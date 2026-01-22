-7.7°C
Życie Warszawy
Powstaje najwyższa część kompleksu Towarowa 22. AFI Tower inna niż wszystkie

Publikacja: 22.01.2026 09:15

Aby uniknąć problemu silnych przeciągów przy ziemi, charakterystycznych dla wysokiej zabudowy, zdecydowano się na rozczłonkowanie bryły i zróżnicowaną geometrię narożników.

Foto: mat. pras.

M.B.
Przy ulicy Towarowej rośnie 150-metrowy wieżowiec, który zrywa z obrazem niedostępnego szklanego klocka. Projekt JEMS Architekci stawia na otwierane okna, zielone tarasy i bryłę, która zamiast generować przeciągi, zaprasza mieszkańców do środka.

Projekt przygotowany przez renomowaną pracownię JEMS Architekci wprowadza nową jakość w projektowaniu wysokościowców, stawiając na komfort użytkowników, efektywność energetyczną oraz harmonijne wpisanie budynku w tkankę miejską - informuje propertynews.pl.

Najwyższy element kompleksu Towarowa 22

AFI Tower powstaje na terenie dawnej drukarni Domu Słowa Polskiego jako wspólna inwestycja firm AFI oraz Echo Investment. Budynek będzie najwyższym punktem całego założenia urbanistycznego, które obejmuje nie tylko biura, ale również mieszkania, punkty usługowe, gastronomię oraz ogólnodostępne przestrzenie publiczne. Realizacja tej wieży domyka proces tworzenia nowoczesnego kwartału miasta, łączącego funkcje biznesowe z potrzebami mieszkańców i turystów.

Wyższa, sięgająca 150 metrów, orientuje budynek w stronę ronda Daszyńskiego, podkreślając jego wielkomiejski charakter. Niższa część, o wysokości ok. 85 metrów, zwraca się ku wnętrzu kompleksu Towarowa 22.

Foto: mat. pras.

Architektura oparta na potrzebach użytkownika

Podczas prac nad koncepcją architekci z pracowni JEMS skupili się przede wszystkim na parametrach użytkowych współczesnego biurowca. Zamiast wychodzić od gotowej formy, analizowano warunki, jakie budynek musi spełnić, aby zapewnić realny kontakt z otoczeniem. Podstawą projektu jest prosty plan z centralnym trzonem komunikacyjnym, jednak dzięki przesunięciu poszczególnych kondygnacji względem siebie uzyskano dynamiczną bryłę, która zachowuje pełną funkcjonalność powierzchni biurowej.

Podział bryły i dopasowanie do otoczenia

Konstrukcja AFI Tower została podzielona na dwie części o różnych wysokościach. Wyższa, sięgająca 150 metrów, orientuje budynek w stronę ronda Daszyńskiego, podkreślając jego wielkomiejski charakter. Niższa część, o wysokości około 85 metrów, zwraca się ku wnętrzu kompleksu Towarowa 22. Taki zabieg pozwala na wizualne złagodzenie skali zabudowy i lepsze dopasowanie obiektu do sąsiednich budynków oraz projektowanej zieleni miejskiej. Dla pieszych kluczowe znaczenie mają liczne podcięcia i wysunięcia kondygnacji, które nadają budynkowi ludzką skalę na poziomie ulicy.

Foto: mat. pras.

Innowacyjnie i bez przeciągów

Istotnym elementem projektu była współpraca z ekspertami z zespołu Buro Happold w zakresie analizy wiatrów. Aby uniknąć problemu silnych przeciągów przy ziemi, charakterystycznych dla wysokiej zabudowy, zdecydowano się na rozczłonkowanie bryły i zróżnicowaną geometrię narożników. Dzięki temu strumienie powietrza są rozbijane, co znacząco poprawia komfort pieszych. Zastosowane nadwieszenia i tarasy pełnią również funkcję praktyczną wewnątrz budynku – ograniczają nagrzewanie się elewacji i pozwalają na montaż otwieranych okien, co w budynkach tej klasy jest rozwiązaniem rzadko spotykanym.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone



