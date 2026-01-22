Powstaje najwyższa część kompleksu Towarowa 22. AFI Tower inna niż wszystkie

Podział bryły i dopasowanie do otoczenia

Konstrukcja AFI Tower została podzielona na dwie części o różnych wysokościach. Wyższa, sięgająca 150 metrów, orientuje budynek w stronę ronda Daszyńskiego, podkreślając jego wielkomiejski charakter. Niższa część, o wysokości około 85 metrów, zwraca się ku wnętrzu kompleksu Towarowa 22. Taki zabieg pozwala na wizualne złagodzenie skali zabudowy i lepsze dopasowanie obiektu do sąsiednich budynków oraz projektowanej zieleni miejskiej. Dla pieszych kluczowe znaczenie mają liczne podcięcia i wysunięcia kondygnacji, które nadają budynkowi ludzką skalę na poziomie ulicy.

Innowacyjnie i bez przeciągów

Istotnym elementem projektu była współpraca z ekspertami z zespołu Buro Happold w zakresie analizy wiatrów. Aby uniknąć problemu silnych przeciągów przy ziemi, charakterystycznych dla wysokiej zabudowy, zdecydowano się na rozczłonkowanie bryły i zróżnicowaną geometrię narożników. Dzięki temu strumienie powietrza są rozbijane, co znacząco poprawia komfort pieszych. Zastosowane nadwieszenia i tarasy pełnią również funkcję praktyczną wewnątrz budynku – ograniczają nagrzewanie się elewacji i pozwalają na montaż otwieranych okien, co w budynkach tej klasy jest rozwiązaniem rzadko spotykanym.

Otwartość na przestrzeń publiczną

Parter biurowca został zaprojektowany jako naturalne przedłużenie terenów zielonych kompleksu. Dwukondygnacyjny hol ma stanowić przestrzeń wspólną, łączącą świat biznesu z życiem miasta. Dodatkowo na dachu niższej części wieżowca, na poziomie 85 metrów, powstanie taras z roślinnością. AFI Tower wraz z sąsiadującym budynkiem AFI Office House tworzą spójny zespół architektoniczny, który zamiast rywalizować o uwagę, wzajemnie uzupełnia swoją funkcjonalność i estetykę w panoramie Warszawy.