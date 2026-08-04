Dwie firmy złożyły oferty w przetargu na montaż trzech nowych i wymianę czterech wyeksploatowanych fotoradarów w Warszawie. Zgłoszone propozycje cenowe mieszczą się w budżecie zaplanowanym przez drogowców.



Dwie firmy są zainteresowane dostawą i montażem trzech nowych fotoradarów i wymianą czterech wyeksploatowanych. Ich oferty mieszczą się w budżecie zaplanowanym przez drogowców. Drogowcy ogłosili przetarg na zakup trzech urządzeń, które zostaną zamontowane w pustych w tej chwili totemach. Dodatkowo wymienione mają zostać urządzenia w czterech działających.

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Wyniki przetargu na fotoradary w Warszawie

Zgłosiły się dwie firmy SPRINT S.A. z Olsztyna i Lifor Sp. z o.o. z Bytomia. Trzy nowe urządzenia oraz ich montaż wyceniły odpowiednio na 644,6 tys. zł i 656,4 tys. zł. Ofert mieszczą się w budżecie zaplanowanym przez drogowców w wysokości 661,5 tys. zł. Natomiast wymianę urządzenia w czterech działających fotoradarach firma z Olsztyna wyceniła na 838,5 tys. zł., a drugi oferent na 944,1 tys. zł. Oferty również mieszczą się w budżecie, który wyniósł 1,3 mln zł.

Gdzie staną nowe i wymienione fotoradary w stolicy?

Po wybraniu wykonawcy nowe urządzenia trafią do pustych masztów fotoradarowych na ulicy Górczewskiej przy Konarskiego, Alei Krakowskiej przy Komitetu Obrony Robotników i Powstańców Śląskich przy Człuchowskiej. Wymienione zostaną także cztery urządzenia w fotoradarach stojących na Trakcie Brzeskim przy Objazdowej, Słomińskiego przy Moście Gdańskim, na Przyczółkowej i Armii Krajowej w Wesołej. Drogowcy podpisali już umowę na montaż odcinkowego pomiaru prędkości na Wisłostradzie, ogłoszony został również przetarg na montaż takiego pomiaru na Moście Poniatowskiego.

Nowe lokalizacje fotoradarów w Warszawie

Fotoradar, który stał przy wylocie tunelu Wisłostrady, zostanie przeniesiony na ulicę Wóycickiego. Z sześciu urządzeń, które stoją na Moście Poniatowskiego, jedno zostało już zdemontowane i w kwietniu stanęło na skrzyżowaniu ul. Grochowskiej i Zamienieckiej. W styczniu doszło tam do wypadku, w którym zginął sześcioletni chłopiec, a trzy kobiety zostały poszkodowane.

Pozostałe fotoradary z Mostu Poniatowskiego staną na Trasie Łazienkowskiej przy Torwarze, Alei Solidarności przy Szwedzkiej, Starzyńskiego przy Moście Gdańskim, Alei Niepodległości przy Woronicza i Alei Wilanowskiej przy Domaniewskiej.

Pierwotnie na Moście Poniatowskiego miał zostać zamontowany odcinkowy pomiar prędkości, jednak ratusz odstąpił od tego pomysłu, gdyż za pierwszym razem nie wpłynęła żadna oferta, a za drugim zgłosiła się jedna firma, która realizację inwestycji wyceniła na blisko 5 mln zł – czyli prawie trzykrotnie więcej, niż wynosił przeznaczony na to zadanie budżet.