-2.3°C
1013.2 hPa
Życie Warszawy
Reklama

Nowy mieszkaniec warszawskiego zoo. Na świat przyszedł kanczyl jawajski

Publikacja: 21.01.2026 15:42

Myszojelenia można zobaczyć w Ptaszarni warszawskiego zoo

Myszojelenia można zobaczyć w Ptaszarni warszawskiego zoo

Foto: Demid Aleksandrovich / warszawskie zoo

rbi
W warszawskim zoo urodził się kanczyl jawajski zwany myszojeleniem. Maluch rozwija się prawidłowo, jest w dobrej kondycji i już teraz wzbudza ogromne zainteresowanie opiekunów oraz odwiedzających.

To jedno z najmniejszych kopytnych zwierząt na świecie można zobaczyć w Ptaszarni warszawskiego zoo. Choć z pewnością kanczyl nie urośnie do imponujących rozmiarów, nadrabia urokiem i wyjątkowością.

Jak wygląda kanczyl jawajski?

Kanczyl jawajski bywa nazywany myszojeleniem ze względu na niewielkie rozmiary i delikatną budowę ciała. Dorosły osobnik waży zaledwie od 1,5 do 2 kilogramów, a jego smukłe nogi są cienkie jak ołówek. W naturze zwierzęta te są bardzo trudne do zaobserwowania – prowadzą skryty tryb życia i zamieszkują gęste lasy Azji Południowo-Wschodniej.

Polecane
Gdy zwierzę ulegnie wychłodzeniu, należy mu zapewnić stopniowe dogrzewanie
zwierzę warszawskie
Mrozy to sprawdzian z empatii. Jak skutecznie zadbać o zwierzęta zimą?

Choć kanczyle wyglądają niezwykle filigranowo, potrafią skutecznie się bronić. Wyposażone są w ostre kły, wydają charakterystyczne dźwięki przypominające płacz, a w sytuacji zagrożenia potrafią uderzać racicami o podłoże nawet siedem razy na sekundę. To pokazuje, że nawet najmniejsze zwierzęta dysponują zaskakującymi mechanizmami obronnymi.

Imię dla kanczyla w ramach aukcji WOŚP

W ramach aukcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy będzie można wylicytować prawo do nadania imienia nowemu mieszkańcowi warszawskiego zoo. Płeć kanczyla nie jest jeszcze znana, dlatego zwycięzca aukcji wybierze imię uniwersalne – odpowiednie zarówno dla samca, jak i samicy.

Reklama
Reklama
Polecane
Osoby zainteresowane udzieleniem pomocy mogą zapoznać się ze szczegółowymi procedurami adopcyjnymi n
zwierze warszawskie
Schronisko na Paluchu ratuje psy z likwidowanej placówki w Mąkosach

Osoby odwiedzające Facebooka warszawskiego zoo mogą już teraz dzielić się swoimi propozycjami imion i zainspirować przyszłego zwycięzcę aukcji.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy już w najbliższą niedzielę 25 stycznia. Policja apel
WOŚP

Wielka mobilizacja policji w niedzielę. Utrudnienia dla kierowców

W wyniku wypadku na skrzyżowaniu ulic Grochowskiej i Zamienieckiej zmarł 6-letni chłopiec
BEZPIECZEŃSTWO

Koniec „autostrady" w środku Warszawy? Ratusz zapowiada zmiany po wypadku na Grochowskiej

Jeden ze zgłoszonych projektów w tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego przewiduje loty balonem d
budżet obywatelski 2027

Legalny drift, magiczne sztuczki i gadające rzeźby. Czego chcą warszawiacy?

Winda na Strzeleckiej 42 jeszcze osłonięta ochronną folią
modernizacja nieruchomości

Warszawa kontynuuje program budowy wind w miejskich kamienicach

Sygnały o trudnych warunkach na chodnikach docierają z wielu części miasta
miasto w zimie

Warszawa nie radzi sobie z odśnieżaniem chodników. Miasto jak tor przeszkód

Prawidłowy przebieg 34. Finału WOŚP zależy od wzajemnej uważności.
34. finał wielkiej orkiestry świątecznej pomocy

Bezpieczny WOŚP. Policja przypomina o zasadach ochrony

Gdy zwierzę ulegnie wychłodzeniu, należy mu zapewnić stopniowe dogrzewanie
zwierzę warszawskie

Mrozy to sprawdzian z empatii. Jak skutecznie zadbać o zwierzęta zimą?

Rola babć i dziadków w strukturze społecznej Mazowsza stale rośnie
święto

Babcia i dziadek – filary rodziny i społeczeństwa. Mazowsze w liczbach z okazji ich świąt

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama