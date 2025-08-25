Pałac Saski: Ruszyły negocjacje w sprawie projektu odbudowy

25 sierpnia 2025 r. rozpoczął się historyczny etap w procesie odbudowy Pałaców Saskiego i Brühla. Spółka Pałac Saski oficjalnie zaprosiła do negocjacji pracownię architektoniczną WXCA Group sp. z o.o., która wygrała międzynarodowy konkurs na opracowanie projektu.



To przełomowy moment, który zbliża do rozpoczęcia prac budowlanych na placu Piłsudskiego.

Najlepsza koncepcja w konkursie architektonicznym

Zwycięską koncepcję odbudowy Pałaców Saskiego i Brühla oraz trzech kamienic przy ul. Królewskiej wybrano w dwuetapowym międzynarodowym konkursie. Wśród jedenastu pracowni, które wzięły udział w rywalizacji, to właśnie projekt WXCA Group okazał się najlepszy. Wyniki konkursu ogłoszono 12 października 2023 r.

Pałac Bruhla ma zostać odbudowany według koncepcji Bohdana Pniewskiego Foto: WXCA Group Sp. z o.o.

Głównym założeniem było przywrócenie budynkom ich zewnętrznego kształtu architektonicznego z 31 sierpnia 1939 r., czyli z dnia poprzedzającego wybuch II wojny światowej.

Najważniejsze założenia odbudowy

Projekt pracowni WXCA Group zakłada wkomponowanie Grobu Nieznanego Żołnierza w odbudowaną kolumnadę Pałacu Saskiego, przy czym sam pomnik ma zostać wyraźnie wyodrębniony. Wpisane do rejestru zabytków pozostałości piwnicznych murów Pałacu Saskiego zostaną wyeksponowane i udostępnione zwiedzającym.