Dziki na Żoliborzu. Jak bezpiecznie reagować na spotkanie?

Warszawa, w tym Żoliborz, stała się dla dzików atrakcyjnym miejscem do życia ze względu na łatwy dostęp do pożywienia i brak naturalnych wrogów. Proces ten, nazywany synurbizacją, sprawia, że dzikie zwierzęta przestają bać się bliskości ludzi. Choć widok dzika w mieście staje się codziennością, warto pamiętać o kilku zasadach, które zapewnią bezpieczeństwo nam i naszym podopiecznym.
Najważniejszą zasadą przy spotkaniu z dzikiem jest zachowanie dystansu i opanowanie. Jeśli zobaczymy zwierzę na swojej drodze, nie powinniśmy uciekać ani wykonywać gwałtownych ruchów, ponieważ może to sprowokować atak. Najlepiej powoli i po cichu się wycofać. Szczególną czujność należy zachować, gdy widzimy lochę z młodymi – matka w obronie warchlaków potrafi być bardzo zdeterminowana. W skrajnej sytuacji, gdy zwierzę ruszy w naszym kierunku, najlepiej szukać schronienia na podwyższeniu lub za grubym drzewem.
Dla dzika każdy pies to potencjalny agresor, bez względu na to, jak łagodne ma usposobienie. Jeśli spacerujemy z pupilem w miejscach, gdzie widywane są dziki, bezwzględnie trzymajmy go na smyczy. Szczekanie lub podbieganie psa do dzikiej zwierzyny to niemal gwarancja niebezpiecznej konfrontacji. Eksperci radzą, by unikać spacerów w zarośniętych miejscach oraz w okolicach parków o świcie i zmierzchu, kiedy zwierzęta te wykazują największą aktywność.
Głównym powodem, dla którego dziki opuszczają lasy i wchodzą między bloki, jest jedzenie. Zapach resztek żywności przyciąga je z ogromnych odległości. Dlatego tak ważne jest, aby nie dokarmiać ich celowo i dbać o porządek wokół śmietników. Pojemniki na odpady powinny być zawsze szczelnie zamknięte, a worki z domowymi odpadami wystawiane dopiero tuż przed przyjazdem śmieciarki. Warto też zrezygnować z wyrzucania resztek jedzenia na trawniki, co często robimy z myślą o ptakach czy wolnożyjących kotach.
Sama obecność dzika, który spokojnie żeruje i nie wykazuje agresji, nie wymaga interwencji służb. Pomoc należy wezwać tylko w uzasadnionych przypadkach: gdy zwierzę jest ranne, uwięzione w zamkniętej strefie, np. na placu zabaw, lub gdy doszło do kolizji drogowej. W takich sytuacjach warto skontaktować się z pracownikami terenowymi Lasów Miejskich (tel. 600 020 746 lub 600 020 747) lub Ośrodkiem Rehabilitacji Zwierząt (tel. 722 008 151). W sprawach dotyczących mniejszych zwierząt lub ptaków niezmiennie pomaga Ekopatrol Straży Miejskiej pod numerem 986.