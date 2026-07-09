Warszawscy drogowcy ruszają na zakupy i zapowiadają zmiany w systemie kontroli prędkości. Na stołeczne ulice trafią zupełnie nowe fotoradary, a część dotychczasowych urządzeń zmieni swoje dotychczasowe lokalizacje.



Zarząd Dróg Miejskich ogłosił przetarg na zakup trzech urządzeń, które zostaną zamontowane w pustych w tej chwili totemach. Dodatkowo wymienione zostaną urządzenia w czterech działających.

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Gdzie staną nowe fotoradary w Warszawie?

Nowe urządzenia trafią do pustych masztów fotoradarowych na ulicy Górczewskiej przy Konarskiego, Alei Krakowskiej przy Komitetu Obrony Robotników i Powstańców Śląskich przy Człuchowskiej.

Wymienione zostaną także cztery urządzenia w fotoradarach stojących na Trakcie Brzeskim przy Objazdowej, Słomińskiego przy Moście Gdańskim, na Przyczółkowej i Armii Krajowej w Wesołej.

Oferty można składać do 3 sierpnia. Wybrany wykonawca będzie miał 100 dni od podpisania umowy na zamontowanie urządzeń.

Odcinkowy pomiar prędkości w Warszawie: Wisłostrada i Most Poniatowskiego

Maciej Dziubiński z ZDM powiedział PAP, że drogowcy podpisali już umowę na montaż odcinkowego pomiaru prędkości na Wisłostradzie, a w najbliższym czasie na Moście Poniatowskiego.

Fotoradar, który stał przy wylocie tunelu Wisłostrady, zostanie przeniesiony na ulicę Wóycickiego. Z sześciu urządzeń, które stoją na Moście Poniatowskiego, jedno zostało już zdemontowane i w kwietniu stanęło na skrzyżowaniu ul. Grochowskiej i Zamienieckiej. W styczniu doszło tam do wypadku, w którym zginął sześcioletni chłopiec, a trzy kobiety zostały poszkodowane.

Przeprowadzka fotoradarów z Mostu Poniatowskiego

Pozostałe fotoradary z Mostu Poniatowskiego staną na Trasie Łazienkowskiej przy Torwarze, Alei Solidarności przy Szwedzkiej, Starzyńskiego przy Moście Gdańskim, Alei Niepodległości przy Woronicza i Alei Wilanowskiej przy Domaniewskiej.

Pierwotnie na Moście Poniatowskiego miał zostać zamontowany odcinkowy pomiar prędkości, jednak ratusz odstąpił od tego pomysłu, gdyż za pierwszym razem nie wpłynęła żadna oferta, a za drugim zgłosiła się jedna firma, która realizację inwestycji wyceniła na blisko 5 mln zł – czyli prawie trzykrotnie więcej, niż wynosił przeznaczony na to zadanie budżet.