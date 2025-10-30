Nowe Bemisie podbijają serca mieszkańców Warszawy. Gdzie można je spotkać?

Bemisie stały się nowym symbolem Bemowa. Mieszkańcy pokochali sympatyczne figurki
Urząd Dzielnicy Bemowo tej jesieni z dumą powitał nowych mieszkańców - sześć kolejnych Bemisiów. Ich poprzedników można spotkać w różnych częściach Bemowa już od 2022 roku.
Figurki Bemisiów, które swoją formą przypominają wrocławskie krasnale, już od trzech lat wywołują uśmiech na twarzach przechodniów. Mieszkańcy chętnie się z nimi fotografują. Do tej pory było ich sześć: Bemik, Ratowniś, Radarek, Watek, Latacz i Ringo. Teraz dołączyły do nich nowe misie. Są to: Urzędmisia, Sznajduś, Wodmiś, Kasztelanek, Tenisia i Bemolek.
Pierwsze Bemisie pojawiły się na terenie dzielnicy w 2022 roku. Pomysł został zrealizowany w ramach projektu z Budżetu Obywatelskiego. Spodobał się mieszkańcom tak bardzo, że w tym roku doczekał się kontynuacji. Koszt sześciu nowych misiów wyniósł ponad 80 tys. złotych. Figurki są wykonane z brązu, mają około 25-40 cm.
Sympatyczne niedźwiadki są nie tylko ozdobą miejskiej przestrzeni, ale mają także misję edukacji i integracji. Bemisie stały się wizytówką dzielnicy i celem spacerów dla wielu mieszkańców stolicy. Pojawił się nawet pomysł, by stworzyć szlak spacerowy ich śladem. Ma temu służyć mapa z ich dokładnymi lokalizacjami.
Każdy z nowych misiów nawiązuje do miejsca, w którym się znajduje. Odnoszą się do historii lub charakteru danej lokalizacji:
Bemiś "Bemolek"
Nowe Bemisie pojawiły się w sześciu lokalizacjach na Bemowie: przed ratuszem, przy amfiteatrze, w Parku Górczewska, na Placu Kasztelańskim, nad Stawem Jeziorzec i przy Gliniankach Sznajdra.
Sześć pozostałych figurek znajduje się:
Poniżej mapa z dokładnymi lokalizacjami wszystkich misiów:
Lokalizacja Bemisiów