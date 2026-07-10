Dramatyczne sceny przed siedzibą Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości w Warszawie. Agresywny mężczyzna uzbrojony w kastet i maczetę zaatakował funkcjonariuszy, raniąc trzech z nich.



Mężczyzna zaatakował w piątek policjantów Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Do ataku doszło przed siedzibą biura na Ursynowie. Jeden z policjantów z raną nogi został przewieziony do szpitala.

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Atak na policjantów w Warszawie. Są ranni funkcjonariusze

- W piątek rano mężczyzna zaatakował jednego z policjantów CBZC przed wejściem do siedziby. Mężczyzna mówił, że jest przez policjantów z tego biura podsłuchiwany i prześladowany. Miał założone kastety, a w plecaku maczetę - powiedziała PAP rzeczniczka CBZC st. asp. Monika Przestrzelska.

Policjanci szybko obezwładnili napastnika, jednak ponieważ był agresywny musieli użyć gazu pieprzowego. - W trakcie szarpaniny lekko rannych zostało trzech policjantów, jeden z nich uderzony został w nogę kastetem i karetką został przewieziony do szpitala. Policjant zaatakowany przed wejściem do biura ma lekkie zadrapania na szyi do kastetu - zaznaczyła policjantka.

Dodała, że w tej chwili policjanci prowadzą czynności z zatrzymanym mężczyzną. Prawdopodobnie zostaną mu przedstawione zarzuty naruszenia nietykalności cielesnej, znieważenia funkcjonariusza i gróźb karalnych.