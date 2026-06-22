W najbliższy czwartek radni Warszawy wysłuchają informacji Rafała Trzaskowskiego o sytuacji w Szpitalu Południowym. To pokłosie doniesień o milionowych zarobkach jednego z lekarzy i przyjmowaniu polityków bez kolejki, co wywołało falę kontroli.



Dwie sesje rady Warszawy zostały zwołane na najbliższy czwartek. Najpierw odbędzie się sesja absolutoryjna, a po jej zakończeniu nadzwyczajna. Na obydwu radni wysłuchają informacji prezydenta Warszawy Rafał Trzaskowskiego na temat sytuacji w Szpitalu Południowym.

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Dwie sesje rady Warszawy w sprawie Szpitala Południowego

O godzinie 10 w czwartek w Pałacu Kultury i Nauki rozpocznie się sesja absolutoryjna, do której porządku obrad dołączono, na wniosek radnych Koalicji Obywatelskiej, informację prezydenta Warszawy na temat zasad organizacji pracy, zasad przyjmowania pacjentów, kolejności udzielania świadczeń, rozliczania czasu pracy, systemu wynagradzania i naboru personelu medycznego, jak również bezpieczeństwa danych medycznych w miejskich podmiotach leczniczych, ze szczególnym uwzględnieniem Szpitala Południowego.

Radni przyjrzą się też projektowi uchwały rady Warszawy zlecającej komisji rewizyjnej rady „kontrolę zasad organizacji pracy, zasad przyjmowania pacjentów, kolejności udzielania świadczeń, ewidencji i rozliczania czasu pracy oraz systemu wynagradzania i naboru personelu medycznego, jak również bezpieczeństwa danych medycznych w Szpitalu Południowym, ze szczególnym uwzględnieniem dyżurów, umów, dodatków, funkcji koordynacyjnych oraz nadzoru nad ich realizacją”.

Opozycja żąda dymisji wiceprezydenta Warszawy

Po zakończeniu sesji absolutoryjnej rozpocznie się nadzwyczajna sesja zwołana na wniosek radnych Prawa i Sprawiedliwości, Miasto Jest Nasze i Konfederacji. Radni oczekują od prezydenta miasta m.in. informacji o wynikach kontroli w Szpitalu Południowym, okolicznościach zatrudnienia tam radnego KO, rozliczania godzin pracy lekarzy, a także tzw. VIP Roomu oraz przyspieszonej ścieżki przyjęć na SOR. Radni chcą też dymisji zastępcy prezydenta miasta.

Kim jest Dawid Kacprzyk? Kontrowersyjne zarobki radnego KO

Wprowadzone do porządku obrad punkty to pokłosie publikacji portalu Zero.pl, który opisał sprawę lekarza Dawida Kacprzyka - jako koordynator SOR-u w Szpitalu Południowym, a także radny KO warszawskiej dzielnicy Ursus, miał w trakcie specjalizacji z anestezjologii zarobić w ubiegłym roku 1,6 mln zł. Na prowadzonym przez Kacprzyka oddziale politycy Koalicji Obywatelskiej mieli być przyjmowani bez kolejki, a kompleksowe badania miały być im wykonywane niemal bezpośrednio po dokonaniu przez nich rejestracji.

Dawid Kacprzyk w poniedziałek zrezygnował z członkostwa w KO, a w czwartek z mandatu radnego dzielnicy Ursus; zwrócił też szpitalowi część wypłaconych mu pieniędzy - pół miliona złotych.

Kontrole NFZ, prokuratury i PIP w warszawskim szpitalu

W Szpitalu Południowym trwają kontrole prowadzone przez stołeczny ratusz i Narodowy Fundusz Zdrowia. Sprawę opisywanych w lecznicy nieprawidłowości bada prokuratura. Toczy się też postępowanie Naczelnej Izby Lekarskiej.

Prezydent Warszawy odwołał zarząd i radę nadzorczą szpitala. Zapowiedział też odpolitycznienie innych rad miejskich spółek.

Prokurator generalny Waldemar Żurek zapowiedział, że prokuratura zbada, czy Rafał Trzaskowski wiedział o nieprawidłowościach w szpitalu. Oprócz miejskich urzędników, prokuratorów i urzędników NFZ placówkę prześwietli także PIP.