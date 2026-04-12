Przy ul. Świętojerskiej 9 w Warszawie powstaną nowe siedziby Sejmiku Mazowsza i Sądu Apelacyjnego. Inwestycja o wartości niemal 240 mln zł zostanie ukończona w 2029 roku, tworząc - zgodnie z deklaracjami urzędników - spójną i nowoczesną przestrzeń otwartą dla mieszkańców.



Nowa inwestycja przy ulicy Świętojerskiej 9 zakłada powstanie dwóch sześciokondygnacyjnych budynków o neomodernistycznym charakterze. Obiekty o wysokości nieprzekraczającej 23,4 metra zostały zaprojektowane tak, aby dopełnić istniejący układ urbanistyczny, w tym pobliski Kompleks Wymiaru Sprawiedliwości.

Architekci z biura Projekt Praga postawili na ujednoliconą kolorystykę w odcieniach zieleni, co nawiązuje bezpośrednio do gmachu Sądu Najwyższego. Pomiędzy budynkami zaplanowano ogólnodostępny plac z zielenią i elementami małej architektury, który ma służyć wszystkim mieszkańcom stolicy.

Architekci z biura Projekt Praga postawili na ujednoliconą kolorystykę w odcieniach zieleni, co nawiązuje bezpośrednio do gmachu Sądu Najwyższego. Foto: mat. pras.

Funkcjonalność i nowoczesne technologie

Budynek dedykowany Samorządowi Województwa Mazowieckiego będzie posiadał ponad 6,8 tys. m² powierzchni użytkowej. Znajdą się tam sale posiedzeń sejmiku, biura oraz przestrzenie dydaktyczne. Z kolei siedziba Sądu Apelacyjnego o powierzchni ponad 5,3 tys. m² pomieści między innymi nowoczesne sale rozpraw, w tym prawdopodobnie największą w kraju salę do posiedzeń niejawnych.

Budynek dedykowany Samorządowi Województwa Mazowieckiego będzie posiadał ponad 6,8 tys. m² powierzchni użytkowej. Znajdą się tam sale posiedzeń sejmiku, biura oraz przestrzenie dydaktyczne. Foto: mat. pras.

Oba obiekty zostaną wyposażone w zaawansowany system zarządzania instalacjami technicznymi BMS. Projekt kładzie duży nacisk na ekologię, przewidując zastosowanie energii geotermalnej, paneli fotowoltaicznych oraz zielonych dachów. Budynki będą w pełni dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Siedziba Sądu Apelacyjnego o powierzchni ponad 5,3 tys. m² pomieści między innymi nowoczesne sale rozpraw, w tym prawdopodobnie największą w kraju salę do posiedzeń niejawnych. Foto: mat. pras.

Koszty oraz realizacja inwestycji

Za realizację prac budowlanych odpowiada konsorcjum, którego liderem jest firma Balzola Polska. Całkowity koszt inwestycji wynosi ponad 239,6 mln zł. Z tej kwoty 124,3 mln zł przeznaczono na budynek samorządu, a 102,2 mln zł na siedzibę sądu.

Dodatkowe 1,5 mln zł pochłonie przebudowa ulicy Wandy Telakowskiej. Prace mają rozpocząć się w najbliższym czasie od robót przygotowawczych i archeologicznych oraz częściowej rozbiórki sąsiedniego obiektu dawnej szkoły. Zakończenie całej inwestycji planowane jest na połowę 2029 roku.