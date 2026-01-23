Ponad 110 mln zł z funduszy unijnych na kanalizację

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji podpisało umowę na dofinansowanie następnych zadań dotyczących przede wszystkim rozbudowy infrastruktury kanalizacyjnej.



Przedstawiciele Wodociągów Warszawskich oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie podpisali umowę dotyczącą wsparcia 22 zadań związanych z budową i modernizacją sieci kanalizacyjnej. Łączny koszt przedsięwzięć wynosi prawie 194,5 mln zł brutto.

Rozbudowa kanalizacji w Warszawie

Kwota pozyskana przez Spółkę to 111 432 000 zł. Projekt „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie – Faza VII – etap IV” będzie finansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027. Pieniądze z Unii Europejskiej wesprą inwestycje planowane do realizacji do końca 2027 r., a także projekty już zakończone – po podpisaniu umowy spółka będzie mogła występować o wypłatę dotacji również dla przedsięwzięć już zrealizowanych.

– Rozbudowa kanalizacji to w dalszym ciągu jedna z ważniejszych potrzeb Warszawy. Uzyskane środki właśnie tym celom są dedykowane – podkreśla Renata Tomusiak, prezes MPWiK. – Dotychczas gruntownie zmodernizowaliśmy zakłady produkcji wody i oczyszczania ścieków oraz wybudowaliśmy nowe odcinki sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Dla przypomnienia: we wrześniu ubiegłego roku zawarliśmy umowę na dofinansowanie projektów o wartości ponad pół miliarda złotych

Białołęka i Wawer z największym zakresem zadań

Istotna część inwestycji dotyczy Białołęki i Wawra – dzielnic, w których potrzeby związane z rozbudową sieci kanalizacyjnej są największe. Pozostałe zadania sieciowe obejmują obszary Mokotowa, Targówka i Wilanowa. Projekt łącznie dotyczy budowy 8,7 km nowych odcinków sieci oraz modernizacji niemalże 3,7 km istniejącej infrastruktury. Dzięki tym inwestycjom możliwość podłączenia do kanalizacji uzyska 1316 mieszkańców.