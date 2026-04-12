Nie tak wyobrażali sobie życie na Osiedlu Przyjaźń jego mieszkańcy, po niedawnych zapowiedziach urzędników o remontach i planowanych inwestycjach. Zamiast obiecanej poprawy, radni alarmują o pogarszających się warunkach mieszkaniowych, wtargnięciu squattersów, problemach z bezpieczeństwem i wysokich rachunkach, które wkrótce znów mają pójść w górę.



Drewniane domki na jelonkowskiej części Bemowa od dekad stanowią jeden z najbardziej charakterystycznych punktów na mapie Warszawy. To unikatowe osiedle przetrwało próbę czasu jako pamiątka po budowniczych Pałacu Kultury i Nauki oraz jako tętniące życiem miasteczko akademickie. Jednak obecnie okolica pogrąża się w postępującym chaosie.

Koniec akademickiej ery i początek problemów

Historia Osiedla Przyjaźń sięga 1952 roku, kiedy to wzniesiono tu zespół pawilonów dla radzieckich robotników. Przez kolejne dziesięciolecia teren ten służył warszawskim uczelniom, tworząc specyficzną wspólnotę studentów i kadry naukowej. Przełom nastąpił w 2024 roku wraz z wygaśnięciem wieloletniej umowy dzierżawy z Akademią Pedagogiki Specjalnej.

W tym samym czasie cały układ urbanistyczny trafił do rejestru zabytków, co z jednej strony uchroniło go przed deweloperami, ale z drugiej drastycznie podniosło koszty utrzymania. Miasto przejęło zarządzanie terenem, lecz ta zmiana nie przyniosła oczekiwanej stabilizacji. Część budynków opustoszało, co stało się zarzewiem obecnego kryzysu.

Finansowa pułapka w drewnianych ścianach

Mieszkańcy, którzy pozostali na osiedlu, mierzą się obecnie z drastycznym wzrostem kosztów utrzymania przy jednoczesnym braku inwestycji w standard lokali. Największym obciążeniem są rachunki za energię elektryczną, ponieważ domki nigdy nie zostały podłączone do sieci gazowej. Woda podgrzewana jest w energochłonnych termach elektrycznych, co przy słabej izolacji drewnianych ścian generuje wysokie koszty.

Nastroje dodatkowo pogorszyły informacje o planowanych podwyżkach czynszów. Radna Marta Sylwestrzak w swojej interpelacji podkreśla, że narzucanie wysokich opłat za lokale o tak niskim standardzie energetycznym jest dla wielu osób barierą nie do przejścia.

Squattersi i walka o poczucie bezpieczeństwa

Opuszczone przez studentów lokale szybko stały się celem dla osób nieuprawnionych. Lokatorzy zgłaszają, że puste domki są zajmowane „na dziko” przez squattersów, co doprowadziło do drastycznego spadku poczucia bezpieczeństwa. Na terenie osiedla zaczęły mnożyć się akty wandalizmu, których symbolem stało się zniszczenie nowych szlabanów wjazdowych.

Mieszkańcy czują się pozostawieni samym sobie, a dotychczasowy nadzór ze strony Straży Miejskiej i Policji oceniają jako niewystarczający. Brak skutecznego zabezpieczenia pustostanów sprawia, że zabytkowa substancja osiedla niszczeje na oczach mieszkańców.

Codzienność w cieniu awarii i brudu

Degradacja osiedla objawia się także w braku bieżącej dbałości o wspólną przestrzeń. Teren wzdłuż ulicy Konarskiego, mimo dużego natężenia ruchu kołowego i pieszego, wydaje się całkowicie pominięty w miejskich harmonogramach sprzątania. Chodniki i ulice są zaniedbane, co potęguje wrażenie miejsca, o którym zapomniano.

Sytuację pogarsza fatalny stan sieci wodociągowej, która ulega regularnym awariom. Częste przerwy w dostawie wody paraliżują życie codzienne i budzą frustrację osób, które od lat płacą podatki w stolicy i oczekują podstawowych standardów komunalnych.

Niespełnione obietnice

Półtora roku temu Ministerstwo Nauki wspólnie z władzami Warszawy kreśliło wizję rewitalizacji wartą niemal 300 mln zł. Planowano remonty istniejących akademików oraz budowę nowych obiektów sportowych, w tym ogólnodostępnego boiska. Głośne zapowiedzi o rewitalizacji utknęły w martwym punkcie.

Radna Marta Sylwestrzak wciąż dopytuje o konkretne daty rozpoczęcia prac oraz o modernizację sieci wodociągowej. Na ten moment mieszkańcy otrzymują jedynie zapewnienia o trwających ustaleniach między miastem, dzielnicą a Wojewodą. Istnieje realne ryzyko, że zanim urzędnicy dojdą do porozumienia w kwestiach formalnych, zabytkowe Osiedle Przyjaźń ulegnie nieodwracalnemu zniszczeniu.