Życie Warszawy

Nowe Bemisie podbijają serca mieszkańców Warszawy. Gdzie można je spotkać?

Publikacja: 30.10.2025 17:07

Bemisie stały się nowym symbolem Bemowa. Mieszkańcy pokochali sympatyczne figurki

Bemisie stały się nowym symbolem Bemowa. Mieszkańcy pokochali sympatyczne figurki

Foto: bemowo.um.warszawa.pl, autor: Ł. Szczepaniak

Anna Rogalska
Na warszawskim Bemowie pojawiły się nowe figurki słynnych już Bemisiów. Do drużyny dołączyło sześć kolejnych miniaturowych misiów. Uśmiechnięte figurki cieszą się ogromną sympatią mieszkańców Warszawy.

Urząd Dzielnicy Bemowo tej jesieni z dumą powitał nowych mieszkańców - sześć kolejnych Bemisiów. Ich poprzedników można spotkać w różnych częściach Bemowa już od 2022 roku.

Urzędmisia, Wodmiś, Tenisia, Sznajduś i Bemolek

Figurki Bemisiów, które swoją formą przypominają wrocławskie krasnale, już od trzech lat wywołują uśmiech na twarzach przechodniów. Mieszkańcy chętnie się z nimi fotografują. Do tej pory było ich sześć: Bemik, Ratowniś, Radarek, Watek, Latacz i Ringo. Teraz dołączyły do nich nowe misie. Są to: Urzędmisia, Sznajduś, Wodmiś, Kasztelanek, Tenisia i Bemolek.

Pierwsze Bemisie pojawiły się na terenie dzielnicy w 2022 roku. Pomysł został zrealizowany w ramach projektu z Budżetu Obywatelskiego. Spodobał się mieszkańcom tak bardzo, że w tym roku doczekał się kontynuacji. Koszt sześciu nowych misiów wyniósł ponad 80 tys. złotych. Figurki są wykonane z brązu, mają około 25-40 cm.

Odzysk ciepła z metra jest brany pod uwagę na dwóch liniach – M2 oraz projektowanej M3
innowacje
W metrze pojawi się pilotażowa instalacja odzyskująca ciepło

Sympatyczne niedźwiadki są nie tylko ozdobą miejskiej przestrzeni, ale mają także misję edukacji i integracji. Bemisie stały się wizytówką dzielnicy i celem spacerów dla wielu mieszkańców stolicy. Pojawił się nawet pomysł, by stworzyć szlak spacerowy ich śladem. Ma temu służyć mapa z ich dokładnymi lokalizacjami.

Na Bemowie pojawiły się nowe Bemisie. Jak wyglądają figurki?

Każdy z nowych misiów nawiązuje do miejsca, w którym się znajduje. Odnoszą się do historii lub charakteru danej lokalizacji:

  • Urzędmisia – witająca mieszkańców Urzędmisia stanęła tuż przy wejściu do bemowskiego ratusza. Uśmiechnięta, z teczką w dłoni i symboliczną pieczątką.
  • Sznajduś – znajduje się przy Gliniankach Sznajdra. Miś upamiętnia historię cegielni Sznajdrów, która działała na Bemowie w XIX wieku. Z cegłą w łapce przypomina o przemysłowej przeszłości tej części Warszawy.
  • Wodmiś – stoi nad Stawem Jeziorzec. Trzyma piłkę do wody i jest w okularach do nurkowania. To zachęta do spędzania czasu nad wodą, na świeżym powietrzu, w otoczeniu natury.
  • Kasztelanek – znajduje się na Placu Kasztelańskim. Miś siedzący na wózku inwalidzkim to symbol integracji i akceptacji.
  • Tenisia – na terenie kortów tenisowych w Parku Górczewska można spotkać sportowego misia z rakietą w łapce, gotowego do gry. Figurka promuje aktywny styl życia i przypomina, że sport to świetny sposób na zdrowie i zabawę.
  • Bemolek – kulturalny miś-artysta stanął tuż przy bemowskim amfiteatrze. Z gitarą i uśmiechem symbolizuje dzielnicową scenę kulturalną - koncerty, spektakle i wydarzenia artystyczne.
Bemiś "Bemolek"

Bemiś "Bemolek"

Foto: bemowo.um.warszawa.pl, autor: Ł. Szczepaniak

Gdzie można spotkać Bemisie? Oto dokładne lokalizacje

Nowe Bemisie pojawiły się w sześciu lokalizacjach na Bemowie: przed ratuszem, przy amfiteatrze, w Parku Górczewska, na Placu Kasztelańskim, nad Stawem Jeziorzec i przy Gliniankach Sznajdra.

Sześć pozostałych figurek znajduje się:

  • Bemik – w okolicach placu zabaw na Forcie Bema, miś zachęca do kajakarstwa rekreacyjnego na fosie.
  • Ratowniś - przed wejściem na basen przy ul. Oławskiej, miś ma poduszeczki naramienne i koło ratunkowe, zachęcając mieszkańców do sportów wodnych.
  • Radarek i Watek - miś ze słuchawkami i radiostacją oraz miś w mundurze z książkami symbolizujący studentów Wojskowej Akademii Technicznej znajdują się w okolicach pętli autobusowej na Starym Bemowie.
  • Latacz – miś w czapce pilotce stoi w okolicach lotniska Babice, na terenie Szkoły Podstawowej nr 357 przy ul. Zachodzącego Słońca.
  • Ringo – miś, który powstał w hołdzie mieszkańcowi Bemowa Włodzimierzowi Strzyżewskiemu, który wymyślił grę w ringo, znajduje się na terenie Szkoły Podstawowej nr 364 przy ul. Andriollego.
Poniżej mapa z dokładnymi lokalizacjami wszystkich misiów:

Lokalizacja Bemisiów

Lokalizacja Bemisiów

Foto: bemowo.um.warszawa.pl, autor: Ł. Szczepaniak

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

