Życie Warszawy
Nowe Alternatywy na Ursynowie. Powstanie osiedle z publiczną szkołą specjalną?

Publikacja: 30.01.2026 16:15

Zabudowa ma być kaskadowa – od dwupiętrowych budynków przy ul. Rolnej do ośmiopiętrowych obiektów w głębi terenu.

Foto: mat. pras.

M.B.
Inwestor przygotowuje budowę nowoczesnego kompleksu mieszkalnego przy ul. Gandhi. Projekt realizowany w trybie specustawy zakłada powstanie ponad 300 mieszkań, lokali usługowych oraz pierwszej w dzielnicy publicznej podstawowej szkoły specjalnej.

Spółka EDU PRO, należąca do Matexi Polska, rozpoczęła procedurę w formule lex deweloper dla terenu położonego w kwartale ulic Gandhi, Polskie Drogi, Rolnej i Pustułeczki.

Obecnie trwa etap konsultacji społecznych, który ma pozwolić na dopasowanie inwestycji do potrzeb lokalnej społeczności. Koncepcja architektoniczna, przygotowana przez LaterGrupę, zakłada budowę osiedla liczącego od 260 do 330 mieszkań o zróżnicowanych metrażach. Zabudowa ma być kaskadowa – od dwupiętrowych budynków przy ul. Rolnej do ośmiopiętrowych obiektów w głębi terenu.

Infrastruktura usługowa i parkingowa

Uzupełnieniem funkcji mieszkalnej będzie dwukondygnacyjny pawilon usługowy oraz około 30 lokali w parterach budynków, przeznaczonych na sklepy, kawiarnie czy punkty medyczne. Projekt kładzie duży nacisk na ekologię i transport alternatywny.

Koncepcja architektoniczna, przygotowana przez LaterGrupę, zakłada budowę osiedla liczącego od 260 do 330 mieszkań o zróżnicowanych metrażach.

Foto: mat. pras.

Pod ziemią zaplanowano parking na 330-400 samochodów, co pozwoli na wyłączenie ruchu kołowego z powierzchni osiedla. Dla rowerzystów przewidziano od 600 do niemal 800 miejsc postojowych. Przestrzeń między budynkami pozostanie otwarta i ogólnodostępna, a łączna powierzchnia zieleni wyniesie około 7,5 tys. m2.

Nowa szkoła i rewitalizacja Górki Rogal

Kluczowym elementem propozycji dewelopera są inwestycje towarzyszące, realizowane na rzecz miasta. Inwestor zobowiązał się do budowy i przekazania dzielnicy publicznej szkoły podstawowej specjalnej dla uczniów z niepełnosprawnościami. Placówka z własną salą gimnastyczną i biblioteką ma zapewnić opiekę ok. 50 uczniom.

Dodatkowo deweloper zapowiedział zagospodarowanie terenu Górki Rogal. Planowane jest tam utworzenie naturalnego placu zabaw oraz nowych terenów rekreacyjnych, które zostaną odizolowane od ruchu ulicznego pasami zieleni.

Inwestor zobowiązał się do budowy i przekazania dzielnicy publicznej szkoły podstawowej specjalnej dla uczniów z niepełnosprawnościami.

Foto: mat. pras.

Dialog z mieszkańcami i dalsze kroki

Prezentowana koncepcja uzyskała już wstępne pozytywne opinie Biura Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy oraz Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. Obecnie deweloper prowadzi otwarte konsultacje, zachęcając mieszkańców do zgłaszania uwag poprzez dedykowaną stronę internetową oraz podczas spotkań informacyjnych zaplanowanych w lutym.

Po zakończeniu dialogu społecznego powstanie raport, a ostateczną decyzję o realizacji projektu Nowe Alternatywy podejmie w głosowaniu Rada m.st. Warszawy.

