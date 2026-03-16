Życie Warszawy
Pożegnanie z kostką na Malczewskiego. Kierowców czekają zmiany

Publikacja: 16.03.2026 07:15

Remont na Malczewskiego to pożegnanie z historyczną kostką bazaltową

M.B.
Od poniedziałku 16 marca rano ulica Malczewskiego przy skrzyżowaniu z Puławską będzie nieprzejezdna. Drogowcy wymienią uciążliwy bruk na gładki asfalt, co wiąże się z objazdami dla kierowców i pasażerów linii 118. Prace potrwają pięć dni.

Zamiast charakterystycznej kamiennej kostki na wlocie ulicy Malczewskiego w Puławską pojawi się nowa nawierzchnia asfaltowa. To dobra wiadomość dla osób narzekających na hałas i nierówności, jednak zanim zrobi się komfortowo, lokalna społeczność musi przygotować się na utrudnienia.

Drogowcy planują wejść na plac budowy w poniedziałek o godz. 8. Oprócz samej jezdni odnowiony zostanie również wyjazd z parkingu przed budynkiem przy Puławskiej 108/112.

Gdzie napotkamy największe utrudnienia

Najważniejszą zmianą dla zmotoryzowanych jest brak możliwości skrętu z ulicy Puławskiej w Malczewskiego. Jadąc od strony Tynieckiej, kierowcy dotrą jedynie do wysokości prowadzonych robót. Sytuacja skomplikuje się dodatkowo w czwartek 19 marca. Od godz. 8 rano, ze względu na wylewanie asfaltu, wygrodzony zostanie prawy pas Puławskiej w stronę Alei Wilanowskiej.

Warto pamiętać, że w sąsiedztwie placu budowy wprowadzony zostanie zakaz parkowania. Piesi będą musieli korzystać z chodników po przeciwnych stronach prowadzonych prac. Jeśli planujecie wizytę na stacji benzynowej lub parkingu przed pobliskim biurowcem, pamiętajcie, że wjazd i wyjazd w tym czasie będzie możliwy wyłącznie od strony ulicy Puławskiej.

Sugerowane objazdy i transport publiczny

Dla osób, które codziennie korzystają z tego odcinka, wyznaczono alternatywne trasy. Do ulicy Puławskiej najłatwiej będzie dostać się, wybierając przejazd ulicą Krasickiego, a następnie kierując się w stronę Odyńca lub Woronicza. Ten sam schemat poruszania się obowiązuje w przeciwnym kierunku.

Zmiany nie ominą pasażerów komunikacji miejskiej. Autobusy linii 118 zostaną skierowane na trasy objazdowe, dlatego przed wyjściem z domu warto sprawdzić aktualny rozkład jazdy. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, ekipy remontowe zakończą prace w piątek 20 marca około godziny 21:00, przywracając normalny ruch na odnowionym fragmencie drogi.

