Budowa nowej siedziby Sejmiku Mazowsza wchodzi w fazę realizacji

Elementy prefabrykowane z betonu w kolorze zgaszonej zieleni stworzą elewację obu budynków
Wyłonienie wykonawcy inwestycji oznacza, że po niemal trzech dekadach funkcjonowania w wynajmowanych przestrzeniach, Sejmik Województwa Mazowieckiego przeniesie się do własnego gmachu, którego oddanie do użytku zaplanowano na czwarty kwartał 2028 roku.
Za realizację robót budowlanych odpowiadać będzie konsorcjum trzech podmiotów, wyłonione w postępowaniu przetargowym przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. Liderem grupy jest warszawska spółka Balzola Polska, a jej partnerami hiszpańska Lantania z Madrytu oraz izraelska firma Pan Mediterranean Engineering Company z siedzibą w Tel Awiwie.
Inwestycja powstaje w prestiżowej lokalizacji na warszawskim Nowym Mieście, w sąsiedztwie Ogrodu Krasińskich i gmachu Sądu Najwyższego. Jak podaje serwis urbanity.pl, przedsięwzięcie obejmuje budowę dwóch obiektów. Pierwszy z nich posłuży radnym województwa, natomiast drugi, ulokowany w głębi działki, stanie się nową siedzibą Sądu Apelacyjnego w Warszawie.
Wizualizacje nowych siedzib sądu i urzędu marszałkowskiego przy ul. Świętojerskiej 9 w Warszawie
Projekt gmachu został wybrany w drodze konkursu wiosną 2022 roku. Autorem koncepcji oraz dokumentacji projektowej jest pracownia Projekt Praga, która sprawuje również nadzór autorski nad budową. Nowa siedziba sejmiku będzie budynkiem o sześciu kondygnacjach nadziemnych i jednej podziemnej. Całkowita powierzchnia obiektu wyniesie blisko 12,5 tys. mkw., z czego ponad połowę zajmą pomieszczenia użytkowe o kubaturze przekraczającej 50 tys. m sześc.
Wewnątrz zaplanowano:
Estetyka budynku zostanie podkreślona reliefem z herbem województwa mazowieckiego na elewacji. Komunikację zapewnią dwa wejścia: od strony ulicy Świętojerskiej oraz od wewnętrznego placu. Realizacja zadania wiąże się także z modernizacją infrastruktury miejskiej, w tym przebudową ulicy Wandy Telakowskiej.
Budowa dwóch obiektów sądowo-administracyjnych to pierwsza część przetargu.
Budynek przy Świętojerskiej 9 zostanie wyposażony w inteligentny system zarządzania BMS. Pozwoli on na centralne sterowanie klimatyzacją, wentylacją, ogrzewaniem, oświetleniem oraz systemami bezpieczeństwa. W zakresie energetyki obiekt postawi na rozwiązania hybrydowe: ciepło z sieci miejskiej będzie wspomagane przez pompy ciepła z pionowymi sondami gruntowymi, a dach zostanie pokryty panelami fotowoltaicznymi.
Inwestycja została zaprojektowana w sposób eliminujący bariery architektoniczne, co zapewni pełną dostępność dla osób z niepełnosprawnościami. Między budynkiem sejmiku a sądu powstanie publicznie dostępny plac wypełniony zielenią i elementami małej architektury.