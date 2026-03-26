Asfalt już leży. Finał prac na Rakowieckiej jest blisko

Po intensywnym weekendzie pełnym prac polegających głównie na kładzeniu asfaltu, modernizacja ulicy Rakowieckiej wkroczyła w decydującą fazę. Otwarcie przebudowywanego odcinka ulicy planowane jest na połowę kwietnia.



W dniach od 20 do 23 marca 2026 roku ekipy budowlane Balzola Polska przeprowadziły jeden z najistotniejszych etapów całej inwestycji. Prace koncentrowały się na ułożeniu ostatniej warstwy asfaltu na odcinku łączącym al. Niepodległości z ul. Puławską. Aby maksymalnie skrócić czas trwania utrudnień, roboty prowadzono w trybie ciągłym, również w porze nocnej. Choć wymagało to czasowego wyłączenia ulicy z ruchu kołowego, tramwaje linii 19 kursowały bez żadnych przeszkód.

Foto: mat. pras.

Co jeszcze zostało do zrobienia

Zakończenie asfaltowania nie oznacza natychmiastowego zniknięcia barier z jezdni. Zanim ulica zostanie w pełni udostępniona kierowcom, wykonawca musi zrealizować szereg zadań wykończeniowych. W najbliższych tygodniach na Rakowieckiej pojawi się oznakowanie pionowe i poziome.

Foto: mat. pras.

Niezbędne jest także dostrojenie sygnalizacji świetlnej oraz wprowadzenie docelowej organizacji ruchu na odcinku od ul. Kazimierzowskiej do al. Niepodległości. Równolegle toczyć się będą prace porządkowe oraz przygotowania terenu pod nasadzenia nowej zieleni.