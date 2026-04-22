Na warszawskiej Pradze-Północ ruszyły prace nad projektem Drucianka Wschodnia. Inwestycja dewelopera SGI przekształci teren dawnej Fabryki Drutu, Sztyftu i Gwoździ w nowoczesny kompleks apartamentowy, zachowując przy tym historyczny charakter miejsca.



Rewitalizacja terenów poprzemysłowych na prawej stronie Wisły nabiera tempa. Jak informuje portal Property Design, przy ulicy Objazdowej rozpoczęła się realizacja projektu Drucianka Wschodnia. To kluczowy etap transformacji dawnej Fabryki Drutu, Sztyftu i Gwoździ, która przez lata pozostawała nieużytkiem, a teraz ma stać się integralną częścią Pragi-Północ.

Harmonogram prac

Inwestycja prowadzona przez dewelopera SGI weszła w fazę budowlaną. Nadzór nad pracami powierzono grupie FineTech Construction Group, która pełni rolę generalnego wykonawcy. Zgodnie z przyjętym harmonogramem, finał prac oraz oddanie obiektów do użytku przewidziano na III kwartał 2028 roku.

Proces projektowy odbywał się w ścisłym porozumieniu z konserwatorem zabytków

Architektura pod okiem konserwatora

Projekt, opracowany przez pracownię Juvenes, kładzie silny nacisk na poszanowanie przeszłości. Ze względu na zabytkowy charakter zabudowań, proces projektowy odbywał się w ścisłym porozumieniu z konserwatorem zabytków. Celem jest umiejętne połączenie odrestaurowanych fragmentów fabrycznych z nową architekturą mieszkaniową.

„Pracujemy z przestrzenią, która ma swoją historię, dlatego kluczowe jest zachowanie jej charakteru i elementów przy jednoczesnym wprowadzeniu rozwiązań odpowiadających współczesnym standardom” – tłumaczy Robert Stachowiak, prezes SGI

Funkcjonalność i nowe udogodnienia

Drucianka Wschodnia dostarczy na rynek 104 apartamenty. Charakterystyczną cechą lokali mają być duże przeszklenia oraz dostęp do balkonów i tarasów. Inwestor zaplanował jednak znacznie szerszy wachlarz funkcji niż tylko mieszkalną. W zrewitalizowanych budynkach znajdą się:

• strefy usługowe i gastronomiczne,

• przestrzenie wspólne: sala do jogi oraz miejsca do coworkingu i edukacji,

• zaplecze techniczne: rowerownia ze stacją napraw, warsztat majsterkowicza oraz myjnia samochodowa.

Lokalny kontekst zmian

Realizacja SGI stanowi wschodnią część większego zamierzenia inwestycyjnego, w które zaangażowanych jest kilku podmiotów. Całość ma na celu przywrócenie użyteczności zdegradowanym obszarom przemysłowym. Dzięki wprowadzeniu usług i gastronomii, teren przy ul. Objazdowej ma szansę stać się żywym punktem na mapie dzielnicy, łączącym funkcje prywatne z ogólnodostępną przestrzenią miejską.