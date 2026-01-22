SGGW i Komenda Stołeczna Policji na rzecz bezpieczeństwa kampusu

Celem porozumienia jest rozwijanie współpracy w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa oraz przeciwdziałania zagrożeniom na terenie kampusu SGGW.
Dokument otwiera nowe możliwości wspólnych działań na rzecz bezpieczeństwa społeczności akademickiej, praktyk studenckich oraz wymiany wiedzy eksperckiej.
Dokument tworzy ramy do podejmowania wspólnych inicjatyw profilaktycznych, edukacyjnych i organizacyjnych służących ochronie studentów i pracowników uczelni.
Najważniejsze obszary współpracy:
Ze strony Komendy Stołecznej Policji w realizację porozumienia zaangażowane będą m.in. Wydział Prewencji, Wydział Doskonalenia Zawodowego, Wydział Kadr oraz Wydział Doboru.
Porozumienie zostało zawarte na czas nieokreślony i stanowi krok w budowaniu trwałego partnerstwa pomiędzy środowiskiem akademickim a służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo publiczne. Wspólne działania mają przyczynić się do podnoszenia standardów ochrony kampusu oraz rozwijania kompetencji studentów zainteresowanych problematyką bezpieczeństwa.