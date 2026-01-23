Ponad 110 mln zł z funduszy unijnych na kanalizację

Istotna część inwestycji dotyczy Białołęki i Wawra – dzielnic, w których potrzeby związane z rozbudową sieci kanalizacyjnej są największe.
Przedstawiciele Wodociągów Warszawskich oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie podpisali umowę dotyczącą wsparcia 22 zadań związanych z budową i modernizacją sieci kanalizacyjnej. Łączny koszt przedsięwzięć wynosi prawie 194,5 mln zł brutto.
Kwota pozyskana przez Spółkę to 111 432 000 zł. Projekt „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie – Faza VII – etap IV” będzie finansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027. Pieniądze z Unii Europejskiej wesprą inwestycje planowane do realizacji do końca 2027 r., a także projekty już zakończone – po podpisaniu umowy spółka będzie mogła występować o wypłatę dotacji również dla przedsięwzięć już zrealizowanych.
– Rozbudowa kanalizacji to w dalszym ciągu jedna z ważniejszych potrzeb Warszawy. Uzyskane środki właśnie tym celom są dedykowane – podkreśla Renata Tomusiak, prezes MPWiK. – Dotychczas gruntownie zmodernizowaliśmy zakłady produkcji wody i oczyszczania ścieków oraz wybudowaliśmy nowe odcinki sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Dla przypomnienia: we wrześniu ubiegłego roku zawarliśmy umowę na dofinansowanie projektów o wartości ponad pół miliarda złotych
Istotna część inwestycji dotyczy Białołęki i Wawra – dzielnic, w których potrzeby związane z rozbudową sieci kanalizacyjnej są największe. Pozostałe zadania sieciowe obejmują obszary Mokotowa, Targówka i Wilanowa. Projekt łącznie dotyczy budowy 8,7 km nowych odcinków sieci oraz modernizacji niemalże 3,7 km istniejącej infrastruktury. Dzięki tym inwestycjom możliwość podłączenia do kanalizacji uzyska 1316 mieszkańców.
Jak podkreśla miejska spółka, Wodociągi Warszawskie od ponad 20 lat realizują projekt pn. „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie”, dzięki któremu mogą m.in. rozbudowywać sieć wodociągową i kanalizacyjną oraz prowadzić działania służące podnoszeniu poziomu bezpieczeństwa miasta. Inwestycje te są wspierane środkami z Unii Europejskiej.