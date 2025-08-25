Pałac Saski: Ruszyły negocjacje w sprawie projektu odbudowy

Zwycięska koncepcja konkursowa autorstwa WXCA Group sp. z o.o.
To przełomowy moment, który zbliża do rozpoczęcia prac budowlanych na placu Piłsudskiego.
Zwycięską koncepcję odbudowy Pałaców Saskiego i Brühla oraz trzech kamienic przy ul. Królewskiej wybrano w dwuetapowym międzynarodowym konkursie. Wśród jedenastu pracowni, które wzięły udział w rywalizacji, to właśnie projekt WXCA Group okazał się najlepszy. Wyniki konkursu ogłoszono 12 października 2023 r.
Pałac Bruhla ma zostać odbudowany według koncepcji Bohdana Pniewskiego
Głównym założeniem było przywrócenie budynkom ich zewnętrznego kształtu architektonicznego z 31 sierpnia 1939 r., czyli z dnia poprzedzającego wybuch II wojny światowej.
Projekt pracowni WXCA Group zakłada wkomponowanie Grobu Nieznanego Żołnierza w odbudowaną kolumnadę Pałacu Saskiego, przy czym sam pomnik ma zostać wyraźnie wyodrębniony. Wpisane do rejestru zabytków pozostałości piwnicznych murów Pałacu Saskiego zostaną wyeksponowane i udostępnione zwiedzającym.
Koncepcja odbudowy Pałacy Saskiego zakłąda zachowanie zabytkowych piwnic historycznej budowli
Koncepcja przewiduje także dodatkowe funkcje dla nowych budynków, m.in. salę plenarną na potrzeby Senatu w Pałacu Brühla oraz wielofunkcyjną salę koncertową w kamienicy Lessla, z widokiem na Ogród Saski.
Jednym z elementó rekonstrukcji będzie pawilon MSZ zaprojektowany przez Bohdana Pniewskiego
Zaproszenie do negocjacji to kolejny, formalny krok po zaakceptowaniu projektu umowy przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz pozytywnej opinii Prokuratorii Generalnej RP. Po pomyślnym zakończeniu negocjacji i podpisaniu umowy, pracownia WXCA Group rozpocznie prace projektowe. Opracowana przez nią dokumentacja budowlana będzie podstawą do wyboru Generalnego Wykonawcy i rozpoczęcia prac na placu Piłsudskiego.
