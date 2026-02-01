Warszawa zyska jeden z największych akumulatorów ciepła w UE

Magazyn pomieści 61 tys. m3 wody podgrzewanej do temperatury 98 st. Celsjusza, co można porównać do objętości 24 basenów olimpijskich.
Na terenie elektrociepłowni Żerań rozpoczęły się prace budowlane z wykorzystaniem ciężkiego sprzętu. Głównym elementem inwestycji jest cylindryczny zbiornik o wysokości ok. 70 m i średnicy 36 m. Po zakończeniu prac obiekt ten stanie się jednym z największych tego typu urządzeń w Unii Europejskiej, wyprzedzając pod względem pojemności dotychczasowego rekordzistę z niemieckiego Mannheim.
Magazyn pomieści 61 tys. m3 wody podgrzewanej do temperatury 98 st. Celsjusza, co można porównać do objętości 24 basenów olimpijskich.
Zastosowanie technologii akumulacji pozwoli na zmagazynowanie niemal 10 teradżuli energii cieplnej. System umożliwi przekazywanie ciepła do warszawskiej sieci z mocą około 230 MWt, co w warunkach zimowych wystarczy do zabezpieczenia potrzeb grzewczych 75 tys. mieszkań. Dzięki tej inwestycji system ciepłowniczy stanie się bardziej elastyczny, umożliwiając dostosowanie produkcji do zmiennego zapotrzebowania odbiorców w ciągu doby.
Nowy obiekt jest kluczowym elementem strategii dekarbonizacji. Szacuje się, że w latach 2028-2050 funkcjonowanie akumulatora pozwoli na ograniczenie emisji dwutlenku węgla o ok. 20 tys. ton rocznie. Jest to wartość odpowiadająca zanieczyszczeniom generowanym przez 12 tys. aut osobowych. Dodatkowo przewiduje się spadek emisji tlenków azotu o 20 ton oraz oszczędność gazu ziemnego na poziomie 700 tys. gigadżuli w skali roku. Podobne, choć mniejsze rozwiązanie z powodzeniem funkcjonuje już w EC Siekierki.
Ze względu na masę i gabaryty konstrukcji, budowę poprzedziły zaawansowane prace geotechniczne. Podłoże wzmocniono betonowymi kolumnami formowanymi świdrem ciągłym pod ciśnieniem. Prawidłowość wykonania fundamentów potwierdziły specjalistyczne testy statyczne i badania ciągłości.
Zakończenie budowy zbiornika planowane jest na kwiecień 2027 roku. Po przejściu niezbędnych testów, we wrześniu 2027 roku, obiekt zostanie oficjalnie oddany do eksploatacji.
Trwa proces modernizacji żerańskiego zakładu, którego celem jest całkowite odejście od spalania węgla do 2035 roku.