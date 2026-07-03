Prezydent stolicy, Rafał Trzaskowski, poinformował o przyjęciu rezygnacji dwóch wiceprezydentek: Renaty Kaznowskiej oraz Aldony Machnowskiej-Góry. Decyzja ta ma bezpośredni związek z głośnymi w ostatnim czasie nieprawidłowościami w Warszawskim Szpitalu Południowym, w tym z bulwersującymi doniesieniami dotyczącymi tamtejszego prosektorium.



Prezydent Warszawy podkreślił, że choć o ewentualnej winie będą decydować powołane do tego organy, w tym prokuratura i sąd, to w sprawach publicznych standardy odpowiedzialności muszą być wyższe niż w życiu prywatnym.

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Jednocześnie Rafał Trzaskowski zapowiedział radykalny krok w kierunku odpartyjnienia zarządów i rad nadzorczych wszystkich miejskich spółek. Osoby w nich zasiadające otrzymały czas do końca lipca na podjęcie jasnej decyzji: albo praca na rzecz Warszawy, albo zachowanie członkostwa w partii politycznej (bez względu na to, czy mowa o KO, PSL czy Lewicy). Nazwiska nowych wiceprezydentów mają zostać ogłoszone w stosownym czasie.

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