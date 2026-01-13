-6.6°C
Budowa nowej siedziby Sejmiku Mazowsza wchodzi w fazę realizacji

Publikacja: 13.01.2026 08:10

Elementy prefabrykowane z betonu w kolorze zgaszonej zieleni stworzą elewację obu budynków

Foto: mat. pras.

M.B.
Wybrano wykonawcę gmachu Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Zakończenie wieloletnich procedur przetargowych otwiera drogę do rozpoczęcia prac budowlanych przy ulicy Świętojerskiej 9 w Warszawie.

Wyłonienie wykonawcy inwestycji oznacza, że po niemal trzech dekadach funkcjonowania w wynajmowanych przestrzeniach, Sejmik Województwa Mazowieckiego przeniesie się do własnego gmachu, którego oddanie do użytku zaplanowano na czwarty kwartał 2028 roku.

Międzynarodowe konsorcjum wybuduje kompleks administracyjny

Za realizację robót budowlanych odpowiadać będzie konsorcjum trzech podmiotów, wyłonione w postępowaniu przetargowym przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. Liderem grupy jest warszawska spółka Balzola Polska, a jej partnerami hiszpańska Lantania z Madrytu oraz izraelska firma Pan Mediterranean Engineering Company z siedzibą w Tel Awiwie.

Inwestycja powstaje w prestiżowej lokalizacji na warszawskim Nowym Mieście, w sąsiedztwie Ogrodu Krasińskich i gmachu Sądu Najwyższego. Jak podaje serwis urbanity.pl, przedsięwzięcie obejmuje budowę dwóch obiektów. Pierwszy z nich posłuży radnym województwa, natomiast drugi, ulokowany w głębi działki, stanie się nową siedzibą Sądu Apelacyjnego w Warszawie.

Wizualizacje nowych siedzib sądu i urzędu marszałkowskiego przy ul. Świętojerskiej 9 w Warszawie

Foto: Projekt Praga

Funkcjonalność i architektura nowej siedziby

Projekt gmachu został wybrany w drodze konkursu wiosną 2022 roku. Autorem koncepcji oraz dokumentacji projektowej jest pracownia Projekt Praga, która sprawuje również nadzór autorski nad budową. Nowa siedziba sejmiku będzie budynkiem o sześciu kondygnacjach nadziemnych i jednej podziemnej. Całkowita powierzchnia obiektu wyniesie blisko 12,5 tys. mkw., z czego ponad połowę zajmą pomieszczenia użytkowe o kubaturze przekraczającej 50 tys. m sześc.

Wewnątrz zaplanowano:

  • nowoczesną salę obrad wyposażoną w galerię dla publiczności,
  • sale dla komisji oraz klubów sejmikowych,
  • przestrzenie konferencyjne,
  • biura dla wojewódzkich jednostek organizacyjnych i spółek samorządowych.

Estetyka budynku zostanie podkreślona reliefem z herbem województwa mazowieckiego na elewacji. Komunikację zapewnią dwa wejścia: od strony ulicy Świętojerskiej oraz od wewnętrznego placu. Realizacja zadania wiąże się także z modernizacją infrastruktury miejskiej, w tym przebudową ulicy Wandy Telakowskiej.

Budowa dwóch obiektów sądowo-administracyjnych to pierwsza część przetargu.

Foto: mat. pras.

Ekologiczne rozwiązania i nowoczesne zarządzanie

Budynek przy Świętojerskiej 9 zostanie wyposażony w inteligentny system zarządzania BMS. Pozwoli on na centralne sterowanie klimatyzacją, wentylacją, ogrzewaniem, oświetleniem oraz systemami bezpieczeństwa. W zakresie energetyki obiekt postawi na rozwiązania hybrydowe: ciepło z sieci miejskiej będzie wspomagane przez pompy ciepła z pionowymi sondami gruntowymi, a dach zostanie pokryty panelami fotowoltaicznymi.

Inwestycja została zaprojektowana w sposób eliminujący bariery architektoniczne, co zapewni pełną dostępność dla osób z niepełnosprawnościami. Między budynkiem sejmiku a sądu powstanie publicznie dostępny plac wypełniony zielenią i elementami małej architektury.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

© Copyright by GREMI MEDIA SA

