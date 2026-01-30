Nowa strefa rozrywki w Hali Koszyki. Kiedy rusza?

Rozrywka elektroniczna i zręcznościowa to nowość w Hali Koszyki
Otwarcie nowej przestrzeni zaplanowano na 13 lutego 2026 roku. Inwestycja ta zmienia profil funkcjonalny tej części Hali Koszyki, wprowadzając rozrywkę elektroniczną i zręcznościową. W odróżnieniu od instalacji sezonowych, lokal został zaprojektowany jako trwały element Hali Koszyki, przystosowany do obsługi kilentów indywidualnych oraz zorganizowanych grup.
Projekt autorstwa pracowni Archas Design opiera się na wydzieleniu sekwencyjnych stref użytkowych. Układ komunikacyjny lokalu prowadzi od wejścia i części barowej do stref aktywnej rozrywki. Estetyka wnętrza wykorzystuje oświetlenie neonowe oraz materiały nawiązujące do nowoczesnego wzornictwa miejskiego. Punktem centralnym jest bar o rzeźbiarskiej bryle, pełniący funkcję węzła łączącego poszczególne sektory lokalu.
W obiekcie zainstalowano szereg urządzeń do gier zręcznościowych oraz interaktywnych. Do kluczowych elementów wyposażenia należą:
Infrastruktura techniczna obejmuje również wydzieloną scenę przystosowaną do obsługi wydarzeń muzycznych oraz nagłośnienie strefowe, co pozwala na niezależne funkcjonowanie różnych części lokalu w tym samym czasie.
Powierzchnia 850 mkw. została zaplanowana w sposób umożliwiający elastyczną aranżację pod kątem eventów. Oprócz ogólnodostępnej strefy gier, w lokalu znajdują się przestrzenie dedykowane spotkaniom zamkniętym. Zaplecze gastronomiczne koncentruje się na ofercie barowej, uzupełnionej o autorskie menu koktajlowe. Obiekt spełnia wymogi techniczne niezbędne do organizacji spotkań integracyjnych, konferencji prasowych oraz nieformalnych wydarzeń korporacyjnych.