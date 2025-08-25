13°C
Życie Warszawy

Pałac Saski: Ruszyły negocjacje w sprawie projektu odbudowy

Publikacja: 25.08.2025 19:45

Zwycięska koncepcja konkursowa autorstwa WXCA Group sp. z o.o.

Foto: WXCA Group sp. z o.o.

Foto: WXCA Group sp. z o.o.

M.B.
25 sierpnia 2025 r. rozpoczął się historyczny etap w procesie odbudowy Pałaców Saskiego i Brühla. Spółka Pałac Saski oficjalnie zaprosiła do negocjacji pracownię architektoniczną WXCA Group sp. z o.o., która wygrała międzynarodowy konkurs na opracowanie projektu.

To przełomowy moment, który zbliża do rozpoczęcia prac budowlanych na placu Piłsudskiego.

Najlepsza koncepcja w konkursie architektonicznym

Zwycięską koncepcję odbudowy Pałaców Saskiego i Brühla oraz trzech kamienic przy ul. Królewskiej wybrano w dwuetapowym międzynarodowym konkursie. Wśród jedenastu pracowni, które wzięły udział w rywalizacji, to właśnie projekt WXCA Group okazał się najlepszy. Wyniki konkursu ogłoszono 12 października 2023 r.

Pałac Bruhla ma zostać odbudowany według koncepcji Bohdana Pniewskiego

Foto: WXCA Group Sp. z o.o.

Foto: WXCA Group Sp. z o.o.

Głównym założeniem było przywrócenie budynkom ich zewnętrznego kształtu architektonicznego z 31 sierpnia 1939 r., czyli z dnia poprzedzającego wybuch II wojny światowej.

Najważniejsze założenia odbudowy

Projekt pracowni WXCA Group zakłada wkomponowanie Grobu Nieznanego Żołnierza w odbudowaną kolumnadę Pałacu Saskiego, przy czym sam pomnik ma zostać wyraźnie wyodrębniony. Wpisane do rejestru zabytków pozostałości piwnicznych murów Pałacu Saskiego zostaną wyeksponowane i udostępnione zwiedzającym.

Koncepcja odbudowy Pałacy Saskiego zakłąda zachowanie zabytkowych piwnic historycznej budowli

Foto: WXCA Group Sp. z o.o.

Foto: WXCA Group Sp. z o.o.

Koncepcja przewiduje także dodatkowe funkcje dla nowych budynków, m.in. salę plenarną na potrzeby Senatu w Pałacu Brühla oraz wielofunkcyjną salę koncertową w kamienicy Lessla, z widokiem na Ogród Saski.

Jednym z elementó rekonstrukcji będzie pawilon MSZ zaprojektowany przez Bohdana Pniewskiego

Foto: WXCA Group Sp. z o.o.

Foto: WXCA Group Sp. z o.o.

Co dalej w procesie odbudowy?

Zaproszenie do negocjacji to kolejny, formalny krok po zaakceptowaniu projektu umowy przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz pozytywnej opinii Prokuratorii Generalnej RP. Po pomyślnym zakończeniu negocjacji i podpisaniu umowy, pracownia WXCA Group rozpocznie prace projektowe. Opracowana przez nią dokumentacja budowlana będzie podstawą do wyboru Generalnego Wykonawcy i rozpoczęcia prac na placu Piłsudskiego.

Projekt pracowni WXCA Group zakłada wkomponowanie Grobu Nieznanego Żołnierza w odbudowaną kolumnadę

Projekt pracowni WXCA Group zakłada wkomponowanie Grobu Nieznanego Żołnierza w odbudowaną kolumnadę Pałacu Saskiego, przy czym sam pomnik ma zostać wyraźnie wyodrębniony.

Foto: WXCA Group Sp. z o.o.

Foto: WXCA Group Sp. z o.o.

