Nowy mieszkaniec warszawskiego zoo. Na świat przyszedł kanczyl jawajski

W warszawskim zoo urodził się kanczyl jawajski zwany myszojeleniem. Maluch rozwija się prawidłowo, jest w dobrej kondycji i już teraz wzbudza ogromne zainteresowanie opiekunów oraz odwiedzających.



To jedno z najmniejszych kopytnych zwierząt na świecie można zobaczyć w Ptaszarni warszawskiego zoo. Choć z pewnością kanczyl nie urośnie do imponujących rozmiarów, nadrabia urokiem i wyjątkowością.

Reklama Reklama

Jak wygląda kanczyl jawajski?

Kanczyl jawajski bywa nazywany myszojeleniem ze względu na niewielkie rozmiary i delikatną budowę ciała. Dorosły osobnik waży zaledwie od 1,5 do 2 kilogramów, a jego smukłe nogi są cienkie jak ołówek. W naturze zwierzęta te są bardzo trudne do zaobserwowania – prowadzą skryty tryb życia i zamieszkują gęste lasy Azji Południowo-Wschodniej.

Choć kanczyle wyglądają niezwykle filigranowo, potrafią skutecznie się bronić. Wyposażone są w ostre kły, wydają charakterystyczne dźwięki przypominające płacz, a w sytuacji zagrożenia potrafią uderzać racicami o podłoże nawet siedem razy na sekundę. To pokazuje, że nawet najmniejsze zwierzęta dysponują zaskakującymi mechanizmami obronnymi.

Imię dla kanczyla w ramach aukcji WOŚP

W ramach aukcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy będzie można wylicytować prawo do nadania imienia nowemu mieszkańcowi warszawskiego zoo. Płeć kanczyla nie jest jeszcze znana, dlatego zwycięzca aukcji wybierze imię uniwersalne – odpowiednie zarówno dla samca, jak i samicy.