Chaos i brak nadzoru na Trasie Łazienkowskiej. Przebudowa wiaduktów złapie kolejne opóźnienie?

Audyt wskazuje m.in. na niezgodność przebiegu ekranów akustycznych w pozwoleniu na budowę względem wydanej wcześniej decyzji środowiskowej
Warszawiacy przywykli już do widoku ciężkiego sprzętu w rejonie ulicy Paryskiej. Choć oficjalne komunikaty wciąż podtrzymują nadzieję na finał prac w połowie 2026 roku, najnowsze dokumenty i ustalenia kontrolne rzucają na tę obietnicę spore wątpliwości.
Fundamentem obecnych problemów, jak wynika z najnowszego audytu, którego fragmenty ujawnił radny Pragi-Południe Robert Migas, jest skrajnie nierzetelna dokumentacja projektowa. Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta przyjął opracowanie przygotowane przez firmę Schuessler-Plan bez należytej weryfikacji merytorycznej. Projektanci założyli, że remont ograniczy się jedynie do wymiany nawierzchni, podczas gdy rzeczywisty stan podbudowy drogi wymagał całkowitej rekonstrukcji. Pomyłka nie tylko wydłużyła czas realizacji o rok, ale również wydrenowała miejską kasę o dodatkowe dziewięć milionów złotych. Pojawiają się przy tym pytania o odpowiedzialność, ponieważ miasto, chcąc zachować dobre relacje z projektantem realizującym inne kluczowe inwestycje, unika zdecydowanych kroków prawnych i dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi.
Równie niepokojąco wygląda kwestia bieżącej kontroli nad postępami prac. Rola Inżyniera Kontraktu, który ma stanowić merytoryczne zabezpieczenie interesów miasta na placu budowy, została w tym przypadku zmarginalizowana przez biurokratyczny chaos. Po odejściu poprzedniego nadzorcy na skutek konfliktu z urzędnikami, budowa przez blisko pół roku toczyła się bez formalnego nadzoru. Próba zakontraktowania nowego inżyniera z wolnej ręki zakończyła się interwencją Urzędu Zamówień Publicznych, co jeszcze bardziej sparaliżowało procesy decyzyjne. W obliczu informacji, że dotychczasowa umowa na nadzór wygasła w kwietniu 2025 roku, zasadne staje się pytanie, kto obecnie bierze odpowiedzialność za jakość wylewanego betonu i montowanych konstrukcji na wiadukcie południowym.
Kolejnym zarzewiem konfliktu, który może zablokować otwarcie trasy nawet po zakończeniu prac budowlanych, jest kwestia ochrony przed hałasem. Audyt wskazuje na niezgodność przebiegu ekranów akustycznych w pozwoleniu na budowę względem wydanej wcześniej decyzji środowiskowej. To nie jest jedynie drobna nieścisłość w dokumentach, lecz prawna mina. Brak spójności w tym zakresie może uniemożliwić uzyskanie pozwolenia na użytkowanie i skutkować sytuacją, w której gotowy obiekt pozostanie zamknięty dla ruchu przez kolejne miesiące niezbędne na prostowanie urzędniczych zaniechań.
Podczas gdy urzędnicy i projektanci przerzucają się odpowiedzialnością, codzienność mieszkańców Saskiej Kępy staje się coraz trudniejsza. Sygnały płynące od osób próbujących poruszać się w rejonie inwestycji są alarmujące. Internauci i lokalni społecznicy wskazują na niepoprawne zabezpieczenie terenu prac, gdzie barierki i wygrodzenia są ustawiane chaotycznie, często zagrażając bezpieczeństwu pieszych oraz rowerzystów. Brak ciągłości tras i niejasne oznakowanie tymczasowe dopełniają obrazu chaosu. Co gorsza, na samym placu budowy coraz rzadziej widać robotników, co budzi uzasadnione podejrzenia, że deklarowany termin zakończenia inwestycji w lipcu 2026 roku znów zostanie przesunięty. Radny Robert Migas w swojej interpelacji domaga się jasnych odpowiedzi, czy miasto panuje jeszcze nad tą inwestycją.