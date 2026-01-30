-7.1°C
1013.5 hPa
Życie Warszawy
Reklama

Nowa strefa rozrywki w Hali Koszyki. Kiedy rusza?

Publikacja: 30.01.2026 15:45

Rozrywka elektroniczna i zręcznościowa to nowość w Hali Koszyki

Rozrywka elektroniczna i zręcznościowa to nowość w Hali Koszyki

Foto: mat. pras.

M.B.
W warszawskiej Hali Koszyki zakończono przygotowania w Arcade Bee – stałym salonie gier typu barcade. Obiekt o powierzchni 850 mkw. integruje infrastrukturę rozrywkową z zapleczem gastronomicznym, stanowiąc jeden z największych tego typu całorocznych projektów w Warszawie.

Otwarcie nowej przestrzeni zaplanowano na 13 lutego 2026 roku. Inwestycja ta zmienia profil funkcjonalny tej części Hali Koszyki, wprowadzając  rozrywkę elektroniczną i zręcznościową. W odróżnieniu od instalacji sezonowych, lokal został zaprojektowany jako trwały element Hali Koszyki, przystosowany do obsługi kilentów indywidualnych oraz zorganizowanych grup.

Koncepcja urbanistyczna i podział strefowy

Projekt autorstwa pracowni Archas Design opiera się na wydzieleniu sekwencyjnych stref użytkowych. Układ komunikacyjny lokalu prowadzi od wejścia i części barowej do stref aktywnej rozrywki. Estetyka wnętrza wykorzystuje oświetlenie neonowe oraz materiały nawiązujące do nowoczesnego wzornictwa miejskiego. Punktem centralnym jest bar o rzeźbiarskiej bryle, pełniący funkcję węzła łączącego poszczególne sektory lokalu.

Projekt autorstwa pracowni Archas Design opiera się na wydzieleniu sekwencyjnych stref użytkowych.

Projekt autorstwa pracowni Archas Design opiera się na wydzieleniu sekwencyjnych stref użytkowych.

Foto: mat. pras.

Wyposażenie techniczne i rodzaje atrakcji

W obiekcie zainstalowano szereg urządzeń do gier zręcznościowych oraz interaktywnych. Do kluczowych elementów wyposażenia należą:

Reklama
Reklama
  • automaty arcade i flippery,
  • stoły do shuffleboarda i interaktywne tarcze do rzutek,
  • autorskie systemy Crazy Billiards, łączące mechanikę bilarda i golfa,
  • izolowane akustycznie pokoje VIP wyposażone w systemy karaoke.

Infrastruktura techniczna obejmuje również wydzieloną scenę przystosowaną do obsługi wydarzeń muzycznych oraz nagłośnienie strefowe, co pozwala na niezależne funkcjonowanie różnych części lokalu w tym samym czasie.

Polecane
Goście Arcade Bee będą mogli korzystać także z rozbudowanej części barowej z autorskimi i klasycznym
czas wolny
Nowe centrum rozrywki w Hali Koszyki

Funkcjonalność komercyjna i eventowa

Powierzchnia 850 mkw. została zaplanowana w sposób umożliwiający elastyczną aranżację pod kątem eventów. Oprócz ogólnodostępnej strefy gier, w lokalu znajdują się przestrzenie dedykowane spotkaniom zamkniętym. Zaplecze gastronomiczne koncentruje się na ofercie barowej, uzupełnionej o autorskie menu koktajlowe. Obiekt spełnia wymogi techniczne niezbędne do organizacji spotkań integracyjnych, konferencji prasowych oraz nieformalnych wydarzeń korporacyjnych.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Zatrzymani mężczyźni w wieku 38 i 42 lat działali według powtarzalnego schematu.
bezpieczeństwo

Kradzieże metodą na hydraulika. Recydywiści zatrzymani na Ursynowie

Zabudowa ma być kaskadowa – od dwupiętrowych budynków przy ul. Rolnej do ośmiopiętrowych obiektów w
inwestycje

Nowe Alternatywy na Ursynowie. Powstanie osiedle z publiczną szkołą specjalną?

Kierujący pojazdami, obywatele Ukrainy, wyjaśnili funkcjonariuszom, że uświadomili sobie zakaz wjazd
bezpieczeństwo ruchu drogowego

Ciężarówki z ładunkiem niebezpiecznym zablokowały POW

Wnętrza zostały zniszczone nie tylko przez ogień, ale również przez wodę użytą do gaszenia ognia
pożar w Ząbkach

Opinia ekpertów. Ogień pojawił się w przestrzeni konstrukcyjnej

Podczas uroczystej odprawy rocznej Komendant Stołeczny Policji, mł. insp. dr Krzysztof Ogroński, wra
bezpieczeństwo

Setki interwencji dziennie. KSP podsumowała zeszły rok i pokazała plany

Zatrzymany mężczyzna wykorzystywał przejęte uprawnienia do publikowania fikcyjnych ogłoszeń na porta
bezpieczeństwo

Cyberataki na systemy komornicze. Policjanci zatrzymali podejrzanego

Po likwidacji fotoradarów na Moście Poniatowskiego jedno z urządzeń zostanie zamontowane na ul. Groc
bezpieczeństwo ruch drogowego

Fotoradar z Poniatoszczaka trafi na Grochowską. Po koszmarnym wypadku

Infrastruktura toru łyżwiarskiego zakłóca spokój mieszkańców okolicznych bloków
infrastruktura sportowa

„To tylko kilka decybeli”. Miasto bagatelizuje problem hałasu na Stegnach, ale obwinia poprzedni rząd

Reklama
Reklama
© Copyright by GREMI MEDIA SA