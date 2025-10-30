Nowe Bemisie podbijają serca mieszkańców Warszawy. Gdzie można je spotkać?

Na warszawskim Bemowie pojawiły się nowe figurki słynnych już Bemisiów. Do drużyny dołączyło sześć kolejnych miniaturowych misiów. Uśmiechnięte figurki cieszą się ogromną sympatią mieszkańców Warszawy.



Urząd Dzielnicy Bemowo tej jesieni z dumą powitał nowych mieszkańców - sześć kolejnych Bemisiów. Ich poprzedników można spotkać w różnych częściach Bemowa już od 2022 roku.

Urzędmisia, Wodmiś, Tenisia, Sznajduś i Bemolek

Figurki Bemisiów, które swoją formą przypominają wrocławskie krasnale, już od trzech lat wywołują uśmiech na twarzach przechodniów. Mieszkańcy chętnie się z nimi fotografują. Do tej pory było ich sześć: Bemik, Ratowniś, Radarek, Watek, Latacz i Ringo. Teraz dołączyły do nich nowe misie. Są to: Urzędmisia, Sznajduś, Wodmiś, Kasztelanek, Tenisia i Bemolek.

Pierwsze Bemisie pojawiły się na terenie dzielnicy w 2022 roku. Pomysł został zrealizowany w ramach projektu z Budżetu Obywatelskiego. Spodobał się mieszkańcom tak bardzo, że w tym roku doczekał się kontynuacji. Koszt sześciu nowych misiów wyniósł ponad 80 tys. złotych. Figurki są wykonane z brązu, mają około 25-40 cm.

Sympatyczne niedźwiadki są nie tylko ozdobą miejskiej przestrzeni, ale mają także misję edukacji i integracji. Bemisie stały się wizytówką dzielnicy i celem spacerów dla wielu mieszkańców stolicy. Pojawił się nawet pomysł, by stworzyć szlak spacerowy ich śladem. Ma temu służyć mapa z ich dokładnymi lokalizacjami.