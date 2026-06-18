Mieszkańcy stolicy i ich pupile wezmą udział w X Warszawskim Dniu Zwierząt. Jubileuszowa impreza plenerowa odbędzie się 21 czerwca 2026 roku na Polu Mokotowskim. Trzy miejskie instytucje przygotowały porady ekspertów i darmowe atrakcje.



Tegoroczne wydarzenie wyróżnia się unikalną formułą organizacyjną. Po raz pierwszy w historii imprezy siły połączyły trzy kluczowe podmioty odpowiedzialne za ochronę przyrody w stolicy: Schronisko na Paluchu im. Jana Lityńskiego, Lasy Miejskie Warszawa oraz Warszawski Ogród Zoologiczny. Kooperacja ta ma na celu kompleksowe przedstawienie problematyki związanej z losem zwierząt udomowionych, wolno żyjących oraz dzikich na obszarze aglomeracji miejskiej.

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Edukacja i odpowiedzialność tematem przewodnim

Głównym założeniem wydarzenia, które w tym roku przebiega pod hasłem „Razem dla zwierząt – mądrze i odpowiedzialnie”, jest szerzenie wiedzy o prawidłowych postawach wobec świata przyrody. Organizatorzy kładą nacisk na promocję świadomej i przemyślanej adopcji czworonogów, profilaktykę zdrowotną oraz zasady bezpiecznego współistnienia ludzi i dzikich gatunków w przestrzeni miejskiej.

Harmonogram i bezpłatne usługi dla właścicieli czworonogów

Akcja rozpocznie się w niedzielę, 21 czerwca, o godzinie 11:00 i potrwa do 17:00. Na terenie Psiej Polany na Polu Mokotowskim powstanie specjalna infrastruktura edukacyjno-rozrywkowa.

W programie przewidziano szereg praktycznych aktywności:

• konsultacje ze specjalistami z zakresu behawiorystyki i zdrowia zwierząt,

• panele dyskusyjne oraz warsztaty przeznaczone dla najmłodszych uczestników,

• bezpłatne znakowanie (czipowanie) zwierząt domowych,

• dedykowane strefy tematyczne, w tym przestrzeń poświęconą kotom oraz edukacji leśnej i przyrodniczej.

Tradycyjnym elementem święta będzie również zlot psów, które w przeszłości znalazły dom dzięki Schronisku na Paluchu. Dla ich opiekunów przygotowano okolicznościowe podarunki.

Otwarte spotkanie dla wszystkich mieszkańców

Wydarzenie ma charakter otwarty i bezpłatny. Udział w nim wezmą także pozarządowe organizacje i fundacje, które na co dzień zajmują się statutową pomocą potrzebującym stworzeniom. Dla odwiedzających będzie to okazja do bezpośredniej rozmowy z wolontariuszami, poznania mechanizmów codziennego wspierania organizacji prozwierzęcych oraz zdobycia wiedzy o lokalnych ekosystemach. Władze miasta i organizatorzy zapraszają rodziny, właścicieli psów i kotów oraz wszystkich sympatyków ochrony środowiska.