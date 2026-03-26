Asfalt już leży. Finał prac na Rakowieckiej jest blisko

W dniach od 20 do 23 marca 2026 roku ekipy budowlane Balzola Polska przeprowadziły jeden z najistotniejszych etapów całej inwestycji. Prace koncentrowały się na ułożeniu ostatniej warstwy asfaltu na odcinku łączącym al. Niepodległości z ul. Puławską. Aby maksymalnie skrócić czas trwania utrudnień, roboty prowadzono w trybie ciągłym, również w porze nocnej. Choć wymagało to czasowego wyłączenia ulicy z ruchu kołowego, tramwaje linii 19 kursowały bez żadnych przeszkód.
Zakończenie asfaltowania nie oznacza natychmiastowego zniknięcia barier z jezdni. Zanim ulica zostanie w pełni udostępniona kierowcom, wykonawca musi zrealizować szereg zadań wykończeniowych. W najbliższych tygodniach na Rakowieckiej pojawi się oznakowanie pionowe i poziome.
Niezbędne jest także dostrojenie sygnalizacji świetlnej oraz wprowadzenie docelowej organizacji ruchu na odcinku od ul. Kazimierzowskiej do al. Niepodległości. Równolegle toczyć się będą prace porządkowe oraz przygotowania terenu pod nasadzenia nowej zieleni.
Realizacja projektu nie obyła się bez niespodzianek. Budowlańcy musieli mierzyć się z licznymi kolizjami z niezidentyfikowanym wcześniej okablowaniem podziemnym. Mimo tych trudności, harmonogram dotyczący komunikacji miejskiej został zachowany. Warto przypomnieć, że tramwaje wróciły na al. Niepodległości już we wrześniu 2025 roku, a pierwszy skład pojechał ulicą Rakowiecką tuż przed świętami Bożego Narodzenia.
Przebudowa ul. Rakowieckiej to nie tylko nowa nawierzchnia, ale przede wszystkim istotny element większej układanki komunikacyjnej, jaką jest budowa trasy tramwajowej do Wilanowa.
Zmiany mają na celu poprawę bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu oraz zwiększenie komfortu podróżowania po tej części miasta. Nowoczesny układ drogowy stworzy spójną i funkcjonalną przestrzeń, która będzie służyć mieszkańcom przez kolejne lata.