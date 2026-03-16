Pożegnanie z kostką na Malczewskiego. Kierowców czekają zmiany

Od poniedziałku 16 marca rano ulica Malczewskiego przy skrzyżowaniu z Puławską będzie nieprzejezdna. Drogowcy wymienią uciążliwy bruk na gładki asfalt, co wiąże się z objazdami dla kierowców i pasażerów linii 118. Prace potrwają pięć dni.



Zamiast charakterystycznej kamiennej kostki na wlocie ulicy Malczewskiego w Puławską pojawi się nowa nawierzchnia asfaltowa. To dobra wiadomość dla osób narzekających na hałas i nierówności, jednak zanim zrobi się komfortowo, lokalna społeczność musi przygotować się na utrudnienia.

Drogowcy planują wejść na plac budowy w poniedziałek o godz. 8. Oprócz samej jezdni odnowiony zostanie również wyjazd z parkingu przed budynkiem przy Puławskiej 108/112.

Gdzie napotkamy największe utrudnienia

Najważniejszą zmianą dla zmotoryzowanych jest brak możliwości skrętu z ulicy Puławskiej w Malczewskiego. Jadąc od strony Tynieckiej, kierowcy dotrą jedynie do wysokości prowadzonych robót. Sytuacja skomplikuje się dodatkowo w czwartek 19 marca. Od godz. 8 rano, ze względu na wylewanie asfaltu, wygrodzony zostanie prawy pas Puławskiej w stronę Alei Wilanowskiej.