Powstaje najwyższa część kompleksu Towarowa 22. AFI Tower inna niż wszystkie

Aby uniknąć problemu silnych przeciągów przy ziemi, charakterystycznych dla wysokiej zabudowy, zdecydowano się na rozczłonkowanie bryły i zróżnicowaną geometrię narożników.
Projekt przygotowany przez renomowaną pracownię JEMS Architekci wprowadza nową jakość w projektowaniu wysokościowców, stawiając na komfort użytkowników, efektywność energetyczną oraz harmonijne wpisanie budynku w tkankę miejską - informuje propertynews.pl.
AFI Tower powstaje na terenie dawnej drukarni Domu Słowa Polskiego jako wspólna inwestycja firm AFI oraz Echo Investment. Budynek będzie najwyższym punktem całego założenia urbanistycznego, które obejmuje nie tylko biura, ale również mieszkania, punkty usługowe, gastronomię oraz ogólnodostępne przestrzenie publiczne. Realizacja tej wieży domyka proces tworzenia nowoczesnego kwartału miasta, łączącego funkcje biznesowe z potrzebami mieszkańców i turystów.
Wyższa, sięgająca 150 metrów, orientuje budynek w stronę ronda Daszyńskiego, podkreślając jego wielkomiejski charakter. Niższa część, o wysokości ok. 85 metrów, zwraca się ku wnętrzu kompleksu Towarowa 22.
Podczas prac nad koncepcją architekci z pracowni JEMS skupili się przede wszystkim na parametrach użytkowych współczesnego biurowca. Zamiast wychodzić od gotowej formy, analizowano warunki, jakie budynek musi spełnić, aby zapewnić realny kontakt z otoczeniem. Podstawą projektu jest prosty plan z centralnym trzonem komunikacyjnym, jednak dzięki przesunięciu poszczególnych kondygnacji względem siebie uzyskano dynamiczną bryłę, która zachowuje pełną funkcjonalność powierzchni biurowej.
Taki zabieg pozwala na wizualne złagodzenie skali zabudowy i lepsze dopasowanie obiektu do sąsiednich budynków oraz projektowanej zieleni miejskiej. Dla pieszych kluczowe znaczenie mają liczne podcięcia i wysunięcia kondygnacji, które nadają budynkowi ludzką skalę na poziomie ulicy.
Istotnym elementem projektu była współpraca z ekspertami z zespołu Buro Happold w zakresie analizy wiatrów. Aby uniknąć problemu silnych przeciągów przy ziemi, charakterystycznych dla wysokiej zabudowy, zdecydowano się na rozczłonkowanie bryły i zróżnicowaną geometrię narożników. Dzięki temu strumienie powietrza są rozbijane, co znacząco poprawia komfort pieszych. Zastosowane nadwieszenia i tarasy pełnią również funkcję praktyczną wewnątrz budynku – ograniczają nagrzewanie się elewacji i pozwalają na montaż otwieranych okien, co w budynkach tej klasy jest rozwiązaniem rzadko spotykanym.
Parter biurowca został zaprojektowany jako naturalne przedłużenie terenów zielonych kompleksu. Dwukondygnacyjny hol ma stanowić przestrzeń wspólną, łączącą świat biznesu z życiem miasta. Dodatkowo na dachu niższej części wieżowca, na poziomie 85 metrów, powstanie taras z roślinnością. AFI Tower wraz z sąsiadującym budynkiem AFI Office House tworzą spójny zespół architektoniczny, który zamiast rywalizować o uwagę, wzajemnie uzupełnia swoją funkcjonalność i estetykę w panoramie Warszawy.