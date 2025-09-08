Ciepło z nowego biurowca pomoże ogrzać około 800 mieszkań

Plusem tego rozwiązania są niższe rachunki za energię zużytą do ogrzewania i chłodzenia budynku, ponieważ opłaty za ciepło z sieci bilansowane są przez ciepło wyprodukowane przez OZE i odsprzedane do sieci.

– Według naszych szacunków biurowiec zasili warszawską sieć ciepłowniczą taką ilością energii, jakiej rocznie potrzeba do ogrzania około 800 mieszkań. Stworzyliśmy zatem rozwiązanie, którego korzyści odczują nie tylko najemcy, ale także mieszkańcy Warszawy – dodaje Marcin Pazur, specjalista techniczny w Echo Investment.

Oszczędność energii w Office House

Office House jest zasilany energią pochodzącą ze źródeł odnawialnych, w tym paneli fotowoltaicznych. Biurowiec otacza też trójwarstwowa fasada z przeciwsłonecznego szkła z powłoką srebra, która utrzymuje optymalną temperaturę wewnątrz o każdej porze roku, ograniczając energię pobieraną do chłodzenia lub ogrzewania.

Ważną częścią Office House są dwie oranżerie, pełne zieleni loggie i obsadzone roślinnością balkony na każdym piętrze.

W celu ograniczenia zużycia zasobów naturalnych, na terenie obiektu prowadzona jest retencja wody opadowej, która wykorzystywana jest do podlewania roślin. Do końca 2026 roku sąsiedztwo biurowca wzbogaci się także o nowy park, który nie tylko uatrakcyjni przestrzeń publiczną, ale też wpłynie na ograniczenie efektu miejskiej wyspy ciepła.

Reklama Reklama

Budynek ma 32 tys. mkw. powierzchni biurowej, która docelowo będzie miejscem pracy dla ok. 3 000 osób. Pierwsi najemcy już wprowadzili się do nowych biur, a na parterze wkrótce pojawią się restauracje z ogródkami gastronomicznymi.