-1.9°C
1002.4 hPa
Życie Warszawy
Reklama

Przygoda na Mariensztacie. Jak przychodziło nowe na ekranie

Publikacja: 26.01.2026 09:20

Aktorzy odgrywający role robotników, wypadają niezwykle wiarygodnie – zarówno Janek Szarliński , w

Aktorzy odgrywający role robotników, wypadają niezwykle wiarygodnie – zarówno Janek Szarliński , w którego postać wcielił się Tadeusz Schmidt, jak też Hanka Ruczajówna – dziewczyna z opoczyńskiego, wykreowana brawurowo przez Lidię Korsakównę, budzą sympatię.

Foto: mat. pras.

Szymon Patoka
25 stycznia 1954 roku odbyła się premiera filmu „Przygoda na Mariensztacie”. Barwny film, reżyserowany przez Leonarda Buczkowskiego, odniósł niebywały sukces. W nieskomplikowanej fabule udało się pogodzić taniec, piosenkę, kulturę ludową; zjawisko migracji ludności wiejskiej do miast, a także aktywizację zawodową kobiet.

W krzywym zwierciadle, za pomocą żartobliwych kwestii, wskazano uwagę na ważny problem – w nowych realiach bardzo wiele kobiet – w tym takich, które straciły mężów na wojnie, musiało ciężko pracować.

"Przygoda na Mariensztacie" plakat filmu

"Przygoda na Mariensztacie" plakat filmu

Foto: mat. pras.

Nowa rzeczywistość - miasto powstaje na nowo

Już pierwsze sceny filmu, za pomocą symboli, upewniają nas, że żyjemy w nowych czasach. Na budowach pracują nowoczesne maszyny, wśród huku i kurzu padają ruiny, by ustąpić miejsca nowym domom. W kolejnym ujęciu widzimy sprawność organizacji; dźwig dostarcza murarzom cegłę, tuż obok zbrojarz skręca stalowe pręty, szerokim strumieniem leje się beton. Budowa jest nowoczesna, zmechanizowana, i wspierana siłami członków ZMP – „Pieśnią i tańcem witamy Warszawę" - głosi napis na jednej z ciężarówek zmierzających do miasta.

W kolejnym ujęciu podróżują członkowie „Zespołu Świetlicowego ze Złocienia", w rzeczywistości - członkowie Zespołu Pieśni i Tańca „Mazowsze". Podczas wycieczki, widz wraz ze zwiedzającymi miasto członkami zespołu ogląda powstającą z gruzów Warszawę - osiedle Mariensztat, schody ruchome przy Trasie W-Z, figurę Przekupki dłuta Barbary Zbrożyny. Obraz sugeruje, że miasto powstaje na nowo, piękniejsze niż przed wojną; przewodnik pokazuje wycieczce odbudowany pomnik Adama Mickiewicza, nowy wówczas CDT, Łazienki Królewskie. Wreszcie główna bohaterka – Hanka Ruczajówna, odłącza się od grupy.

"Przygoda Na Mariensztacie" rzeczywistość socrealistyczną pokazuje w formie romantycznej komedii

"Przygoda Na Mariensztacie" rzeczywistość socrealistyczną pokazuje w formie romantycznej komedii

Foto: mat. pras.

Reklama
Reklama

Spotkanie na budowie – lekka treść w stalinowskich realiach

Z podziwem ogląda dłuższą chwilę pomnik Feliksa Dzierżyńskiego – nowe wówczas dzieło Zbigniewa Dunajewskiego, następnie MDM, ale mija także straszliwie zniszczony Prudential. Wreszcie trafia na Muranów, gdzie znów pracują lśniące maszyny, zachwalane zresztą przez gapiów, i wówczas , zaczepiona, poznaje grupę pracujących na budowie robotnic przybyłych z prowincji. "Nasza Warszawa" - mówi jedna z nich. Pracujemy tu, budujemy Warszawę, to i nasza. Chwilę później, zagadnięta rozmawia z murarzami.

Jednym z nich okazuje się przodownik pracy, Janek Szarliński; choć pierwsze spotkanie trwa tylko chwile, drogi bohaterów przecinają się znów na Mariensztacie, gdzie Hanka występuje ze swym zespołem. Para tańczy cały wieczór na mariensztackim rynku; wreszcie Hanka – wyraźnie zauroczona, musi opuścić zabawę i jechać do domu – na wieś. Jednak wspomnienie poznanego w Warszawie Janka każe wrócić do miasta, i go odszukać. Na kanwie fabuły wywiązuje się uczucie; film łączy mimo lekkiej treści stalinowskie realia z dobrym, przedwojennym kunsztem twórców.

Suma talentów - na naukę musiały starczyć dwa tygodnie

Scenarzysta – Ludwik Starski, był już wówczas doświadczonym twórcą; przed wojną pracował jako dziennikarz, autor tekstów kabaretowych, i oczywiście scenarzysta –pracował nad takimi obrazami jak „Pieśniarz Warszawy” czy „Piętro wyżej”. Leonard Buczkowski – reżyser, który w 1928 roku debiutował niemym filmem „Szaleńcy”, miał stanąć przed nie lada wyzwaniem: stworzeniem – po raz pierwszy w Polsce, filmu barwnego. Filmowcy nie mieli doświadczenia z tą technologią; taśma Sowkolor pochodziła z ZSRR, kamera – z NRD, natomiast na praktyczną naukę musiały starczyć dwa tygodnie spędzone w czeskiej Pradze, gdzie w wytwórni Barrandov Leonard Buczkowski, scenograf Roman Mann i charakteryzator Jan Dobracki uczyli się pracować z nową technologią. Buczkowski ze Starskim po wojnie zrobili wspólnie „Zakazane piosenki” i „Skarb” – filmy niezwykle udane i dobrze przyjęte; dali się więc poznać jako twórcy kompetentni i sprawni. Problemem była kolorowa taśma, lecz filmowców w tej kwestii wspierał radziecki konsultant Fiodor Firsow.

Polecane
Szpital św. Zofii w 1912 roku
warszawskie historie...
Nowy szpital położniczy w Warszawie

Przepis na sukces – miłość w socrealistycznych dekoracjach

Sumą talentów obu twórców był film, który rzeczywistość socrealistyczną pokazuje w formie romantycznej komedii: jest w niej piękne uczucie, ale też współzawodnictwo pracy, równouprawnienie kobiet i walka płci – w komediach temat poruszany od dziesięcioleci, ale po raz pierwszy w realiach socrealistycznych. Jest też pierwiastek ludowy – wspaniały Zespół Pieśni i Tańca Mazowsze, występujący na scenie przyozdobionej hasłem „Cały Naród Buduje Swoją Stolicę”. Aktorzy odgrywający role robotników, wypadają niezwykle wiarygodnie – zarówno Janek Szarliński , w którego postać wcielił się Tadeusz Schmidt, jak też Hanka Ruczajówna – dziewczyna z opoczyńskiego, wykreowana brawurowo przez Lidię Korsakównę, budzą sympatię.

Gwiazda z przypadku – Buczkowskie wypatrzył Korsakównę

Lidia Korsakówna zresztą – zaledwie osiemnastoletnia, rzeczywiście występowała wówczas w zespole Mazowsze; jednak po sukcesie „Przygody na Mariensztacie” postanowiła bez reszty poświęcić się aktorstwu. O tym, że zagrała w filmie, zadecydował przypadek; reżyser Leonard Buczkowski w lipcu 1952 opowiadał o tym na łamach „Życia Warszawy”.

Reklama
Reklama
Zainteresowany Lidią Korsakówną (na okładce "Filmu") reżyser zaprosił ją na zdjęcia próbne; pokonała

Zainteresowany Lidią Korsakówną (na okładce "Filmu") reżyser zaprosił ją na zdjęcia próbne; pokonała 600 innych kandydatek.

Foto: mat. arch.

Kandydatkę do głównej roli trudno było wybrać – wszystkie, choć piękne i zdolne, nie miały w sobie „tego czegoś”; jakiejś iskry, która rozjaśni ten film. I wówczas – tam w Pradze, w wytwórni Barrandov, reżyser przypadkiem spotkał polski zespół „Mazowsze”, zaś w nim wypatrzył Lidię Korsakównę. Wchodząca dopiero w dorosłość dziewczyna pochodziła z Baranowicz na grodzieńszczyźnie; czas wojny bardzo ją doświadczył – wywieziona na roboty, mając kilka lat, musiała oporządzać stado krów. A ona marzyła o tańcu, balecie, kulturze wysokiej - po wojnie zamieszkała z rodzicami w Wałbrzychu, skąd trafiła do baletu we wrocławskiej operze, następnie do Mazowsza.

Projekcja współczesności - połączenie makiet ze zdjęciami plenerowymi

Zainteresowany Korsakówną reżyser zaprosił ją na zdjęcia próbne; pokonała 600 innych kandydatek. Przy okazji kierownik artystyczny Mazowsza Tadeusz Sygietyński obiecał napisać muzykę do filmu – tak powstał wspaniały walczyk „Jak przygoda, to tylko w Warszawie”, oraz piosenka „To idzie młodość” – obie do słów Ludwika Starskiego.

W ówczesnym „Życiu Warszawy” Buczkowski zapowiadał: „Przygoda” będzie zawierać dużo śpiewu, dużo muzyki, tańca, dużo, dużo szczerego humoru i zabawnych sercowych perypetii - słowem dużo nowej, młodej Warszawy”. I o scenografiach: „Rzecz dziać się będzie współcześnie. To znaczy, że aby nadążyć za tą współczesnością musimy dziś już sięgnąć w przyszłość i pokazać Warszawę taką, jak wyglądać będzie w chwili, gdy film wejdzie na ekrany. To znaczy, że między innym i musimy już dziś filmować... gotową MDM. MDM zapiętą na ostatni guzik, pokażemy oczywiście, stosując połączenie makiet ze zdjęciami plenerowymi z autentycznych, wybudowanych i wykończonych już odcinków MDM. Właśnie w tym celu wyrasta w tej chwili w Łodzi, na terenie tamtejszego atelier... druga Marszałkowska Dzielnica Mieszkaniowa i drugi Mariensztat, na który przeniesiemy się po zakończeniu plenerowych zdjęć w Warszawie”.

w Łodzi, na terenie tamtejszego atelier wyrosła druga Marszałkowska Dzielnica Mieszkaniowa i drugi M

w Łodzi, na terenie tamtejszego atelier wyrosła druga Marszałkowska Dzielnica Mieszkaniowa i drugi Mariensztat,

Foto: mat. pras.

Roman Mann – prywatnie stryj znanego dziennikarza Wojciecha Manna, jako wykształcony architekt i scenograf na filmowym planie pokazał niezwykły kunszt; w łódzkim Parku Poniatowskiego zbudował dekoracje łudząco podobne do warszawskiego Mariensztatu, jednak dające przestrzeń filmowcom. Bez zgiełku Trasy W-Z, za to z działającą fontanną i zegarem. Plener był łudząco podobny.

Reklama
Reklama

Osiedle symbol - Mariensztat

Mariensztat, dziś nieco zapomniany, w tamtych latach rzeczywiście odniósł niezwykły sukces;  oddane do użytku 22 lipca 1949 zaprojektowane przez zespół Zygmunta Stępińskiego osiedle było niezwykle udane. Przede wszystkim było jednak symbolem nowej, odradzającej się Warszawy, bo o niej głównie jest ten film.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Rynek mieszkaniowy w Warszawie jest trudny dla kupująych
rynek nieruchomości

Najdroższe mieszkania w Warszawie. Ceny w stolicy nie pozwalają odetchnąć

Mężczyzna dokonał kradzieży kilkuset wiązek naturalnych włosów.
bezpieczeństwo

Ukradł włosy na Wilanowie. Policja złapała go na Bemowie

Radna Marta Szczepańska stawia szereg pytań do Rafała Trzaskowskiego o nieprawidłowości w Schronisku
zwierzę warszawskie

Nieprawidłowości w Schronisku na Paluchu. Zawiadomiono prezydenta

Na błoniach znajduje się finałowe miasteczko. Oprócz koncertów, czeka tam wiele atrakcji od sponsoró
finał wośp

34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jak wrócić z imprezy?

Trwa 34. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
wielka orkiestra świątecznej pomocy

Koncert finałowy WOŚP na błoniach Stadionu Narodowego

Rok 2026 został ogłoszony Rokiem Andrzeja Wajdy przez Senat RP, by uczcić 100. rocznicę jego urodzin
obchody

Warszawa świętuje Rok Andrzeja Wajdy

Lucyna nie żyła i że znaleziono ją pod oknami domu, w którym mieszkała. Domu, który Warszawiacy od l
warszawskie historie szczepańskiego

Z 14 piętra na warszawski bruk. Część I

Teatr Kamienica wystosował petycję do władz Warszawy w sprawie pierwokupu miejskich lokali przez ins
instytucje kultury

Teatr Kamienica na zakręcie. Petycja o prawo pierwokupu na ratunek

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA