Życie Warszawy
Budowa nowej siedziby TR Warszawa trwa mimo mrozu i śniegu

Publikacja: 28.01.2026 07:45

Foto: mat. pras.

M.B.
Zima nie zatrzymała jednej z kluczowych inwestycji kulturalnych w Warszawie. Budowa nowej siedziby TR Warszawa trwa pełną parą, a prace ziemne przy Pałacu Kultury i Nauki wchodzą w decydującą fazę.

Niskie temperatury nie spowolniły prac przy budowie nowej siedziby TR Warszawa. Z placu budowy codziennie wywożone są kolejne tony ziemi, a od strony ulicy Fangora wykop osiągnął już docelową głębokość. Inwestycja realizowana jest w ramach projektu Nowe Centrum Warszawy i ma stać się jednym z najnowocześniejszych teatrów w Europie.

Nowy gmach powstaje w bezpośrednim sąsiedztwie Pałacu Kultury i Nauki, Placu Centralnego oraz Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Obiekt będzie nie tylko miejscem prezentacji spektakli teatralnych, ale także przestrzenią dla sztuk performatywnych, muzycznych i choreograficznych.

Na jakim etapie jest budowa TR Warszawa

Prace przygotowawcze rozpoczęły się jesienią 2024 roku. Obejmowały rozbiórkę betonowej platformy i nawierzchni, wykonanie wykopu wstępnego, badania archeologiczne oraz usunięcie ceglanych pozostałości dawnej zabudowy. Wszystkie działania prowadzone były pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Wykonawca szacuje, że prace ziemne potrwają do połowy kwietnia tego roku

Foto: mat. pras.

Główna faza robót ruszyła latem 2025 roku. Za realizację inwestycji odpowiada firma WARBUD SA. Obecny etap obejmuje budowę części podziemnej obiektu oraz doków rozładunkowych, które będą służyć również Muzeum Sztuki Nowoczesnej.

Z terenu przyszłej siedziby teatru wydobytych zostanie łącznie 53 tys. m3 ziemi. Do tej pory wywieziono już około jednej trzeciej tej ilości. Wykonawca szacuje, że prace ziemne potrwają do połowy kwietnia bieżącego roku.

Zaawansowane roboty od strony ulicy Fangora

Najbardziej intensywne roboty prowadzone są obecnie od strony ulicy Fangora. Na początku stycznia wykop osiągnął tam docelową głębokość 11 metrów, co umożliwiło rozpoczęcie wylewania tak zwanego chudego betonu pod płytę fundamentową. Kolejnym etapem będzie układanie zbrojenia oraz budowa słupów całej podziemnej konstrukcji.

Aby zabezpieczyć teren przed osuwaniem się ziemi, wykonano pale wraz ze stalową konstrukcją oporową

Foto: Marta Ejsmont

Aby zabezpieczyć teren przed osuwaniem się ziemi, wykonano pale wraz ze stalową konstrukcją oporową. Przez środek wykopu przebiega również tymczasowy most techniczny, na którym poprowadzono przewody światłowodowe. Dzięki temu uniknięto konieczności przekładania kabli, co mogłoby znacząco wydłużyć czas realizacji inwestycji.

Jak będzie wyglądał nowy gmach TR Warszawa

Projekt nowej siedziby TR Warszawa, podobnie jak Muzeum Sztuki Nowoczesnej, przygotował zespół biura architektonicznego Thomas Phifer and Partners z Nowego Jorku, we współpracy z polskimi pracowniami APA Wojciechowski oraz Buro Happold. Dzięki temu oba budynki mają tworzyć spójną i harmonijną architektonicznie całość. Funkcję inżyniera kontraktu pełni konsorcjum ECM Group Polska i Portico Project Management.

Struktura gmachu TR Warszawa ma zacierać granicę poiędzy przestrzenią zewnętrzną i wewnętrzną. Sama

Foto: mat. pras.

Teatr będzie dysponował kilkoma scenami. Dwie główne, zlokalizowane w centralnej przestrzeni, pomieszczą po ok. 350 widzów i będą mogły zostać połączone w jedną większą salę dla ponad 700 osób. Trzecia scena typu black box, przeznaczona dla ok. 160 widzów, umożliwi realizację kameralnych spektakli opartych na bliskim kontakcie aktorów z publicznością.

Dwie główne sceny , zlokalizowane w centralnej przestrzeni, pomieszczą po ok. 350 widzów i będą mogł

Foto: mat. pras.

Na wyższych kondygnacjach zaplanowano sale prób, przestrzenie edukacyjne i artystyczne oraz studia nagrań audio i wideo. Zaplecze techniczne oraz pomieszczenia gospodarcze znajdą się w środkowej części budynku i na kondygnacjach podziemnych, gdzie przewidziano także dojazdy do magazynów i pracowni teatralnych.

Całkowita powierzchnia nowej siedziby TR Warszawa przekroczy 17 tys. m2, z czego 11,5 tys. m2 stanowić będzie część nadziemna. Kubatura budynku, łącznie z częścią podziemną, wyniesie ponad 112 tys. m3.

TR Warszawa – ważny punkt na mapie kultury

TR Warszawa jako instytucja kultury miasta stołecznego od lat współtworzy życie artystyczne stolicy. Teatr realizuje spektakle nagradzane na najważniejszych festiwalach w Polsce i za granicą, poruszające aktualne problemy społeczne. Z zespołem współpracują uznani twórcy, w tym Katarzyna Minkowska, Anna Smolar, Kornel Mundruczo, Milo Rau czy Lina Lapelytė.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

