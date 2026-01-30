Nowa strefa rozrywki w Hali Koszyki. Kiedy rusza?

W warszawskiej Hali Koszyki zakończono przygotowania w Arcade Bee – stałym salonie gier typu barcade. Obiekt o powierzchni 850 mkw. integruje infrastrukturę rozrywkową z zapleczem gastronomicznym, stanowiąc jeden z największych tego typu całorocznych projektów w Warszawie.



Otwarcie nowej przestrzeni zaplanowano na 13 lutego 2026 roku. Inwestycja ta zmienia profil funkcjonalny tej części Hali Koszyki, wprowadzając rozrywkę elektroniczną i zręcznościową. W odróżnieniu od instalacji sezonowych, lokal został zaprojektowany jako trwały element Hali Koszyki, przystosowany do obsługi kilentów indywidualnych oraz zorganizowanych grup.

Koncepcja urbanistyczna i podział strefowy

Projekt autorstwa pracowni Archas Design opiera się na wydzieleniu sekwencyjnych stref użytkowych. Układ komunikacyjny lokalu prowadzi od wejścia i części barowej do stref aktywnej rozrywki. Estetyka wnętrza wykorzystuje oświetlenie neonowe oraz materiały nawiązujące do nowoczesnego wzornictwa miejskiego. Punktem centralnym jest bar o rzeźbiarskiej bryle, pełniący funkcję węzła łączącego poszczególne sektory lokalu.

Wyposażenie techniczne i rodzaje atrakcji

W obiekcie zainstalowano szereg urządzeń do gier zręcznościowych oraz interaktywnych. Do kluczowych elementów wyposażenia należą: