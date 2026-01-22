-7.7°C
SGGW i Komenda Stołeczna Policji na rzecz bezpieczeństwa kampusu

Publikacja: 22.01.2026 07:50

Celem porozumienia jest rozwijanie współpracy w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa oraz przeciwdziałania zagrożeniom na terenie kampusu SGGW.

Celem porozumienia jest rozwijanie współpracy w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa oraz przeciwdziałania zagrożeniom na terenie kampusu SGGW.

Foto: SGGW

rbi
Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego prof. dr hab. Michał Zasada oraz Komendant Stołeczny Policji mł. insp. dr Krzysztof Ogroński podpisali porozumienie o współpracy.

Dokument otwiera nowe możliwości wspólnych działań na rzecz bezpieczeństwa społeczności akademickiej, praktyk studenckich oraz wymiany wiedzy eksperckiej.

Ochrona kampusu SGGW

Celem porozumienia jest rozwijanie współpracy w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa oraz przeciwdziałania zagrożeniom na terenie kampusu SGGW. Dokument tworzy ramy do podejmowania wspólnych inicjatyw profilaktycznych, edukacyjnych i organizacyjnych służących ochronie studentów i pracowników uczelni.

Najważniejsze obszary współpracy:

  • podejmowanie działań na rzecz bezpieczeństwa na terenie Uczelni oraz zapobieganie zagrożeniom,
  • możliwość odbywania przez studentów praktyk w jednostkach Policji – po uzyskaniu zgody Komendanta,
  • udostępnianie materiałów niezbędnych do realizacji prac naukowych i badawczych,
  • współdziałanie eksperckie i szkoleniowe pomiędzy jednostkami organizacyjnymi obu instytucji,
  • bieżąca koordynacja inicjatyw poprzez wyznaczone komórki merytoryczne.

Wspólne działania policji i SGGW

Ze strony Komendy Stołecznej Policji w realizację porozumienia zaangażowane będą m.in. Wydział Prewencji, Wydział Doskonalenia Zawodowego, Wydział Kadr oraz Wydział Doboru.

Porozumienie zostało zawarte na czas nieokreślony i stanowi krok w budowaniu trwałego partnerstwa pomiędzy środowiskiem akademickim a służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo publiczne. Wspólne działania mają przyczynić się do podnoszenia standardów ochrony kampusu oraz rozwijania kompetencji studentów zainteresowanych problematyką bezpieczeństwa.

Współpraca dotyczy zapewnienia bezpieczeństwa oraz przeciwdziałania zagrożeniom na terenie uczelni.
