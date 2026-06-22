Z biurowca Varso Tower w Warszawie – najwyższego budynku w Unii Europejskiej – w nocy wypadła szyba elewacyjna i uszkodziła zaparkowany w pobliżu samochód. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał, o czym poinformował portal TVN24.



Do incydentu doszło około godziny 3:00 przy ulicy Chmielnej. Mieszkańców okolicy obudził głośny huk, po którym z wysokości zaczęły odpadać odłamki szkła. Wezwana na miejsce policja wygrodziła teren. Nadkomisarz Marta Sulowska z Komendy Rejonowej Policji Warszawa IV przekazała, że zgłoszenie wpłynęło po godzinie 4:00. Pokruszona szyba zanieczyściła chodnik, a spadające elementy uszkodziły samochód marki Fiat.

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Zarządca kompleksu, firma HB Reavis, skierował na miejsce alpinistów. Katarzyna Najdzik, reprezentująca spółkę, wyjaśniła w oświadczeniu dla TVN24, że na 28. piętrze doszło do jednostkowego pęknięcia. Przyczyną było tzw. spontaniczne pęknięcie szkła hartowanego, wywołane uaktywnieniem się siarczku niklu pod wpływem różnic temperatur. Przedstawiciele zarządcy zapewnili, że konstrukcja spełnia normy, a szkło rozpada się na drobne fragmenty. Firma jest w kontakcie z właścicielem pojazdu.

To drugi taki przypadek w tym obiekcie – we wrześniu ubiegłego roku szyba wykruszyła się na 11. piętrze i spadła na kawiarniany ogródek. Varso Tower ma 310 metrów wysokości i zostało oddane do użytku w 2022 roku.

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