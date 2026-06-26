W dniach 30 czerwca oraz 1 i 2 lipca w warszawskim Miasteczku Ruchu Drogowego odbędą się egzaminy na kartę rowerową. Sprawdzian organizowany przez Straż Miejską to szansa dla uczniów na uzyskanie uprawnień do samodzielnej jazdy.



Uprawnienia do kierowania rowerem po drogach publicznych są obligatoryjne dla osób pomiędzy 10. a 18. rokiem życia. Z tego powodu letnia sesja egzaminacyjna skierowana jest do uczniów szkół podstawowych, którzy najpóźniej w dniu weryfikacji umiejętności skończą 10 lat.

Reklama Reklama

Przystąpienie do procedury wymaga jednak dopełnienia formalności szkolnych. Kluczowym warunkiem jest wcześniejsze uzyskanie pisemnej akceptacji od dyrektora placówki, do której uczęszcza dziecko. Ponadto kandydat musi pojawić się na miejscu pod opieką osoby dorosłej.

Wymagane dokumenty i przebieg egzaminu

Osoby podchodzące do sprawdzianu przy ul. Sołtyka muszą posiadać przy sobie dokument tożsamości ze zdjęciem oraz datą urodzenia (np. legitymację szkolną) oraz uzupełniony arkusz zaliczeń z podpisem opiekuna prawnego.

Sam proces weryfikacji składa się z dwóch etapów:

Teoretycznego: realizowanego w formie testu wiedzy,

Praktycznego: polegającego na samodzielnym przejeździe rowerem po wyznaczonym torze miasteczka ruchu.

Organizatorzy przewidzieli udogodnienie dla uczniów, którzy zaliczyli już teorię w swojej szkole. Mogą oni przystąpić wyłącznie do sprawdzianu praktycznego. Warunkiem jest okazanie oficjalnego arkusza MEN 28, na którym widnieje potwierdzenie zdania testu, opatrzone pieczęcią szkoły oraz podpisem dyrektora.

Procedura zapisów i wydanie dokumentu

Zgłoszenia chętnych przyjmowane są wyłącznie drogą telefoniczną od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00–14:00. Do dyspozycji rodziców oddano numery: 22 598 60 31, 22 598 60 32, 723 986 198 oraz 723 986 086. Warto pamiętać, że akcja cieszy się dużym zainteresowaniem – w ubiegłorocznej edycji w Miasteczku Ruchu Drogowego swoje umiejętności testowało 295 dzieci.

Zaliczenie obu części egzaminu nie oznacza natychmiastowego odbioru dokumentu na miejscu. Egzaminator wpisuje pozytywny wynik do arkusza MEN 28, który uczeń lub jego opiekun musi osobiście dostarczyć do sekretariatu własnej szkoły. To właśnie dyrektor placówki oświatowej, na podstawie otrzymanej dokumentacji, formalnie wydaje kartę rowerową.