Targowa do pilnej przebudowy? Aktywiści chcą spowolnienia ruchu i ścieżek rowerowych

Aktywiści określają ten odcinek mianem przekroju autostradowego w samym środku miasta
W czwartek rano na warszawskiej Pradze doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Siła uderzenia była na tyle duża, że jeden z pojazdów dachował na samym środku ruchliwego skrzyżowania. Na miejscu szybko pojawiły się służby ratunkowe, policja oraz nadzór ruchu. Wydarzenie na nowo rozpaliło dyskusję o bezpieczeństwie w sercu tej dzielnicy.
W zdarzeniu brały udział dwa samochody marek BMW oraz Nissan. Według relacji bezpośrednich świadków jeden z kierowców zignorował sygnalizację świetlną. Samochód marki BMW uderzył w boki Nissana jadącego w stronę ulicy Ząbkowskiej. W wyniku tego manewru Nissan został przewrócony na dach. Wewnątrz pojazdu znajdowali się pasażerowie.
Strażacy musieli pomóc rannemu kierowcy opuścić wrak pojazdu. Poszkodowana kobieta została przekazana zespołowi ratownictwa medycznego i przewieziona do szpitala. Strażacy zajęli się także zabezpieczeniem miejsca zdarzenia i postawieniem auta na koła. Wypadek spowodował ogromny paraliż komunikacyjny. Około godziny 10:00 korki na ulicy Targowej w kierunku Dworca Wileńskiego były już bardzo uciążliwe dla kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej.
Przedstawiciele stowarzyszenia Miasto Jest Nasze wskazują na głębsze przyczyny tego wypadku. Ich zdaniem winna jest obecna geometria ulicy Targowej. Aktywiści określają ten odcinek mianem przekroju autostradowego w samym środku miasta. Bardzo szerokie pasy ruchu zachęcają kierowców do rozwijania nadmiernych prędkości. Zdaniem społeczników taka przestrzeń nie wybacza błędów i potęguje skutki każdej kolizji.
Według aktywistów infrastruktura drogowa nigdy nie jest neutralna. To właśnie ona kształtuje zachowania osób siedzących za kierownicą. Brak fizycznych elementów spowalniających ruch sprawia, że skrzyżowanie z Ząbkowską jest niebezpieczne od wielu lat. Stowarzyszenie uważa, że mniejszy przekrój jezdni oraz rozwiązania realnie uspokajające ruch mogłyby zapobiec dachowaniu pojazdu. Ich zdaniem miasto musi w końcu wziąć odpowiedzialność za projektowanie ulic w sposób bezpieczny.
Głos w sprawie zabrał również Jan Mencwel, radny i lider stowarzyszenia Miasto Jest Nasze. Przypomniał on o swoich staraniach dotyczących przebudowy tego konkretnego miejsca. Już w grudniu zeszłego roku składał on wnioski o zabezpieczenie środków w budżecie na poprawę bezpieczeństwa. Propozycja ta została jednak odrzucona przez radnych Koalicji Obywatelskiej.
Mencwel wskazał bezpośrednio na szefa Zarządu Dróg Miejskich Łukasza Puchalskiego. Według radnego dyrektor sceptycznie odnosił się do pomysłu zmian na rogu Targowej i Ząbkowskiej. Spór o to skrzyżowanie nabiera teraz charakteru politycznego rozliczenia. Aktywiści pytają retorycznie, czy władze Warszawy nauczą się wyprzedzać tragedie zamiast reagować dopiero po fakcie. Ich zdaniem odrzucenie grudniowej poprawki było błędem, za który płacą dziś mieszkańcy.
Sytuacja na skrzyżowaniu może stać się jeszcze trudniejsza w najbliższej przyszłości. Ma to związek z zakończeniem remontu pobliskiej ulicy Okrzei. Nowa inwestycja przyciągnie w ten rejon dużą grupę rowerzystów. Problem polega na tym, że na skrzyżowaniu Targowej z Ząbkowską nie ma obecnie nawet fragmentu infrastruktury rowerowej. Cykliści wjadą na skrajnie niebezpieczny odcinek drogi bez odpowiedniego zabezpieczenia.
Aktywiści ostrzegają przed nadchodzącym chaosem komunikacyjnym. Połączenie dużej liczby aut jadących z wysoką prędkością z ruchem rowerowym może doprowadzić do kolejnych dramatycznych zdarzeń. Społecznicy domagają się, aby miasto natychmiast skorygowało swoje plany i dostosowało Targową do współczesnych standardów bezpieczeństwa.