Czy Warszawiacy chcą rewolucji w transporcie miejskim? Oczekiwania i rozwiązania

Według najnowszego badania „Cities Speak: The Clean Cities Urban Mobility Barometer 2026”, Warszawa mierzy się z intensywnym wzrostem ruchu kołowego. W ciągu ostatniej dekady liczba samochodów wjeżdżających codziennie do stolicy zwiększyła się o 20 proc. Zjawisko to wpływa na codzienne życie mieszkańców, z których 76 na stu pytanych uznaje zatory drogowe za kluczowy problem miasta.
Mieszkańcy Warszawy wykazują najwyższy poziom poparcia dla zmian w infrastrukturze drogowej spośród dziewięciu badanych stolic europejskich. Aż 73 proc. ankietowanych warszawiaków opowiada się za wyznaczaniem buspasów kosztem pasów dla samochodów osobowych. Dla porównania, średnie poparcie dla takich rozwiązań we wszystkich badanych miastach wynosi 63 proc.
W innych metropoliach wyniki prezentują się następująco (dane w proc.):
Dodatkowo 85 proc. Warszawiaków oczekuje rozbudowy i modernizacji sieci tramwajowej, metra oraz kolei podmiejskiej.
Oprócz korków, istotnymi uciążliwościami dla mieszkańców stolicy są brak wolnych miejsc parkingowych (74 proc.) oraz zastawianie chodników przez pojazdy (63 proc.). Badanie Clean Cities wskazuje, że 76 proc. mieszkańców Warszawy oczekuje bardziej restrykcyjnych regulacji dotyczących parkowania na chodnikach. Połowa badanych popiera również wprowadzenie wyższych opłat parkingowych dla samochodów typu SUV.
Problemem pozostaje także logistyka miejska. Respondenci uważają, że samorząd powinien wywierać większy wpływ na firmy kurierskie i dostawcze, aby korzystały one z pojazdów o niższej emisji spalin.
Warszawa zajmuje jedno z czołowych miejsc pod względem otwartości na pojazdy autonomiczne, czyli tzw. robotaksówki. Poparcie dla tego rozwiązania w stolicy Polski wynosi 40 proc., co jest wynikiem wyższym niż średnia europejska (37 proc.).
Porównanie poparcia dla pojazdów autonomicznych w wybranych miastach (dane w proc.):
W Warszawie 32 proc. badanych jest przeciwnych pojazdom bez kierowców, a 28 proc. nie ma wyrobionego zdania w tej kwestii. Większe zainteresowanie tą technologią deklarują osoby mieszkające w centrach miast (40 proc.) niż mieszkańcy przedmieść (34 proc.).
Badanie Clean Cities wskazuje, że samo inwestowanie w nową infrastrukturę, taką jak linie metra czy ścieżki rowerowe, rzadko przynosi trwały spadek zatłoczenia w skali całego miasta. Eksperci zwracają uwagę na zjawisko popytu indukowanego, gdzie każda nowa przestrzeń na drodze jest szybko zajmowana przez kolejnych kierowców, którzy wcześniej korzystali z innych środków transportu. Aby system transportowy Warszawy był wydajny, konieczna jest synchronizacja działań promujących alternatywy z narzędziami regulującymi ruch aut prywatnych.
Najbardziej skuteczne polityki redukujące zatory drogowe opierają się na urealnieniu kosztów korzystania z deficytowej przestrzeni miejskiej uważają eksperci z raportu Clean Cities. Do sprawdzonych według nich rozwiązań należą:
Eksperci cytowani w raporcie Clean Cities postulują odejście od mierzenia sukcesu liczbą przejeżdżających samochodów na rzecz wskaźnika dostępności i szybkości przemieszczania ludzi. Kluczowym elementem tej strategii jest fizyczne przekształcanie pasów ruchu na buspasy oraz drogi rowerowe. Taka zmiana pozwala na obsłużenie wielokrotnie większej liczby podróżnych na tym samym odcinku terenu.
Przykłady z innych miast pokazują, że sukces zależy od konkretnych kroków:
Wprowadzenie robotaksówek wymaga od władz miasta opracowania wytycznych z wyprzedzeniem, aby uniknąć chaosu przestrzennego jaki spowodaowało niekontrolowane pojawienie się e-hulajnóg i tzw. fat-bike'ów. Szacuje się, że już w 2030 roku w Polsce może pojawić się od 10 do 30 tys. pojazdów semi-autonomicznych.
Cytowani w raporcie eksperci podkreślają, że ta technologia powinna wspierać mobilność osób o ograniczonych możliwościach poruszania się, zamiast generować dodatkowy, niekontrolowany ruch w najbardziej zatłoczonych punktach miasta.