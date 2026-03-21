8°C
1022.1 hPa
Życie Warszawy
Reklama

Warszawa szykuje się na wielką rozbudowę lotniska. Ośmiu gigantów powalczy o kontrakt

Publikacja: 21.03.2026 08:00

Plan zakłada przedłużenie pirsu POrtu Lotniczego Chopina o ponad 200 metrów, co pozwoli na montaż ośmiu dodatkowych rękawów pasażerskich.

Foto: mat. pras.

M.B.
Polskie Porty Lotnicze rozpoczęły procedurę wyboru wykonawcy, który zmodernizuje Lotnisko Chopina. O udział w prestiżowym projekcie ubiega się czołówka firm budowlanych, w tym Budimex, Skanska i Strabag, a finał prac zaplanowano na 2029 rok.

Inwestycja ma na celu zwiększenie przepustowości warszawskiego portu do 30 milionów pasażerów rocznie. To kluczowy krok, który pozwoli obsłużyć rosnący ruch lotniczy do czasu pełnego uruchomienia Portu Polska – zauważa rynek-lotniczy.pl. Wśród zainteresowanych dialogiem konkurencyjnym znalazło się osiem podmiotów, w tym polskie firmy oraz międzynarodowe konsorcja, takie jak Doraco z Porr czy Hochtief z Electra M&E.

Nowe oblicze terminala i pirsów

Głównym zadaniem zwycięzcy będzie przebudowa i rozbudowa terminala oraz pirsu południowego. Plan zakłada przedłużenie pirsu o ponad 200 metrów, co pozwoli na montaż ośmiu dodatkowych rękawów pasażerskich. Zmiany dotkną także wnętrza lotniska – przebudowane zostaną strefy kontroli bezpieczeństwa, hale odbioru bagażu oraz sortownie. Architekci podkreślają, że nowa część budynku ma nawiązywać do charakterystycznej formy dachu obecnego terminala, zachowując rozpoznawalny styl warszawskiego portu.

Pierwszych pasażerów nowa infrastruktura przyjmie w lipcu 2029 roku. 

Inwestycja wpłynie również na infrastrukturę wokół lotniska. Przewidziano budowę nowego układu drogowego z rampą zjazdową na poziom podziemny, gdzie znajdą się strefy dostaw. W związku z rozbudową konieczne będą wyburzenia niektórych obiektów, w tym dawnego terminala Etiuda oraz tymczasowych budynków administracyjnych.

Reklama
Reklama
Architekci podkreślają, że nowa część budynku ma nawiązywać do charakterystycznej formy dachu obecnego terminala, zachowując rozpoznawalny styl warszawskiego portu.

Foto: mat. pras.

Komfort pasażerów i nowoczesne rozwiązania

Modernizacja to nie tylko większa przestrzeń, ale też nowoczesne technologie. W planach jest zastąpienie 15 tradycyjnych stanowisk odprawy biletowo-bagażowej systemami Self Bag Drop, co przyspieszy obsługę podróżnych. Pasażerowie zyskają także więcej lokali komercyjnych oraz odświeżone poczekalnie. Na czas najbardziej intensywnych prac przy pirsie południowym, strefa VIP Line zostanie czasowo przeniesiona do obecnego Centrum Konferencyjnego.

Harmonogram i przyszłość portu

Zgodnie z planem, umowa z generalnym wykonawcą ma zostać podpisana w kwietniu 2027 roku. Prace budowlane oraz procedury związane z pozwoleniami na użytkowanie potrwają do czerwca 2029 roku. Pierwszych pasażerów nowa infrastruktura przyjmie w lipcu 2029 roku.

Dzięki tym zmianom Lotnisko Chopina utrzyma standardy obsługi przy stale rosnącej liczbie operacji lotniczych w stolicy.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Reklama
Reklama
© Copyright by GREMI MEDIA SA