Podczas remontu torowiska w Alei Solidarności w Warszawie natrafiono na niewybuch. Ruch w okolicy wstrzymano. Na miejscu pracują saperzy, kursują autobusy zastępcze.



Podczas prac związanych z remontem torów między Placem Bankowym a Kinem Femina robotnicy znaleźli niewybuch. Wydano zalecenia dla okolicznych mieszkańców, m.in. żeby nie podchodzili do okien. Na miejsce podstawiono autobusy na wypadek ewakuacji.



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Niewybuch na budowie w Warszawie – interwencja policji i saperów

– Na terenie budowy, na wysokości adresu Al. Solidarności 95/99 znaleziono niewybuch. Na miejscu są saperzy. Wydano zalecenia dla mieszkańców, by m.in. nie podchodzili do okien i nie wychodzili na zewnątrz. Ruch w okolicy został zablokowany na czas podnoszenia pocisku – powiedział PAP rzecznik śródmiejskiej policji asp. Jakub Pacyniak.

Tramwaje Warszawskie poinformowały, że we wtorek rano podczas prac rozbiórkowych przy remoncie torowiska w Al. Solidarności ich ekipy odkryły niewybuch.

„Autobusy linii 190 i Z26 kursują objazdem przez Al. Jana Pawła II, Świętokrzyską i Marszałkowską. Ulica zostanie otwarta, a prace remontowe wznowione po zakończeniu działań służb” – przekazali tramwajarze.