebudowa i rozbudowa terminala oraz pirsu południowego. Plan zakłada przedłużenie pirsu o ponad 200 metrów, co pozwoli na montaż ośmiu dodatkowych rękawów pasażerskich. Zmiany dotkną także wnętrza lotniska – przebudowane zostaną strefy kontroli bezpieczeństwa, hale odbioru bagażu oraz sortownie. Architekci podkreślają, że nowa część budynku ma nawiązywać do charakterystycznej formy dachu obecnego terminala, zachowując rozpoznawalny styl warszawskiego portu.

Pierwszych pasażerów nowa infrastruktura przyjmie w lipcu 2029 roku.

Inwestycja wpłynie również na infrastrukturę wokół lotniska. Przewidziano budowę nowego układu drogowego z rampą zjazdową na poziom podziemny, gdzie znajdą się strefy dostaw. W związku z rozbudową konieczne będą wyburzenia niektórych obiektów, w tym dawnego terminala Etiuda oraz tymczasowych budynków administracyjnych.