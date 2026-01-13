Budowa nowej siedziby Sejmiku Mazowsza wchodzi w fazę realizacji

Wybrano wykonawcę gmachu Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Zakończenie wieloletnich procedur przetargowych otwiera drogę do rozpoczęcia prac budowlanych przy ulicy Świętojerskiej 9 w Warszawie.



Wyłonienie wykonawcy inwestycji oznacza, że po niemal trzech dekadach funkcjonowania w wynajmowanych przestrzeniach, Sejmik Województwa Mazowieckiego przeniesie się do własnego gmachu, którego oddanie do użytku zaplanowano na czwarty kwartał 2028 roku.

Międzynarodowe konsorcjum wybuduje kompleks administracyjny

Za realizację robót budowlanych odpowiadać będzie konsorcjum trzech podmiotów, wyłonione w postępowaniu przetargowym przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. Liderem grupy jest warszawska spółka Balzola Polska, a jej partnerami hiszpańska Lantania z Madrytu oraz izraelska firma Pan Mediterranean Engineering Company z siedzibą w Tel Awiwie.

Inwestycja powstaje w prestiżowej lokalizacji na warszawskim Nowym Mieście, w sąsiedztwie Ogrodu Krasińskich i gmachu Sądu Najwyższego. Jak podaje serwis urbanity.pl, przedsięwzięcie obejmuje budowę dwóch obiektów. Pierwszy z nich posłuży radnym województwa, natomiast drugi, ulokowany w głębi działki, stanie się nową siedzibą Sądu Apelacyjnego w Warszawie.