Warszawa zyska jeden z największych akumulatorów ciepła w UE

W Elektrociepłowni Żerań trwa budowa nowoczesnego magazynu energii o pojemności 61 tys. m sześc. Inwestycja ORLEN Termiki pozwoli uzyskać znacznie większą elastyczność i efektywniejsze zarządzanie ogrzewaniem stolicy oraz cel ekologiczny - znaczącą redukcję emisji zanieczyszczeń.



Na terenie elektrociepłowni Żerań rozpoczęły się prace budowlane z wykorzystaniem ciężkiego sprzętu. Głównym elementem inwestycji jest cylindryczny zbiornik o wysokości ok. 70 m i średnicy 36 m. Po zakończeniu prac obiekt ten stanie się jednym z największych tego typu urządzeń w Unii Europejskiej, wyprzedzając pod względem pojemności dotychczasowego rekordzistę z niemieckiego Mannheim.

Magazyn pomieści 61 tys. m3 wody podgrzewanej do temperatury 98 st. Celsjusza, co można porównać do objętości 24 basenów olimpijskich.

Potencjał energetyczny i bezpieczeństwo dostaw

Zastosowanie technologii akumulacji pozwoli na zmagazynowanie niemal 10 teradżuli energii cieplnej. System umożliwi przekazywanie ciepła do warszawskiej sieci z mocą około 230 MWt, co w warunkach zimowych wystarczy do zabezpieczenia potrzeb grzewczych 75 tys. mieszkań. Dzięki tej inwestycji system ciepłowniczy stanie się bardziej elastyczny, umożliwiając dostosowanie produkcji do zmiennego zapotrzebowania odbiorców w ciągu doby.