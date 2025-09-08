18.5°C
Życie Warszawy

Ciepło z nowego biurowca pomoże ogrzać około 800 mieszkań

Publikacja: 08.09.2025 17:05

Office House jest zasilany energią pochodzącą ze źródeł odnawialnych, w tym paneli fotowoltaicznych

Foto: materiały prasowe

rbi
Office House, który powstał w ramach kompleksu Towarowa 22, jest pierwszym w Polsce nowym budynkiem, w którym działa rozwiązanie oparte na ponownym wykorzystaniu ciepła odpadowego.

Office House to pierwszy gotowy budynek realizowanego w miejscu dawnej drukarni Domu Słowa Polskiego kompleksu Towarowa 22. Biurowiec pod adresem Wronia 10 otrzymał najwyższą w historii Warszawy ocenę 97,9 proc. w standardzie certyfikacji BREEAM (Outstanding).

– Zapotrzebowanie naszego biurowca na energię pierwotną jest o 32 proc. niższe niż w tradycyjnych budynkach – mówi Maciej Brzeziński z firny AFI Poland. – Rozwiązania takie jak wykorzystanie ciepła odpadowego, ale także retencja wody opadowej czy wykorzystanie materiałów z recyklingu pozwalają na ograniczenie wpływu na środowisko, adaptację do zmian klimatu i polityki klimatycznej Unii Europejskiej.

Nadwyżka ciepła z biurowca Office House trafia do miejskiej sieci

W typowym budynku biurowym ciepło odpadowe z klimatyzacji trafia do atmosfery. Dzięki wdrożeniu technologii „Węzeł Hybrydowy – Prosument Ciepła” produkcja ciepła i chłodu w biurowcu Office House są ze sobą połączone. Nadwyżka ciepła trafia do miejskiej sieci zarządzanej przez Veolia Energia Warszawa.

– Węzeł Hybrydowy - Prosument Ciepła to rewolucja w zarządzaniu energią w biurowcach. Łączy on miejskie ciepło z lokalnymi źródłami odnawialnymi, tworząc system, który nie tylko oszczędza, ale i produkuje energię – tłumaczy Piotr Ulicki, dyrektor handlowy i członek zarządu Veolia Energia Warszawa.

Plusem tego rozwiązania są niższe rachunki za energię zużytą do ogrzewania i chłodzenia budynku, ponieważ opłaty za ciepło z sieci bilansowane są przez ciepło wyprodukowane przez OZE i odsprzedane do sieci.

– Według naszych szacunków biurowiec zasili warszawską sieć ciepłowniczą taką ilością energii, jakiej rocznie potrzeba do ogrzania około 800 mieszkań. Stworzyliśmy zatem rozwiązanie, którego korzyści odczują nie tylko najemcy, ale także mieszkańcy Warszawy – dodaje Marcin Pazur, specjalista techniczny w Echo Investment.

Oszczędność energii w Office House

Office House jest zasilany energią pochodzącą ze źródeł odnawialnych, w tym paneli fotowoltaicznych. Biurowiec otacza też trójwarstwowa fasada z przeciwsłonecznego szkła z powłoką srebra, która utrzymuje optymalną temperaturę wewnątrz o każdej porze roku, ograniczając energię pobieraną do chłodzenia lub ogrzewania.

Ważną częścią Office House są dwie oranżerie, pełne zieleni loggie i obsadzone roślinnością balkony na każdym piętrze.

W celu ograniczenia zużycia zasobów naturalnych, na terenie obiektu prowadzona jest retencja wody opadowej, która wykorzystywana jest do podlewania roślin. Do końca 2026 roku sąsiedztwo biurowca wzbogaci się także o nowy park, który nie tylko uatrakcyjni przestrzeń publiczną, ale też wpłynie na ograniczenie efektu miejskiej wyspy ciepła.

Budynek ma 32 tys. mkw. powierzchni biurowej, która docelowo będzie miejscem pracy dla ok. 3 000 osób. Pierwsi najemcy już wprowadzili się do nowych biur, a na parterze wkrótce pojawią się restauracje z ogródkami gastronomicznymi.

