SGGW i Komenda Stołeczna Policji na rzecz bezpieczeństwa kampusu

możliwość odbywania przez studentów praktyk w jednostkach Policji – po uzyskaniu zgody Komendanta,

udostępnianie materiałów niezbędnych do realizacji prac naukowych i badawczych,

współdziałanie eksperckie i szkoleniowe pomiędzy jednostkami organizacyjnymi obu instytucji,

bieżąca koordynacja inicjatyw poprzez wyznaczone komórki merytoryczne.

Wspólne działania policji i SGGW

Ze strony Komendy Stołecznej Policji w realizację porozumienia zaangażowane będą m.in. Wydział Prewencji, Wydział Doskonalenia Zawodowego, Wydział Kadr oraz Wydział Doboru.

Porozumienie zostało zawarte na czas nieokreślony i stanowi krok w budowaniu trwałego partnerstwa pomiędzy środowiskiem akademickim a służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo publiczne. Wspólne działania mają przyczynić się do podnoszenia standardów ochrony kampusu oraz rozwijania kompetencji studentów zainteresowanych problematyką bezpieczeństwa.